Israelische Armee greift weiter Ziele bei Rafah an

Gaza/Rafah - Die israelische Armee hat nach der Anordnung von Regierungschef Benjamin Netanyahu, einen Plan zur Evakuierung der Zivilbevölkerung aus Rafah auszuarbeiten, weiter Ziele in der Region der Stadt im Süden des Gazastreifens bombardiert. Augenzeugen berichteten am Samstagmorgen von Angriffen in der Umgebung der Stadt, in der sich inzwischen rund 1,3 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser aufhalten.

Lager der unabhängigen Kandidaten bei Wahl in Pakistan vorn

Islamabad - Zwei Tage nach der Wahl in Pakistan ringen sowohl Ex-Premierminister Nawaz Sharif als auch die Partei des inhaftierten ehemaligen Premierministers Imran Khan um den Sieg. Laut vorläufigen Ergebnissen der Wahlkommission vom Samstag landete das Lager der unabhängigen Kandidaten, von denen ein Großteil von Khans Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) unterstützt wurde, überraschend mit 99 Sitzen in der Nationalversammlung vorn.

Sieben Tote bei Drohnenangriff auf Charkiw

Charkiw (Charkow)/Odessa - Russland hat ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht auf Samstag die Stadt Charkiw im Osten der Ukraine mit iranischen Shahed-Drohnen angegriffen. Dabei sind dem Gouverneur des Oblasts zufolge sieben Zivilistinnen und Zivilisten ums Leben gekommen. Darunter seien drei Kinder, teilte Oleh Synehubow via Telegram.

Biden und Scholz werben für mehr Ukraine-Hilfe

Washington - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich nach seinem Gespräch mit US-Präsident Joe Biden zuversichtlich gezeigt, dass die US-Militärhilfe für die Ukraine aufrechterhalten werden kann. Wenn es nicht gelinge, eine entsprechende Entscheidung im US-Kongress zustande zu bringen, sei die Fähigkeit der ukrainischen Streitkräfte bedroht, das eigene Land gegen die russische Aggression zu verteidigen, warnte Scholz am Freitag nach dem Gespräch im Oval Office des Weißen Hauses.

NATO-Generalsekretär: Europa muss mehr Waffen produzieren

Frankfurt/Berlin - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die europäischen Mitgliedsländer des Verteidigungsbündnisses zu einer erhöhten Produktion von Waffen und Munition aufgerufen. "Wir müssen unsere industrielle Basis schneller wiederherstellen und ausbauen, damit wir die Lieferungen an die Ukraine erhöhen und unsere eigenen Bestände wiederauffüllen können", sagte der frühere norwegische Ministerpräsident der "Welt am Sonntag" laut einem Vorausbericht.

Unfall mit Motorschlitten - Duo in Tirol schwer verletzt

Hainzenberg - Zwei Männer sind Samstagfrüh in Hainzenberg (Bez. Schwaz) am Rande einer Skipiste mit einem Motorschlitten gegen einen Baum geprallt und haben sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Die 43 und 44 Jahre alten Männer versuchten gegen 2.45 Uhr mit dem Motorschlitten zu ihrer Unterkunft zu gelangen, scheiterten aber an einem Steilhang. Als sie daraufhin auf der Skipiste talwärts fuhren, gerieten sie auf eine Rodelbahn, verloren die Kontrolle und kollidierten mit dem Baum.

Umzüge im Sambodrom starteten Fasching in Rio

Rio de Janeiro - Heiße Rhythmen, Tausende Kostümierte und lautstarke Samba-Klänge: In Rio de Janeiro haben mit den Sambaschulen der Aufstiegsklasse die weltberühmten Umzüge im Sambodrom begonnen. Den Anfang machte dabei am Freitagabend (Ortszeit) die Schule "Uni�o do Parque Acari". Sie erzählte bei ihrem Umzug die Geschichte von "Il� Aiy� - 50 Jahre Kampf und Widerstand". Brasiliens erster Afro-Block ist ein Symbol der schwarzen Kultur und des Widerstands gegen die Diskriminierung.

Tödlicher Unfall bei Forstarbeiten in Bad Aussee

Bad Aussee - Ein Unfall bei Forstarbeiten in seinem eigenen Wald ist für einen 67-jährigen Steirer in Bad Aussee (Bezirk Liezen) am Freitagnachmittag tödlich ausgegangen. Der Mann lagerte gefällte Baumstämme auf einer abfallenden Wiese ab und setzte seine Arbeiten auf einer darunter liegenden Forststraße fort. Als die Stämme später ins Rollen gerieten und den Oberkörper des 67-Jährigen trafen, erlitt dieser so schwere Verletzungen, dass er starb.

