Laut Hamas in der Nacht 128 Menschen im Gazastreifen getötet

Beirut/Washington - Im Gazastreifen sind nach Angaben des von der militanten Palästinenserorganisation Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in der Nacht zum Montag mindestens 128 Menschen bei israelischen Militäreinsätzen getötet worden. Die meisten von ihnen seien Frauen und Kinder, erklärte das Ministerium. Die Hamas sprach zudem von anhaltenden israelischen Angriffen im Zentrum und im Süden des Gazastreifens. Auch an der Grenze Israels zum Libanon wurde wieder gekämpft.

UNO gründet Ausschuss zur Untersuchung des UNRWA

Paris - Nach den schweren Vorwürfen gegen Mitarbeiter des UNO-Palästinenserhilfswerks (UNRWA) hat Generalsekretär Ant�nio Guterres die Gründung eines unabhängigen Ausschusses angekündigt, der die Neutralität der Organisation bewerten soll. Der Ausschuss werde von der ehemaligen französischen Außenministerin Catherine Colonna geleitet und arbeite mit drei Menschenrechtsorganisationen aus Schweden, Norwegen und Dänemark zusammen, hieß es am Montag in einer Erklärung der UNO.

EU-Kommission will neues Klima-Etappenziel ausgeben

Wien/Brüssel - Die EU-Kommission will am Dienstag ein neues Etappenziel im Kampf gegen die Klimakrise ausgeben. Geplant ist laut durchgesickerten Unterlagen eine Reduktion des Treibhausgas-Ausstoßes um 90 Prozent bis 2040. Im Vergleich zu 1990 müssten die Emissionen in Europa also auf ein Zehntel sinken. Laut Prognosen der Europäischen Umweltagentur wären dafür aber deutlich größere Anstrengungen nötig. Denn mit den aktuell geplanten Maßnahmen würde das Ziel um das Vierfache überschritten.

Lange Haftstrafen wegen zu Tode gequälter Mitbewohnerin

Köln - Sie hatten eine 21-jährige Mitbewohnerin über Tage geschlagen, gequält und gedemütigt - Wochen später starb ihr Opfer in einem Krankenhaus an den Folgen: Wegen grausamen Mordes sind am Montag drei der Peiniger vom Landgericht Köln in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Es handelt sich dabei um ein 32 und 35 Jahre altes Schwesternpaar sowie den 31 Jahre alten Lebensgefährten der älteren Schwester.

Bergung von Alpinisten am Großglockner verzögert sich

Großglockner - Zwei Bergsteiger aus Tschechien sitzen seit Sonntag auf 3.200 Metern Seehöhe am Großglockner fest. Die beiden hatten am Abend einen Notruf abgesetzt und angegeben, dass sie in der Nordwand durch einen Steinschlag verletzt worden seien. Sie schafften es aber noch, das Glockner-Biwak zu erreichen. Wegen des Sturmes konnten die beiden Alpinisten vorerst nicht per Hubschrauber erreicht und geborgen werden, das wird wohl erst am Dienstag möglich sein, teilte die Polizei mit.

Südtiroler SVP-Obmann tritt nicht mehr zur Wiederwahl an

Bozen/Innsbruck - Nach dem herben Stimmenrückgang der Südtiroler Volkspartei (SVP) bei der Landtagswahl im Herbst hat SVP-Obmann Philipp Achammer am Montag gegenüber seiner Partei angekündigt, bei der nächsten Landesversammlung nicht mehr zur Wahl des Parteiobmannes zur Verfügung zu stehen. Er will aber weiter als Landesrat der erst vergangene Woche vom Landtag gewählten Mitte-Rechts-Fünfer-Koalition arbeiten, bestätigte die Partei Südtiroler Medienberichte gegenüber der APA.

Steirische Polizeistreife während Einsatzes bestohlen

St. Veit in der Südsteiermark - Ballistische Schutzhelme, ein Alkomat und andere Ausrüstung der Exekutive sind Sonntagabend während eines Polizeieinsatzes in der Steiermark aus einem unversperrten Dienstwagen gestohlen worden. Der oder die Täter hatten die Zeit genutzt, in der die Beamte wegen einer Rauferei ermittelten und sich um die Verletzten kümmerten, hieß es am Montag in einer Aussendung. Einige Stunden nach dem Diebstahl tauchte alles am Tatort wieder auf, dennoch wurden Ermittlungen aufgenommen.

Gläubiger erstatten Anzeige gegen Signa Development

Wien - Neue Probleme zeichnen sich für den von Rene Benko gegründeten, insolventen Immobilienkonzern Signa ab. Eine Gruppe internationaler, institutioneller Investoren habe vergangenen Freitag bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eine Klage gegen die Signa Development eingebracht, berichten die "Financial Times" am Montag. Der Zeitung liegt eine Kopie der Anzeige einer Wiener Anwaltskanzlei vor. Es gilt für das Unternehmen die Unschuldsvermutung.

Wiener Börse startet verhalten in die Woche

Wien - Die Wiener Börse ist am Montag verhalten in die Woche gestartet. Der ATX hielt gegen 14.45 Uhr mit einem knappen Minus von 0,2 Prozent bei 3.435,39 Punkten. Auch andere Börsen in Europa lagen leicht im Minus. Nachdem am Freitag ein überraschend robuster US-Arbeitsmarktbericht die Hoffnung auf Zinssenkungen geschmälert hatte, verpasste US-Notenbankchef Jerome Powell in einem Interview den Zinssenkungshoffnungen der Märkte einen weiteren Dämpfer.

