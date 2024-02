Augenzeugen: Israels Armee bombardiert Ziele in Rafah

Gaza/Rafah - Die israelische Armee hat Augenzeugen zufolge trotz internationaler Warnungen Ziele in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens angegriffen. Bei Angriffen aus der Luft auf zwei Häuser sollen am Samstag mehr als 20 Menschen getötet worden sein, hieß es aus medizinischen Kreisen. Auch der Bürgermeister der Stadt im Süden des Küstengebiets, Mohammed al-Sufi, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Opferzahl.

Doskozil will SPÖ-FPÖ-Koalition "nicht per se ausschließen"

Wien - Während zuletzt gewichtige Stimmen der SPÖ für eine Koalition mit der Volkspartei nach der kommenden Nationalratswahl geworben haben, hat Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Samstag erneut vehement vor einer solchen Zusammenarbeit gewarnt. "Mit dieser ÖVP jetzt wieder in eine Koalition zu gehen, würde der Republik schaden", so Doskozil in der "Presse". Gleichzeitig betonte er, der SPÖ-Wertekatalog für Koalitionspartner würde die FPÖ "nicht per se ausschließen".

Vulkanausbruch auf Island bereits vorbei

Reykjavik - Der jüngste Vulkanausbruch auf Island ist nach Behördenangaben bereits wieder zu Ende. Man könne sagen, dass die am Donnerstag begonnene Eruption vorbei sei, schrieb die isländische Wetterbehörde Vedurstofa am Samstag. Während eines Drohnen-Überflugs am Freitagnachmittag sei keine Eruptionsaktivität beobachtet worden, auch Seismometer hätten seitdem keine eruptiven Störungen festgestellt.

"Letzte Generation" brachte Verkehr am Fernpass zum Erliegen

Innsbruck - Sechs Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Samstagvormittag mit einem Protest beim Fernsteinsee den Urlauberverkehr auf der Fernpassstraße (B179) zum Erliegen gebracht. Zwischen Biberwier (Bez. Reutte) und Nassereith (Bez. Imst) war ein Fortkommen zeitweise nicht mehr möglich, es bildete sich kilometerlanger Stau. "Festgeklebt am Fernpass - Wir fordern bessere Öffis, wie vom Klimarat empfohlen", hieß es in einer Aussendung der "Letzten Generation".

Selenskyj verurteilt Drohnenangriffe auf Charkiw

Charkiw (Charkow)/Odessa - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den tödlichen Drohnenangriff auf die Region Charkiw scharf verurteilt. "Tatsachen sagen immer mehr als Worte", schrieb Selenskyj am Samstag auf Telegram und verwies darauf, dass die russische Attacke aus der Nacht eine Familie mit drei kleinen Kindern getötet habe. "Der Terror kann nicht ohne Antwort bleiben." Dazu veröffentlichte er zahlreiche Bilder von zerstörten Häusern und dem Kampf der Feuerwehrleute gegen die Flammen.

Drexler fordert gegenüber FPÖ zu Gelassenheit auf

Graz - Die ÖVP hat sich am Samstag in der bis auf den letzte Platz gefüllten Grazer Seifenfabrik zur Steiermark-Konferenz getroffen. Bundeskanzler Karl Nehammer forderte in seiner Rede dazu auf, "mehr über Chancen und Möglichkeiten zu sprechen". In Richtung FPÖ meinte er, manche würden versuchen "die Ängste zu verstärken und zu spalten, wo Spaltung möglich ist". Landeshauptmann Christopher Drexler betonte in diesem Zusammenhang: "Gelassenheit ist unsere Waffe".

Khans Partei will in Pakistan Regierung bilden

Islamabad - In Pakistan will die Partei des inhaftierten Ex-Ministerpräsidenten Imran Khan eine Regierung bilden. Die von ihr unterstützten unabhängigen Kandidaten wollten sich darum bemühen, sie hätten bei der Parlamentswahl die meisten Sitze errungen, erklärte der Interims-Chef der PTI, Gohar Khan, am Samstag. Er rief alle Institutionen des Landes auf, das Votum zu respektieren. Sollte bis Samstagabend kein Endergebnis vorliegen, rief er für Sonntag zu friedlichen Protesten auf.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red