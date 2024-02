Streit um Wahlsieg in Pakistan

Islamabad - Pakistan steuert nach der Parlamentswahl auf noch turbulentere Zeiten zu: Am Freitagabend erklärten sich beide ehemaligen Premierminister und nunmehrigen Konkurrenten, Nawaz Sharif und Imran Khan, zum Wahlsieger. Nach dem zuletzt veröffentlichten Zwischenergebnis kam Sharifs Muslimliga auf 61 Sitze, die mit Khan verbundenen unabhängigen Kandidaten auf 92. Allerdings sitzt letzterer im Gefängnis und die Unabhängigen können keine eigene Regierung bilden.

Netanyahu lässt Angriff auf Rafah vorbereiten

Jerusalem/Rafah - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat der Armee des Landes den Befehl erteilt, eine Offensive auf die südliche Stadt Rafah im Gazastreifen vorzubereiten. "Es ist unmöglich, das Kriegsziel der Eliminierung der Hamas zu erreichen, wenn vier Hamas-Bataillone in Rafah verbleiben", ließ er am Freitag über das Büro des Ministerpräsidenten mitteilen. Die Pläne müssten auch die Evakuierung der Zivilisten in Rafah beinhalten, hieß es in der Mitteilung.

Selenskyj setzt Armee-Umbau fort: Neuer Generalstabschef

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Freitag eine weitere Neubesetzung im Zuge seines Armee-Umbaus bekanntgegeben. Generalmajor Anatolij Barhilewytsch werde neuer Generalstabschef, teilte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache mit. Barhilewytsch folge auf Serhij Schaptala. Die Ernennung sei auf Vorschlag des neuen Oberbefehlshabers Olexander Syrskyj erfolgt.

Biden und Scholz werben für mehr Ukraine-Hilfe

Washington - US-Präsident Joe Biden hat den US-Kongress bei einem Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz aufgefordert, endlich die milliardenschweren US-Militärhilfen für die Ukraine freizugeben. Es sei ungeheuerlich, dass der Kongress dies immer noch verweigere, sagte Biden am Freitag in Washington. Scholz betonte, dass Amerikaner und Europäer gemeinsam ein Zeichen an den russischen Präsidenten Wladimir Putin senden müssten.

Thaler mit 58,2 Prozent neue Tiroler Wirtschaftsbundobfrau

Innsbruck/Igls - Der Machtkampf um die Führung im Tiroler ÖVP-Wirtschaftsbund ist entschieden: Wirtschaftskammerpräsidentin Barbara Thaler setzte sich Freitagnachmittag bei einer "Landesgruppenhauptversammlung" im Congresspark Igls im gleichnamigen Innsbrucker Stadtteil mit 58,2 Prozent von 290 Delegiertenstimmen deutlich gegen Wirtschaftslandesrat Mario Gerber durch und wurde damit zur neuen Obfrau gewählt. Auf Gerber entfielen 41,8 Prozent.

Blaue Gewinne bei AK-Wahl - Rote in Salzburg stark

Innsbruck/Wien - Die AK-Wahlen im Westen sind geschlagen und sie haben in allen drei Bundesländern den Christgewerkschaftern Verluste eingebracht. Immerhin behielt man in Vorarlberg und vor allem in Tirol deutlich die Vormachtstellung. Während die Sozialdemokraten nur in Salzburg, wo man die Zwei-Drittel-Mehrheit ausbaute, Grund zum Jubel hatten, gab es für die Freiheitlichen einmal kalt, zwei mal warm.

Großdemo in Budapest gegen Ungarns Staatspräsidentin

Budapest - Tausende protestierten am Freitagabend in Budapest anlässlich des Amnestie-Skandals gegen die ungarische Staatspräsidentin Katalin Nov�k. Vor ihrem Sitz auf dem Burgberg forderte die Menge Nov�ks Rücktritt und übte zugleich Kritik an Premier Viktor Orb�n, berichtete das Onlineportal "Propeller.hu". Die Präsidentin hatte zuvor einen als Mittäter in einem Strafverfahren wegen Kindesmissbrauchs verurteilten Mann begnadigt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red