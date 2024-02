Massive russische Luftangriffe auf ukrainische Städte

Kiew (Kyjiw) - Nach neuen, massiven, russischen Luftangriffen auf die Ukraine ist die Zahl der Toten in der Hauptstadt Kiew weiter gestiegen. Bisher gebe es vier Tote, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Mittwoch mit. Mehr als 30 Menschen seien verletzt worden. Klitschko machte sich nach eigenen Angaben selbst ein Bild von den Zerstörungen in einem getroffenen Hochhaus. Dort war zuvor auch eine verletzte, schwangere Frau gerettet worden.

Kreml: Putin gab rechtem Ex-TV-Talker aus den USA Interview

Moskau/San Francisco - Der russische Präsident Wladimir Putin hat erstmals seit Beginn seines Angriffskrieges gegen die Ukraine einem US-Journalisten ein ausführliches Interview gegeben. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow teilte am Mittwoch mit, dass der frühere Fox-News-Moderator Tucker Carlson in Moskau mit Putin das Gespräch geführt habe. Der rechte Talkmaster, der sich seit Tagen in Moskau aufhält und die russische Hauptstadt als großartig lobte, hatte am Dienstagabend das Interview angekündigt.

Bekannte des Wien-Attentäters im zweiten Anlauf verurteilt

Wien - Im Zusammenhang mit dem Terror-Anschlag in Wien haben sich am Mittwoch zwei Männer erneut vor Gericht verantworten müssen. Um Beihilfe zum Mord ging es dabei nicht mehr, davon wurden beide rechtskräftig freigesprochen. Im Zentrum stand die Frage, ob sie Teil einer terroristischen Vereinigung waren. Dafür wurden beide erstinstanzlich schuldig erkannt, das Urteil wegen Formalfehlern jedoch aufgehoben. "Es bleibt im Prinzip alles so, wie es war", fasste der Richter zusammen.

Schweden stellt Nord-Stream-Ermittlungen ein

Stockholm/Karlsruhe - Die schwedische Staatsanwaltschaft stellt ihre Ermittlungen zur Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee ein. Staatsanwalt Mats Ljungqvist erklärte dazu am Mittwoch, die schwedische Gerichtsbarkeit sei nicht zuständig. Unabhängig von der Entscheidung in Schweden laufen die Ermittlungen zu den Explosionen in Dänemark und Deutschland weiter.

Langjähriger Reichenau-Intendant Peter Loidolt gestorben

Wien/Reichenau an der Rax - Peter Loidolt, Mitbegründer und bis 2021 langjähriger Intendant der Festspiele Reichenau, ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Dies teilten die Festspiele in einer Aussendung mit. Er war zunächst in der Wirtschaft tätig, gründete 1981 gemeinsam mit seiner Frau Renate Loidolt den Kulturverein Reichenau an der Rax und 1988 die Festspiele Reichenau, die als künstlerisch und wirtschaftlich erfolgreiches Kulturprojekt galten.

Blinken zu Waffenruhe-Verhandlungen in Israel

Gaza/Riad - Im Rahmen der Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazastreifen hat US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch in Jerusalem den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu getroffen. Die radikale Palästinenserorganisation Hamas schlägt einem Entwurf zufolge einen dreistufigen Plan für eine Waffenruhe mit Israel vor. Die heftigen Kämpfe im Süden des Gazastreifens gingen unterdessen weiter.

EU leitet Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn ein

Brüssel/Budapest - Wegen des Verdachts auf massive Grundrechtsverstöße leitet die EU-Kommission ein neues Verfahren gegen Ungarn ein. Nach Kommissionsangaben vom Mittwoch geht es um ein Gesetz, mit dem die Regierung von Viktor Orban "ausländische Einmischung" verhindern will. In der damit geschaffenen Regierungsbehörde zur Überwachung der staatlichen "Souveränität" sieht Brüssel ein Mittel zur Einschränkung der Meinungsfreiheit und anderer europäischer Grundrechte in Ungarn.

Nach Charles' Krebsdiagnose: William übernimmt Termine

Windsor - Der britische Thronfolger Prinz William wird an diesem Mittwoch erstmals seit Bekanntwerden der Krebserkrankung seines Vaters, König Charles (75) öffentliche Termine wahrnehmen. Bei einer Zeremonie am Vormittag auf Schloss Windsor überreichte der 41-Jährige Medaillen und Orden für Auszeichnungen des Königshauses.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red