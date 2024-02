Ungarns Präsidentin wegen Pädophilieskandals zurückgetreten

Budapest - Die ungarische Präsidentin Katalin Nov�k hat wegen des Pädophilie-Skandals Samstagabend ihr Amt niedergelegt. Nov�k hatte einen Mann begnadigt, der wegen Beihilfe zu sexuellem Missbrauch von Minderjährigen verurteilt worden war. Am Samstag zeigte das ungarische Staatsfernsehen ein Video mit ihrer Rücktrittserklärung. Zuletzt war der Druck von Regierung und Opposition auf die 46-Jährige immer größer geworden.

Israel bombardierte Ziele in Rafah

Gaza/Rafah - Die israelische Armee hat trotz internationaler Warnungen Ziele in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens angegriffen. Bei Angriffen aus der Luft auf zwei Häuser sollen am Samstag mehr als 20 Menschen getötet worden sein, hieß es aus medizinischen Kreisen. Auch der Bürgermeister der Stadt Mohammed al-Sufi bestätigte die Opferzahl. Die israelische Armee teilte am Abend mit, dass bei Bombardements zwei Hamas-Funktionäre getötet worden seien.

Doskozil will SPÖ-FPÖ-Koalition "nicht per se ausschließen"

Wien - Während zuletzt gewichtige Stimmen der SPÖ für eine Koalition mit der Volkspartei nach der kommenden Nationalratswahl geworben haben, hat Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Samstag erneut vehement vor einer solchen Zusammenarbeit gewarnt. "Mit dieser ÖVP jetzt wieder in eine Koalition zu gehen, würde der Republik schaden", so Doskozil in der "Presse". Gleichzeitig betonte er, der SPÖ-Wertekatalog für Koalitionspartner würde die FPÖ "nicht per se ausschließen".

Selenskyj verurteilt Drohnenangriffe auf Charkiw

Charkiw (Charkow)/Odessa - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den tödlichen Drohnenangriff auf die Region Charkiw scharf verurteilt. "Tatsachen sagen immer mehr als Worte", schrieb Selenskyj am Samstag auf Telegram und verwies darauf, dass die russische Attacke aus der Nacht eine Familie mit drei kleinen Kindern getötet habe. "Der Terror kann nicht ohne Antwort bleiben." Dazu veröffentlichte er zahlreiche Bilder von zerstörten Häusern und dem Kampf der Feuerwehrleute gegen die Flammen.

Khans Partei will in Pakistan Regierung bilden

Islamabad - In Pakistan will die Partei des inhaftierten Ex-Ministerpräsidenten Imran Khan eine Regierung bilden. Die von ihr unterstützten unabhängigen Kandidaten wollten sich darum bemühen, sie hätten bei der Parlamentswahl die meisten Sitze errungen, erklärte der Interims-Chef der PTI, Gohar Khan, am Samstag. Er rief alle Institutionen des Landes auf, das Votum zu respektieren. Sollte bis Samstagabend kein Endergebnis vorliegen, rief er für Sonntag zu friedlichen Protesten auf.

Vulkanausbruch auf Island bereits vorbei

Reykjavik - Der jüngste Vulkanausbruch auf Island ist nach Behördenangaben bereits wieder zu Ende. Man könne sagen, dass die am Donnerstag begonnene Eruption vorbei sei, schrieb die isländische Wetterbehörde Vedurstofa am Samstag. Während eines Drohnen-Überflugs am Freitagnachmittag sei keine Eruptionsaktivität beobachtet worden, auch Seismometer hätten seitdem keine eruptiven Störungen festgestellt.

US-Militär greift unbemannte Houthi-Schiffe und Raketen an

Washington/Sanaa - Das US-Militär hat erneut Ziele der militant-islamistischen Houthi im Jemen angegriffen, um neue Attacken auf Schiffe im Roten Meer zu verhindern. Ziel der Angriffe am Freitag waren zwei unbemannte Wasserfahrzeuge und fünf Marschflugkörper der Miliz, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom am Samstag auf der Plattform X, früher Twitter, mit.

Fünf Verletzte bei Kollision zweier Busse in Innsbruck

Innsbruck - Bei einem Frontal-Zusammenstoß zweier Busse der Innsbrucker Verkehrsbetriebe am Samstag in der Tiroler Landeshauptstadt sind die beiden Busfahrer sowie drei Fahrgäste verletzt worden, die Passagiere leicht. Die zwei Chauffeure im Alter von 54 und 57 Jahren sowie die drei Bus-Insassen wurden nach der Erstversorgung an Ort und Stelle in die Klinik eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, informierte die Polizei.

