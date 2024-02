Opernstars Garanča und Beczala eröffnen Wiener Opernball

Wien - Die Opernstars Elīna Garanča und Piotr Beczala eröffnen am Donnerstag den 66. Wiener Opernball. Der ausverkaufte Ball ist der zweite unter der Direktion von Bogdan Roščić. Die Staatsspitze ist heuer durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der seinen montenegrinischen Amtskollegen Jakov Milatović zu Gast hat, sowie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vertreten, der mit Estlands Premierministerin Kaja Kallas zum Event kommt.

Parlamentswahl in Pakistan läuft: Anschläge am Wahltag

Islamabad - In Pakistan wird ein neues Parlament gewählt. Als Favorit gilt der frühere Ministerpräsident Nawaz Sharif von der Muslimliga. Die Parlamentswahl findet unter großen Sicherheitsvorkehrungen statt, trotzdem wurden am Donnerstag bei Angriffen auf Sicherheitskräfte nach Behördenangaben bereits mindestens sieben Polizisten getötet. Rund 130 Millionen Menschen sind aufgerufen, über die Machtverteilung in der Nationalversammlung und den Provinzparlamenten der Atommacht abzustimmen.

Vulkanausbruch auf Island: bis zu 80 Meter hohe Lavafontänen

Reykjavik - Die Lavafontänen waren sogar aus dem etwa 40 Kilometer entfernten Reykjavik zu sehen: Im Südwesten Islands ist am Donnerstag abermals ein Vulkan ausgebrochen. Live-Videobilder zeigten glühende Lava, die aus einer Spalte austrat und eine in den Himmel aufsteigende Rauchwolke erleuchtete. Der Ausbruch ereignete sich etwa fünf Kilometer nördlich des am 11. November evakuierten 4.000-Einwohner-Orts Grindavik, wie eine Sprecherin des Zivilschutzes sagte.

Drei Monate altes Baby in Wien stirbt an Schütteltrauma

Wien - Ein drei Monate alter Säugling ist am vergangenen Dienstag in Wien vermutlich an einem Schütteltrauma gestorben. Die Staatsanwaltschaft Wien hat Ermittlungen aufgenommen. Gegen die Eltern gibt es derzeit "keinen dringenden Tatverdacht, der eine U-Haft rechtfertigen würde", sagte Behördensprecherin Nina Bussek auf APA-Anfrage. Die beiden befinden sich aktuell auf freiem Fuß. "Wir müssen jetzt ermitteln, was überhaupt passiert ist", meinte Bussek am Donnerstagnachmittag.

Fusionsreaktor JET vor Stilllegung mit neuem Energierekord

Wien/Oxford/Garching - Bei den letzten Experimenten am europäischen Versuchsreaktor JET in Culham bei Oxford (Großbritannien) vor dessen Stilllegung wurde Fusionsenergie in bisher unerreichter Höhe erzeugt. Nach der vor zwei Jahren am JET erzielten Rekordenergie von 59 Megajoule (MJ) wurden nun 69 MJ produziert, teilte Eurofusion am Donnerstag mit. Bei den Experimenten wurde auch ein von österreichischen Forschern mitentwickeltes Betriebs-Szenario für Fusionsreaktoren erfolgreich erprobt.

Kämpfe in Khan Younis, Angriffe auf Rafah

Gaza/Tel Aviv - Im Gazastreifen wird ungeachtet der Appelle auf Feuerpausen oder Waffenruhen weiter gekämpft. Die israelische Armee berichtete am Donnerstag von neuen schweren Kämpfen im Westen der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens. Israelische Kampfflugzeuge haben nach Angaben von Augenzeugen Ziele in Rafah im Süden des Gazastreifens bombardiert.

EU-Staaten beschließen Militäroperation im Roten Meer

Brüssel/EU-weit - Die EU-Staaten haben den geplanten Militäreinsatz zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Roten Meer beschlossen. Mit der Entscheidung vom Donnerstag werden unter anderem der Auftrag und der Sitz des Hauptquartiers für die Operation Aspides festgelegt, wie die Deutsche Presse-Agentur von Diplomaten erfuhr. Der formale Beschluss zum Start des Einsatzes soll dann bei einem Außenministertreffen am 19. Februar in Brüssel gefasst werden.

Medien: Razzien in Brasilien gegen Ex-Präsident Bolsonaro

Brasilia - Die brasilianische Bundespolizei hat im Zusammenhang mit dem Sturm auf den Nationalkongress im Jänner 2023 durch Anhänger von Ex-Präsident Jair Bolsonaro einen großangelegten Einsatz unternommen. Bei Razzien am Donnerstag in mehreren Bundesstaaten sollten 33 Durchsuchungsbeschlüsse und vier Haftbefehle sowie vorbeugende Maßnahmen wie etwa der Einzug von Reisepässen vollstreckt werden, teilte die Pol�cia Federal mit.

