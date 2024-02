Aktionist Günter Brus 85-jährig gestorben

Wien/Graz - Der österreichische bildende Künstler Günter Brus, Mitbegründer des Wiener Aktionismus, Autor, Bild-Dichter, Bühnenbildner und Zeichner, ist gestern, Samstag, im Alter von 85 Jahren gestorben. Entsprechende Meldungen bestätigte der Galerist Philipp Konzett, Mitinitiator und Geschäftsführer des im März öffnenden Wiener Aktionismus Museum, am Sonntagfrüh gegenüber der APA.

Endergebnisse nach Parlamentswahl in Pakistan veröffentlicht

Islamabad - In Pakistan sind die Endergebnisse der Parlamentswahl mit großer Verzögerung veröffentlicht worden. Mehr als zwei Tage nach den Abstimmungen waren am Sonntag 99 Prozent der Wahlkreise ausgezählt, wie aus einer Statistik der Wahlkommission hervorging. Unabhängige Kandidaten, die zum größten Teil Verbindungen zum inhaftierten Ex-Premier Imran Khan und dessen Oppositionspartei PTI haben, wurden mit 101 von 266 Parlamentssitzen stärkste Kraft.

Russischer Drohnenangriff auf Kiew und die Südukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland hat in der Nacht die ukrainische Hauptstadt Kiew und den Süden der Ukraine mit Drohnen angegriffen. Dabei wurde mindestens ein Zivilist verletzt und eine Gaspipeline sowie Wohngebäude im Fluss- und Seehafen von Mykolajiw beschädigt, wie das ukrainische Militär am Sonntag mitteilte. 40 von 45 von Russland gestartete Shahed-Angriffsdrohnen seien zerstört worden, gab die ukrainische Luftwaffe über die Messaging-App Telegram bekannt.

Netanyahu sagt Zivilisten in Rafah sicheren Korridor zu

Rafah - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat vor der geplanten Bodenoffensive auf die Stadt Rafah im südlichen Teil des Gazastreifens den Hunderttausenden dort Schutz suchenden Zivilisten einen "sicheren Korridor" zugesichert. "Wir sind in dieser Sache nicht leichtsinnig", sagte Netanyahu in einem Interview des US-Senders "ABC News", aus dem der Sender in der Nacht zum Sonntag vorab in Auszügen berichtete.

Israel: Hamas-Tunnel unter UNRWA-Zentrale in Gaza entdeckt

Gaza/Jerusalem - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen Tunnel der Hamas-Miliz entdeckt, der unter dem Hauptquartier des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA in der Stadt Gaza verlaufen soll. Der unterirdische Gang sei 700 Meter lang, liege in 18 Metern Tiefe und habe als wichtige Einrichtung des Militärgeheimdienstes der Hamas gedient, teilte das Militär am Samstagabend mit.

Wahrscheinlichkeit für Brennertunnel-Start 2032 gestiegen

Innsbruck/Wien - Die Vorstände der Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE, Martin Gradnitzer und Gilberto Cardola, gehen mit "hoher Wahrscheinlichkeit" davon aus, dass der Brennerbasistunnel wie anvisiert auch tatsächlich im Jahr 2031 fertiggestellt und 2032 in Betrieb gehen wird. "Die Wahrscheinlichkeit, dass der Termin eingehalten wird, steigt", sagte Gradnitzer im APA-Interview. Eine Unwägbarkeit sei aber noch die Ausschreibung die Bahntechnik betreffend, weil es hier einen Einspruch gebe.

Finnen entscheiden in Stichwahl über neuen Präsidenten

Helsinki - Die Finnen wählen ihren nächsten Präsidenten. In einer Stichwahl treten der frühere Regierungschef Alexander Stubb (55) und der Ex-Außenminister Pekka Haavisto (65) am heutigen Sonntag gegeneinander an. Die Wahllokale sind von 9.00 bis 20.00 Uhr Ortszeit (8.00 bis 19.00 Uhr MEZ) geöffnet, kurz nach ihrer Schließung wird mit ersten Hochrechnungen gerechnet. Ein vorläufiges Endergebnis dürfte noch im Laufe des Abends feststehen.

Regierungsfinale bringt Bau- und Sanierungsprogramm

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat in der "Presse am Sonntag" erste Inhalte aus jenem Arbeitsprogramm bestätigt, das sich die türkis-grüne Koalition für die verbleibenden Monate bis zum regulären Nationalratswahltermin im Herbst vornehmen will. Geplant sei ein Bauprogramm, um die Arbeitsplätze in der Branche zu unterstützen und gleichzeitig den ökologischen und sozialen Wohnbau voranzubringen, um nicht "eineinhalb Jahre eine große Flaute und Kündigungswellen" zu haben.

