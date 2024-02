Hamas: Keine Geisel-Verhandlungen bei Offensive in Rafah

Rafah - Eine mögliche Bodenoffensive der israelischen Armee in Rafah würde der Hamas zufolge jegliche Verhandlungen über eine Freilassung von Geiseln zunichtemachen. Mit der Aussage zitiert der von der Hamas betriebene TV-Sender Aqsa einen hochrangigen Vertreter der radikalen Gruppierung. Zuvor hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vor der geplanten Bodenoffensive den Hunderttausenden dort Schutz suchenden Zivilisten einen "sicheren Korridor" zugesichert.

Aktionist Günter Brus 85-jährig gestorben

Wien/Graz/Bregenz - Der österreichische Künstler Günter Brus, Mitbegründer des Wiener Aktionismus, Autor, Bild-Dichter, Bühnenbildner und Zeichner, ist gestern, Samstag, 85-jährig in einem Grazer Krankenhaus gestorben. Entsprechende Meldungen bestätigte der Galerist Philipp Konzett, Mitinitiator und Geschäftsführer des im März öffnenden Wiener Aktionismus Museum, am Sonntagfrüh gegenüber der APA. Spitzen aus Politik und Kultur würdigten ein großes Lebenswerk, das zu Ende gegangen ist.

Orb�n schweigt zum Rücktritt von Staatspräsidentin Nov�k

Budapest - Der ungarische Premier Viktor Orb�n schweigt sich aus. Er reagierte bisher mit keinem Wort auf den Rücktritt von Staatspräsidentin Katalin Nov�k wegen der umstrittenen Begnadigung im Pädophilie-Skandal, berichtete das Onlineportal "444.hu" am Sonntag. Mit diesem Schweigen sei deren Erniedrigung umso größer, was auch auf Ex-Justizministerin Judit Varga zuträfe. Diese hatte als Ministerin die Begnadigung des pädophilen Mittäters gegengezeichnet.

Russischer Drohnenangriff auf Kiew und die Südukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland hat in der Nacht die ukrainische Hauptstadt Kiew und den Süden der Ukraine mit Drohnen angegriffen. Dabei wurde mindestens ein Zivilist verletzt und eine Gaspipeline sowie Wohngebäude im Fluss- und Seehafen von Mykolajiw beschädigt, wie das ukrainische Militär am Sonntag mitteilte. 40 von 45 von Russland gestartete Shahed-Angriffsdrohnen seien zerstört worden, gab die ukrainische Luftwaffe über die Messaging-App Telegram bekannt.

Stichwahl um Präsidentenamt in Finnland begonnen

Helsinki - Im EU- und NATO-Staat Finnland hat eine Stichwahl um die Präsidentschaft begonnen. Die Wahlberechtigten konnten sich am Sonntag noch bis zum Abend zwischen dem früheren Regierungschef Alexander Stubb (55) und dem ehemaligen Außenminister Pekka Haavisto (65) entscheiden. Knapp zwei Millionen Wählerinnen und Wähler - das sind fast 46 Prozent der Wahlberechtigten mit Wohnsitz in Finnland - hatten bereits vorzeitig ihre Stimme abgegeben.

Endergebnisse nach Parlamentswahl in Pakistan veröffentlicht

Islamabad - In Pakistan sind die Endergebnisse der Parlamentswahl mit großer Verzögerung veröffentlicht worden. Mehr als zwei Tage nach den Abstimmungen waren am Sonntag 99 Prozent der Wahlkreise ausgezählt, wie aus einer Statistik der Wahlkommission hervorging. Unabhängige Kandidaten, die zum größten Teil Verbindungen zum inhaftierten Ex-Premier Imran Khan und dessen Oppositionspartei PTI haben, wurden mit 101 von 266 Parlamentssitzen stärkste Kraft.

Regierungsfinale bringt Bau- und Sanierungsprogramm

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat in der "Presse am Sonntag" erste Inhalte aus jenem Arbeitsprogramm bestätigt, das sich die türkis-grüne Koalition für die verbleibenden Monate bis zum regulären Nationalratswahltermin im Herbst vornehmen will. Geplant sei ein Bauprogramm, um die Arbeitsplätze in der Branche zu unterstützen und gleichzeitig den ökologischen und sozialen Wohnbau voranzubringen, um nicht "eineinhalb Jahre eine große Flaute und Kündigungswellen" zu haben.

