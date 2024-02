Netanyahu: Israels Armee soll Einsatz in Rafah vorbereiten

Gaza/Riad - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat nach eigenen Worten die israelische Armee angewiesen, einen Einsatz in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens "vorzubereiten". In einer TV-Ansprache sagte Netanyahu Mittwochabend, auf die "bizarren Forderungen" der radikalislamischen Hamas für eine Waffenruhe einzugehen, werde nicht zu einer Rückkehr der Geiseln führen, sondern "nur zu einem weiteren Massaker einladen". Ein Sieg über die Hamas sei "eine Frage von Monaten".

Enthaltung: Koalition bei EU-Lieferkettengesetz uneins

Wien/Brüssel - Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) will sich bei der am Freitag geplanten Abstimmung zum EU-Lieferkettengesetz enthalten. Das gab das Büro des Ministers am Mittwochnachmittag auf APA-Anfrage bekannt. Justizministerin Alma Zadić vom Grünen Koalitionspartner der Türkisen hatte Kocher erst kurz davor zu dessen Zustimmung aufgefordert. "Der Kompromissvorschlag ist nicht zustimmungsfähig", hieß es hingegen von Kocher. Die Koalition ist in diesem Punkt damit uneins.

Presley, Heino, Glööckler - Ball-Promis spielten Ouvertüre

Wien - Die Opernball-Promis haben am Mittwoch ihre Ouvertüre zu dem Fest in der Wiener Staatsoper gespielt. Richard Lugner präsentierte seinen Gast Priscilla Presley, Heino und Oliver Pocher scherzten bei einem Champagner-Empfang und der deutsche Designer Glööckler inszenierte sich bei einem "völkerverbindenden Sektempfang" als Botschafter für die "Flamme des Friedens".

Hoher Mehrbedarf an Personen in der Pflege bis 2050

Wien - Bis 2050 werden in der Pflege bzw. Betreuung aufgrund von Pensionierungen und der demografischen Entwicklung knapp 200.000 Personen an zusätzlichem Personal benötigt. Zu diesem Ergebnis kommt die neue Pflegepersonalbedarfsprognose der Gesundheit Österreich. Stellt man die derzeitige Zahl der abgeschlossenen Ausbildungen im engeren Pflegebereich und den Bedarf bis 2050 gegenüber, ergibt sich eine "Lücke" von rund 2.000 bis 3.000 Personen pro Jahr.

Ausbildung für junge Flüchtlinge wird forciert

Wien - Die Integration junger Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt wird nun stark vorangetrieben. In Wien wird die Zahl einschlägiger Collegeplätze ab September massiv ausgebaut. 5.000 Plätze werden vor allem für die Gruppe 18-25-Jähriger zur Verfügung stehen. Ziel des am Mittwoch in einer Pressekonferenz präsentierten Projekts ist, die jungen Asylberechtigten fit für den Arbeitsmarkt zu machen.

Viele Tote bei Anschlägen in Pakistan kurz vor Wahlen

Islamabad - Einen Tag vor der Parlamentswahl in Pakistan sind bei zwei Anschlägen mindestens 26 Menschen getötet worden. Dutzende weitere Menschen wurden bei den Attacken in der Unruheprovinz Belutschistan verletzt, wie Behördenvertreter am Mittwoch mitteilten. Die Angriffe richteten sich gegen zwei Wahlkampfbüros. Bei einem der Anschläge in der Stadt Pishin riss eine an einem Motorrad befestigte Bombe 14 Menschen in den Tod, mehr als 30 wurden verletzt.

EU-Parlament stimmte für lockerere Gentechnik-Regeln

Straßburg - Die Abgeordneten des EU-Parlaments haben am Mittwoch ihre Position zur Neuen Gentechnik (NGT) in der Pflanzenzüchtung angenommen. Der Gesetzesvorschlag der EU-Kommission sieht vor, dass einige neue genomischen Verfahren nicht mehr unter die strengen Regeln für gentechnisch veränderte Organismen (GVO) fallen sollen. Gentechnik-Skeptiker lehnen den Vorschlag ab, im Agrarsektor fand er hingegen Zustimmung.

Wärmster Jänner in Spanien seit Beginn der Aufzeichnungen

Madrid - Spanien hat dieses Jahr den wärmsten Jänner seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1961 verzeichnet. Die Durchschnittstemperatur auf dem spanischen Festland lag im Jänner 2024 bei 8,4 Grad Celsius - 2,4 Grad über dem Durchschnitt für diesen Zeitraum und 0,4 Grad über dem bisherigen Wärmerekord aus dem Jahr 2016, wie die spanische Wetterbehörde Aemet am Mittwoch mitteilte. In einigen Regionen des Landes kletterten die Temperaturen demnach auf beinahe 30 Grad Celsius.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red