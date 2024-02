Kaiser wirbt für Rot-Schwarz im Bund

Wien/Innsbruck - Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) macht sich erneut für eine Koalition mit der ÖVP im Bund stark. Gegenüber Ö1 sagte er am Dienstag, diese ehemals "große Koalition" wäre "gut für Österreich". Nichts abgewinnen kann dem Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Tirols SPÖ-Chef Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer sieht "eine stabile Zweierkoalition mit der ÖVP" als Ziel, Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig findet Kaisers Argumentation "schlüssig".

Österreich laut Experten weiterhin Alkohol-Hochkonsumland

Wien - Österreich ist laut aktuellen Berichten - weiterhin - ein "Hochkonsumland" für Alkohol, obwohl der tägliche Verbrauch pro Kopf langsam sinkt, betonten Drogenexperten am Dienstag zur Veröffentlichung zweier Suchtmittelberichte in Wien. Eine Million Menschen wollen hierzulande mit dem Rauchen aufhören, man solle sie dabei unterstützen. Sorgen machen ihnen die steigende Lust auf Nikotinbeutel bei Jugendlichen sowie vermehrte Todesfälle durch Überdosierung illegaler Drogen.

EU-Kommission will Treibhausgase bis 2040 um 90 % verringern

Straßburg/EU-weit/Brüssel - Die EU-Kommission schlägt vor, die Treibhausgas-Emissionen der Union bis 2040 um 90 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Das kündigte der EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra am Dienstag vor dem EU-Parlament in Straßburg an. Der Schritt kam nicht überraschend, nachdem ein Entwurf schon im Voraus an Medien weitergegeben wurde. Das eigentliche Umsetzen des neuen Ziels will man aber der nächsten Kommission nach der EU-Wahl überlassen.

Führerscheinentzüge sollen europaweit gelten

Straßburg - Das Europaparlament hat am Dienstag in Straßburg für EU-weite Führerscheinentzüge bei schweren Verkehrsvergehen gestimmt. Wird einer Fahrerin oder einem Fahrer der Führerschein in einem Land abgenommen, soll dies in allen Ländern der Union gelten, auch wenn sie oder er in einem anderen EU-Land lebt.

Terroranschlag auf Istanbuler Gerichtsgebäude abgewehrt

Istanbul - Die türkische Polizei hat nach offiziellen Angaben einen Terroranschlag auf ein Istanbuler Gerichtsgebäude abgewehrt. Die Angreifer, eine Frau und ein Mann, seien tot, teilte Innenminister Ali Yerlikaya am Dienstag auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. Sie gehörten demnach der linksextremistischen DHKP-C an, die bereits in der Vergangenheit Anschläge in der Türkei verübt hat. Sechs Menschen seien verletzt worden, darunter drei Polizisten, schrieb Yerlikaya weiter.

Israel: "Nahkämpfe" in Khan Younis im Gazastreifen

Khan Yunis (Khan Younis) - Die israelische Armee hat ihren Militäreinsatz gegen Hamas-Ziele in der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens eigenen Angaben zufolge fortgesetzt. Die Armee sei in "Nahkämpfe" in der Stadt verwickelt, erklärte das Militär am Dienstag. Der Einsatz werde insbesondere in den westlichen Vierteln weitergeführt. Israel vermutet in Khan Younis Verstecke hochrangiger Funktionäre der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas sowie von ihr verschleppte Geiseln.

Wiener Börse tendiert im Verlauf etwas fester

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstag im Verlauf Gewinne ausgewiesen. Der ATX steigerte sich um 14.40 Uhr um 0,39 Prozent auf 3.433,40 Einheiten. Kurz nach Mittag brachte eine erhöhte Gewinnprognose der Strabag den Titeln des Unternehmens Rückenwind. So steigerten sich Strabag um 2,2 Prozent und die Strabag-Aktienvariante um 2,9 Prozent. Schwach waren dagegen EVN mit minus 4,6 Prozent.

