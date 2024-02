Massive russische Luftangriffe auf ukrainische Städte

Kiew (Kyjiw) - Nach neuen, massiven, russischen Luftangriffen auf die Ukraine ist die Zahl der Toten in der Hauptstadt Kiew weiter gestiegen. Bisher gebe es vier Tote, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Mittwoch mit. Mehr als 30 Menschen seien verletzt worden. Klitschko machte sich nach eigenen Angaben selbst ein Bild von den Zerstörungen in einem getroffenen Hochhaus. Dort war zuvor auch eine verletzte, schwangere Frau gerettet worden.

Einbrecher in Niederösterreich von Hausbesitzer angeschossen

Harmannsdorf - Ein 71-jähriger Hausbesitzer hat in der Nacht auf Mittwoch bei einer Home Invasion in Würnitz in der Gemeinde Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg) einen von drei maskierten Einbrechern angeschossen. Der Verletzte wurde laut Polizei in ein Landesklinikum gebracht und operiert, der Gesundheitszustand wurde als stabil beschrieben. Die Festnahme wurde ausgesprochen, die beiden Komplizen des Mannes flüchteten unerkannt.

Bekannte des Wien-Attentäters im zweiten Anlauf verurteilt

Wien - Im Zusammenhang mit dem Terror-Anschlag in Wien haben sich am Mittwoch zwei Männer erneut vor Gericht verantworten müssen. Um Beihilfe zum Mord ging es dabei nicht mehr, davon wurden beide rechtskräftig freigesprochen. Im Zentrum stand die Frage, ob sie Teil einer terroristischen Vereinigung waren. Dafür wurden beide erstinstanzlich schuldig erkannt, das Urteil wegen Formalfehlern jedoch aufgehoben. "Es bleibt im Prinzip alles so, wie es war", fasste der Richter zusammen.

EU-Parlament stimmte für lockerere Gentechnik-Regeln

Straßburg - Die Abgeordneten des EU-Parlaments haben am Mittwoch ihre Position zur Neuen Gentechnik (NGT) in der Pflanzenzüchtung angenommen. Der Gesetzesvorschlag der EU-Kommission sieht vor, dass einige neue genomischen Verfahren nicht mehr unter die strengen Regeln für gentechnisch veränderte Organismen (GVO) fallen sollen. Gentechnik-Skeptiker lehnen den Vorschlag ab, im Agrarsektor fand er hingegen Zustimmung.

Lkw-Fahrer bei Prozess in Tirol wegen Mordes verurteilt

Innsbruck/Inzing - Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen ist am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen Mordes nicht rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Urteil der Geschworenen fiel dabei einstimmig aus. Dem Mann wurde vorgeworfen, im Mai 2023 auf einem Autobahnparkplatz in Inzing (Innsbruck-Land) einen 35-jährigen Landsmann nach einem Streit mit zwölf Messerstichen getötet zu haben. Ein zuvor abgelegtes Geständnis hatte er zu Prozessbeginn teilweise widerrufen.

Lugner begeistert von "starkem" Opernball-Stargast Presley

Wien - Unkompliziert und sehr sympathisch hat sich Richard Lugners Opernball-Stargast Priscilla Presley bei ihren ersten öffentlichen Auftritten in der Lugner City präsentiert. "Es ist wunderschön in Wien, ich wünschte, ich könnte länger bleiben", sagte die Ex-Frau von Elvis Presley. Auch Lugner war begeistert von seinem "starken" Gast. "Sie macht alles, was man ihr sagt", freute sich der Baumeister.

Schweden stellt Nord-Stream-Ermittlungen ein

Stockholm/Karlsruhe - Die schwedische Staatsanwaltschaft stellt ihre Ermittlungen zur Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee ein. Staatsanwalt Mats Ljungqvist erklärte dazu am Mittwoch, die schwedische Gerichtsbarkeit sei nicht zuständig. Unabhängig von der Entscheidung in Schweden laufen die Ermittlungen zu den Explosionen in Dänemark und Deutschland weiter.

Ausbildung für junge Flüchtlinge wird forciert

Wien - Die Integration junger Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt wird nun stark vorangetrieben. In Wien wird die Zahl einschlägiger Collegeplätze ab September massiv ausgebaut. 5.000 Plätze werden vor allem für die Gruppe 18-25-Jähriger zur Verfügung stehen. Ziel des am Mittwoch in einer Pressekonferenz präsentierten Projekts ist, die jungen Asylberechtigten fit für den Arbeitsmarkt zu machen.

Wiener Börse im Minus, voestalpine-Aktie schwach

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch nachgegeben. Der ATX hielt gegen 15 Uhr mit einem Minus von 0,81 Prozent bei 3.397,78 Punkten. An anderen Börsen ging es zu Mittag nur leicht nach unten. Belastet wurden die Märkte möglicherweise von Aussagen des EZB-Direktoriumsmitglieds Isabel Schnabel, die den Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen einen Dämpfer verliehen hatten. An der Wiener Börse verloren die Aktien der voestalpine nach Meldung eines Gewinneneinbruchs 4,7 Prozent.

