Sitzung des UNO-Sicherheitsrats zu US-Angriffen in Nahost

New York/Sanaa - Der UNO-Sicherheitsrat tritt auf Antrag Russlands am Montag in New York zu einer Dringlichkeitssitzung wegen der US-Luftangriffe auf mit dem Iran in Zusammenhang stehende Ziele in Syrien und dem Irak zusammen. Das Treffen soll um 16.00 Uhr (Ortszeit, 22.00 Uhr MEZ) beginnen und sich mit den Vergeltungsangriffen der USA gegen vom Iran unterstützte Milizen und anderen Gruppen in der Nacht auf Samstag befassen, hieß es aus Diplomatenkreisen.

Kämpfe im Gazastreifen gehen weiter

Gaza/Jerusalem - Rund vier Monate nach Ausbruch des Gaza-Kriegs gehen die Gefechte zwischen israelischen Soldaten und der Terrormiliz Hamas ungebrochen weiter. Sowohl in Gaza-Stadt im Norden als auch in Khan Younis im Süden dauerten die Kämpfe am Sonntag an. Nach palästinensischen Angaben sind in den letzten 24 Stunden mindestens 127 Menschen ums Leben gekommen.

Angeblicher Schuss löst Panik in Wiener Einkaufszentrum aus

Wien - Ein Raufhandel unter Jugendlichen, der sich Sonntagabend von der Station Handelskai in Wien-Brigittenau in die Millennium City verlagert hat, hat unter Besuchern Panik ausgelöst und zu einer Festnahme geführt. Laut Zeugen soll ein Schuss aus einer Schreckschusspistole gefallen sein. Das konnte die Polizei nicht bestätigen. Eine derartige Waffe wurde nicht gefunden, sagte Sprecher Markus Dittrich. Allerdings wurde ein Messer sichergestellt.

Fast 100 Tote bei Waldbränden in Chile

Santiago de Chile - Durch die verheerenden Waldbrände in Chile sind nach jüngsten Angaben mindestens 99 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte die für die Erfassung der Opfer zuständige Behörde SML am Sonntag mit. Zuvor hatte Staatspräsident Gabriel Boric bei einem Besuch in Quilpu� westlich der besonders betroffenen Küstenstadt Vi�a del Mar von 64 Toten gesprochen. Mehr als 300 Menschen werden vermisst.

Verletzte bei Brand von Faschingswagen in Deutschland

Kehl am Rhein - Ein schweres Unglück hat am Sonntag einen Fastnachtsumzug in der deutschen Stadt Kehl beendet: Sieben Menschen wurden beim Brand eines Umzugswagens verletzt. Sechs Personen seien leicht verletzt worden, ein Mann habe schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei in Offenburg mit. Der Umzug, den mehrere Zehntausend Menschen vom Straßenrand aus verfolgten, wurde abgebrochen.

Nach Wahlverschiebung im Senegal Zusammenstöße bei Protesten

Dakar - Bei Protesten gegen die Verschiebung der Präsidentenwahl im Senegal ist es in der Hauptstadt Dakar zu Zusammenstößen gekommen. Polizisten versuchten die Demonstrierenden am Sonntag mit Tränengas auseinanderzutreiben, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Das Signal eines privaten TV-Senders, der über die Proteste berichtete, wurde unterbrochen.

Ski-Kollision in Tirol löste Schlägerei aus

Ehrwald - Ein Zusammenstoß eines 24-jährigen belgischen Snowboarders mit einem siebenjährigen deutschen Skifahrer in Ehrwald im Tiroler Außerfern hat am Sonntag zu einer Schlägerei geführt. Der Snowboarder geriet mit dem 33-jährigen Vater des Buben aneinander. Beide schlugen aufeinander ein, teilte die Polizei mit. Der 33-Jährige wurde dabei leicht im Gesicht verletzt. Der Bub hatte indes durch die Kollision an einer Pisten-Kreuzung Verletzungen erlitten.

Wiener AKH will 52.000 Gangleuchten austauschen

Wien - Im Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH) werden mittelfristig 52.000 Gangleuchten aus den 1970-er-Jahren ausgetauscht und durch neuere, sparsamere Modelle ersetzt. In einem ersten Schritt geht es zunächst 8.000 alten "Stromfressern", die zum Großteil rund um die Uhr leuchten, an den Kragen. Damit sollen bereits heuer der Stromverbrauch um eine Gigawattstunde sinken und insgesamt 265 Tonnen CO2 eingespart werden, teilten das AKH und Wien Energie am Sonntag mit.

