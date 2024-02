Nächste Koalition auf Bundesebene für Mikl-Leitner "offen"

Wien - Für Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) steht fest, dass es nach den regulär für Herbst geplanten Nationalratswahlen keine Zusammenarbeit der Volkspartei mit FPÖ-Chef Herbert Kickl geben wird. "Das ist das, was fix ist. Alles andere ist offen", verwies sie in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag auf entsprechende Festlegungen von ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer. Ihre Zusammenarbeit mit der FPÖ im Land sah sie sie nicht als Vorbild für den Bund.

Eltern nach Tod eines Babys in Wien in U-Haft genommen

Wien - Das Wiener Landesgericht hat über die Eltern eines am vergangenen Dienstag gestorbenen drei Monate alten Säuglings die U-Haft verhängt. Als Haftgründe wurden Verdunkelungsgefahr und Tatbegehungsgefahr angenommen, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Sonntagnachmittag der APA mit. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen die Eltern des vermutlich an den Folgen eines Schütteltraumas gestorbenen kleinen Buben wegen Mordverdachts.

Hochrechnung: Stubb gewinnt finnische Präsidentenwahl

Helsinki - Bei der finnischen Präsidentenwahl hat sich am Sonntag ein Sieg des favorisierten konservativen Ex-Premiers Alexander Stubb (55) abgezeichnet. Einer kurz nach Wahlschluss veröffentlichten Hochrechnung zufolge lag Stubb bei 52,7 Prozent der Stimmen, sein grüner Gegenkandidat Pekka Haavisto (65) bei 47,3 Prozent. Das Ergebnis beruhte auf einem Auszählungsgrad von 58 Prozent der Stimmen.

Trump: "Würde säumige NATO-Staaten nicht schützen"

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump will im Fall seiner Wiederwahl säumige NATO-Mitglieder nicht vor einem russischen Angriff schützen. "Nein, ich werde Sie nicht beschützen", erklärte Trump am Samstag (Ortszeit) bei einer Kundgebung in South Carolina. Er werde Russland sogar ermutigen zu tun, "was immer sie wollen". Das Weiße Haus nannte Trumps Äußerungen "entsetzlich und verrückt". Die NATO sprach von einer "Untergrabung unserer Sicherheit".

King Charles zeigt sich nach Krebsdiagnose in Öffentlichkeit

Sandringham - Knapp eine Woche nach Bekanntwerden seiner Krebserkrankung hat sich König Charles III. bei einem Kirchenbesuch lächelnd in der Öffentlichkeit gezeigt. Gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla kam der 75-Jährige am Sonntag zu einem Gottesdienst in der St. Mary Magdalene Church in Sandringham in der ostenglischen Grafschaft Norfolk. Dabei trug er einen braunen Mantel und hielt einen Regenschirm in der Hand, während er Schaulustigen kurz zuwinkte und dabei lächelte.

Kein klarer Sieger bei Parlamentswahl in Pakistan

Islamabad - Bei der Parlamentswahl in Pakistan haben unabhängige Kandidaten, von denen viele den inhaftierten Ex-Premierminister Imran Khan unterstützen, die meisten Stimmen errungen. Sie gewannen 101 von 264 Mandaten, teilte die Wahlkommission am Sonntag mit. Die PML-N des ebenfalls früheren Regierungschefs Nawaz Sharif kam auf 75 Sitze. Sie ist damit die größte im neuen Parlament. Khans Partei (PTI) war von der Wahl ausgeschlossen worden, ihre Kandidaten traten als Unabhängige an.

Zahlreiche Menschen wollen für Klimaschutz zahlen

Washington - Einer Studie zufolge sind 69 Prozent der Weltbevölkerung bereit, jeden Monat ein Prozent ihres Haushaltseinkommens für Klimaschutz auszugeben. Ein Team um Armin Falk von der Universität Bonn hatte dafür Antworten von fast 130.000 Menschen ab 15 Jahren aus 125 Ländern ausgewertet. 86 Prozent der Befragten gaben an, dass die Menschen in ihrem Land versuchen sollten, etwas gegen die globale Erwärmung zu tun. In 119 der 125 Länder befürworten dies mehr als zwei Drittel.

Drei Verletzte bei Küchenbrand in OÖ

Steyr - Ein Küchenbrand in Steyr hat in der Nacht auf Sonntag drei Verletzte gefordert. Die 18-jährige Bewohnerin war nach dem Feiern nach Hause gekommen und hatte sich noch etwas kochen wollen. Sie stellte einen Topf auf den Herd, schaltete diesen ein und legte sich schlafen. Der 19-jährige Bruder wurde durch den Rauchgeruch munter und weckte seine beiden Schwestern, die jüngere ist 14 Jahre alt. Nach erfolglosen Löschversuchen flüchteten die drei zu den Nachbarn.

