Pakistan-Wahl: Kandidaten mit Konnex zu Imran Khan vorne

Islamabad - Bei den Wahlen in Pakistan liegen TV-Berichten zufolge unabhängige Kandidaten mit Verbindungen zum inhaftierten Ex-Regierungschef Imran Khan vorne. Dagegen würden Kandidaten der konservativen Partei (PML-N) des früheren Premiers Nawaz Sharif schlecht abschneiden, meldeten mehrere Sender am Freitag unter Berufung auf die laufende Stimmauszählung. Offizielle Ergebnisse lagen zunächst kaum vor. Überschattet wurde die Wahl von Gewalt und Manipulationsvorwürfen.

Biden nennt Vorgehen Israels in Gaza überzogen

Washington - Angesichts der katastrophalen humanitären Lage in Gaza hat US-Präsident Joe Biden den Ton gegenüber Israels Regierung verschärft und das Vorgehen der Streitkräfte gegen die islamistische Hamas als unverhältnismäßig bezeichnet. "Ich bin der Ansicht, dass das Vorgehen bei der Reaktion im Gazastreifen überzogen ist", sagte er Donnerstagabend (Ortszeit) im Weißen Haus. Es gebe viele unschuldige Menschen, die hungerten, in Not seien oder gar ums Leben kämen. "Das muss aufhören."

Geiselnahme in Zug in der Schweiz - Täter erschossen

Bern - In der Schweiz im Kanton Waadt ist es in einem Regionalzug zwischen Yverdon und Sainte-Croix am Donnerstagabend zu einer vierstündigen Geiselnahme gekommen. Der 32-jährige Geiselnehmer wurde dabei von der Polizei erschossen. Alle 15 Geiseln waren laut Polizei wohlauf.

Putin-Interview: Kein Interesse an Invasion in Polen

Moskau/Washington - Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich erstmals seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine ausführlich von einem US-Interviewer befragen lassen. Im Gespräch mit dem rechten Talkmaster Tucker Carlson sagte der Kremlchef unter anderem, ein Einmarsch Russlands in die NATO-Staaten Polen und Lettland stehe im Grunde "komplett außer Frage" - außer "wenn Polen Russland angreift".

Abstimmung über EU-Lieferkettengesetz steht bevor

Wien - Am Freitagvormittag wird in Brüssel über das EU-Lieferkettengesetz abgestimmt. Konkret machen dies die EU-Botschafter. Sie stimmen ab, wie es die zuständigen Minister entschieden haben - und Österreichs Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) kündigte eine Enthaltung an. Der grüne Koalitionspartner hatte für eine Zustimmung plädiert. Wie die Abstimmung ausgeht, ist offen. Jedenfalls wird sich Deutschland auch enthalten - auf Druck der kleinsten dortigen Regierungspartei FDP.

Schichtwechsel bei den Semesterferien steht an

Wien - Schichtwechsel bei den Semesterferien: Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg und Tirol bekommen am Freitag rund 290.000 Schülerinnen und Schüler ihr Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, und starten dann in die einwöchigen Ferien. Umgekehrt neigt sich die Auszeit für mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg wieder dem Ende zu - sie kehren am Montag wieder in die Klassenzimmer zurück.

Mädchen und Baby nach Erdrutsch auf Philippinen gerettet

Manila - Wenige Tage nach einem Erdrutsch im Süden der Philippinen mit vielen Toten sind ein dreijähriges Mädchen und ein zwei Monate altes Baby Behörden zufolge lebend gerettet worden. Retter hätten sich mit den Händen durch die Trümmer in der Stadt Maco auf der Insel Mindanao gegraben und die beiden gefunden, sagte Edward Macapili, ein Katastrophenbeauftragter der Provinz Davao de Oro, am Freitag. "Es ist ein großes Wunder, dass sie nach mehr als 48 Stunden gerettet wurden."

Möbelkette kikaLeiner sieht Sanierung auf Kurs

Wien/St. Pölten - Die Möbelkette kikaLeiner sieht sich nach dem im Herbst 2023 abgeschlossenen Sanierungsverfahren wieder auf Kurs. Die Umsatzentwicklung sei "zufriedenstellend" und entspreche dem Sanierungsplan, sagte kikaLeiner-Manager Volker Hornsteiner zur APA. Mit einem neuen Anzahlungsschutz will man das Kundenvertrauen bei größeren Anschaffungen, etwa Küchen, stärken. Die Kundengelder kommen auf ein sogenanntes Anderkonto und werden erst nach Warenlieferung für das Unternehmen frei.

