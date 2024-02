Israel bombardierte Ziele in Rafah

Gaza/Rafah - Die israelische Armee hat trotz internationaler Warnungen Ziele in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens angegriffen. Bei Angriffen aus der Luft auf zwei Häuser sollen am Samstag mehr als 20 Menschen getötet worden sein, hieß es aus medizinischen Kreisen. Auch der Bürgermeister der Stadt Mohammed al-Sufi bestätigte die Opferzahl. Die israelische Armee teilte am Abend mit, dass bei Bombardements zwei Hamas-Funktionäre getötet worden seien.

Israel: Hamas-Tunnel unter UNRWA-Zentrale in Gaza entdeckt

Gaza - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen Tunnel der Hamas-Miliz entdeckt, der unter dem Hauptquartier des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA in der Stadt Gaza verlaufen soll. Der unterirdische Gang sei 700 Meter lang, liege in 18 Metern Tiefe und habe als wichtige Einrichtung des Militärgeheimdienstes der Hamas gedient, teilte das Militär am Samstagabend mit.

Ungarns Präsidentin wegen Pädophilieskandals zurückgetreten

Budapest - Die ungarische Präsidentin Katalin Nov�k hat wegen des Pädophilie-Skandals Samstagabend ihr Amt niedergelegt. Nov�k hatte einen Mann begnadigt, der wegen Beihilfe zu sexuellem Missbrauch von Minderjährigen verurteilt worden war. Am Samstag zeigte das ungarische Staatsfernsehen ein Video mit ihrer Rücktrittserklärung. Zuletzt war der Druck von Regierung und Opposition auf die 46-Jährige immer größer geworden.

Orban will Direktwahl des Europaparlaments abschaffen

Wien - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orb�n will den EU-Bürgern das Recht zur Wahl der Europaabgeordneten nehmen. "Wir sollten erwägen, zum früheren System zurückzukehren, bei dem die nationalen Parlamente ihre Vertreter in das Europäische Parlament entsenden, anstatt Direktwahlen durchzuführen", sagte Orb�n in einem Gespräch mit Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP), das die "Presse am Sonntag" veröffentlichte. Schüssel ließ die Aussage Orb�ns unwidersprochen.

Riesen-Ölteppich vor Trinidad und Tobago nach Schiffsunglück

Port-of-Spain - Nach einem mysteriösen Schiffsunglück hat sich vor der Küste des Karibikstaates Trinidad und Tobago ein riesiger Ölteppich gebildet. Das Öl erstrecke sich auf mindestens 15 Kilometer Länge vor der Insel Tobago, teilten die Behörden am Samstag mit. Unter anderem seien ein Korallenriff und mehrere der bei Touristen sehr beliebten Strände der Insel betroffen. Mehr als tausend Freiwillige waren nach Angaben des Notfallministeriums im Einsatz, um die Strände von Öl zu befreien.

Tödlicher Unfall in Koblenz: Mann gerät unter Karnevalswagen

Koblenz - Ein 20-jähriger Mann ist am späten Samstagnachmittag in Westdeutschland unter einen fahrenden Karnevalswagen geraten und hat tödliche Verletzungen erlitten. Wie es zu dem Vorfall nach dem Umzug in St. Goarshausen nahe Koblenz (Bundesland Rheinland-Pfalz) kommen konnte, ist noch unklar, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Fünf Verletzte bei Kollision zweier Busse in Innsbruck

Innsbruck - Bei einem Frontal-Zusammenstoß zweier Busse der Innsbrucker Verkehrsbetriebe am Samstag in der Tiroler Landeshauptstadt sind die beiden Busfahrer sowie drei Fahrgäste verletzt worden, die Passagiere leicht. Die zwei Chauffeure im Alter von 54 und 57 Jahren sowie die drei Bus-Insassen wurden nach der Erstversorgung an Ort und Stelle in die Klinik eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, informierte die Polizei.

