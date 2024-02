Eltern nach Tod eines Babys in Wien in U-Haft genommen

Wien - Das Wiener Landesgericht hat über die Eltern eines am vergangenen Dienstag gestorbenen drei Monate alten Säuglings die U-Haft verhängt. Als Haftgründe wurden Verdunkelungsgefahr und Tatbegehungsgefahr angenommen, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Sonntagnachmittag der APA mit. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen die Eltern des vermutlich an den Folgen eines Schütteltraumas gestorbenen kleinen Buben wegen Mordverdachts.

Nächste Koalition auf Bundesebene für Mikl-Leitner "offen"

Wien - Für Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) steht fest, dass es nach den regulär für Herbst geplanten Nationalratswahlen keine Zusammenarbeit der Volkspartei mit FPÖ-Chef Herbert Kickl geben wird. "Das ist das, was fix ist. Alles andere ist offen", verwies sie in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag auf entsprechende Festlegungen von ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer. Ihre Zusammenarbeit mit der FPÖ im Land sah sie sie nicht als Vorbild für den Bund.

Hamas: Keine Geisel-Verhandlungen bei Offensive in Rafah

Rafah - Eine mögliche Bodenoffensive der israelischen Armee in Rafah würde der Hamas zufolge jegliche Verhandlungen über eine Freilassung von Geiseln zunichtemachen. Mit der Aussage zitiert der von der Hamas betriebene TV-Sender Aqsa einen hochrangigen Vertreter der radikalen Gruppierung. Zuvor hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vor der geplanten Bodenoffensive den Hunderttausenden dort Schutz suchenden Zivilisten einen "sicheren Korridor" zugesichert.

Aktionist Günter Brus 85-jährig gestorben

Wien/Graz/Bregenz - Der österreichische Künstler Günter Brus, Mitbegründer des Wiener Aktionismus, Autor, Bild-Dichter, Bühnenbildner und Zeichner, ist gestern, Samstag, 85-jährig in einem Grazer Krankenhaus gestorben. Entsprechende Meldungen bestätigte der Galerist Philipp Konzett, Mitinitiator und Geschäftsführer des im März öffnenden Wiener Aktionismus Museum, am Sonntagfrüh gegenüber der APA. Spitzen aus Politik und Kultur würdigten ein großes Lebenswerk, das zu Ende gegangen ist.

King Charles zeigt sich nach Krebsdiagnose in Öffentlichkeit

Sandringham - Knapp eine Woche nach Bekanntwerden seiner Krebserkrankung hat sich König Charles III. bei einem Kirchenbesuch lächelnd in der Öffentlichkeit gezeigt. Gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla kam der 75-Jährige am Sonntag zu einem Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Church in Sandringham in der ostenglischen Grafschaft Norfolk. Dabei trug er einen braunen Mantel und hielt einen Regenschirm in der Hand, während er Schaulustigen kurz zuwinkte und dabei lächelte.

Rottweiler bissen Jogger in Italien zu Tode

Rom - Bei einem Lauf Sonntagfrüh in der Nähe von Rom sind einem Jogger drei Rottweiler zum Verhängnis geworden: Der 50 Jahre alte Mann wurde in einem Park der italienischen Kleinstadt Manziana von den Hunden zu Tode gebissen, wie die Polizei mitteilte. Seine entstellte Leiche wurde am Morgen von einem Passanten entdeckt. Alle Hilfe kam zu spät. Vermutet wird, dass die Hunde aus einem Haus in der Nähe entlaufen waren.

Russischer Drohnenangriff auf Kiew und die Südukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland hat in der Nacht die ukrainische Hauptstadt Kiew und den Süden der Ukraine mit Drohnen angegriffen. Dabei wurde mindestens ein Zivilist verletzt und eine Gaspipeline sowie Wohngebäude im Fluss- und Seehafen von Mykolajiw beschädigt, wie das ukrainische Militär am Sonntag mitteilte. 40 von 45 von Russland gestartete Shahed-Angriffsdrohnen seien zerstört worden, gab die ukrainische Luftwaffe über die Messaging-App Telegram bekannt.

Kein klarer Sieger bei Parlamentswahl in Pakistan

Islamabad - Bei der Parlamentswahl in Pakistan haben unabhängige Kandidaten, von denen viele den inhaftierten Ex-Premierminister Imran Khan unterstützen, die meisten Stimmen errungen. Sie gewannen 101 von 264 Mandaten, teilte die Wahlkommission am Sonntag mit. Die PML-N des ebenfalls früheren Regierungschefs Nawaz Sharif kam auf 75 Sitze. Sie ist damit die größte im neuen Parlament. Khans Partei (PTI) war von der Wahl ausgeschlossen worden, ihre Kandidaten traten als Unabhängige an.

