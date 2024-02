Tagsatzung in Innsbruck nach Insolvenzantrag gegen Benko

Innsbruck/Wien - Nach dem eingebrachten Insolvenzantrag der Finanzprokuratur als Anwältin der Republik Österreich gegen Signa-Gründer Ren� Benko findet am Dienstag am Landesgericht Innsbruck die sogenannte Insolvenzeröffnungstagsatzung statt. Diese ist nicht-öffentlich und damit auch nicht medienöffentlich. Benko muss nicht persönlich anwesend sein und wird dem Vernehmen nach auch nicht erscheinen. Ob bereits am Dienstag eine Entscheidung über den Antrag fällt, war offen.

Hamas meldet 70 Tote bei Angriffen in Rafah

Tel Aviv/Gaza/Rafah - Die von der Hamas kontrollierte Gaza-Gesundheitsbehörde hat am Montag von mindestens 70 Toten und 160 Verletzten beim nächtlichen Angriff Israels auf Rafah berichtet. Auch drei israelische Geiseln sollen ihren Verletzungen erlegen sein, die sie bei Luftangriffen erlitten hätten. Ihre Namen wurden noch nicht veröffentlicht. Insgesamt seien acht Israelis verletzt worden. Bei dem Einsatz in Rafah war es israelischen Sicherheitskräften gelungen, zwei Geiseln zu befreien.

Borrell stellt Waffenlieferungen an Israel infrage

Hamburg/Brüssel - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat die USA indirekt zum Stopp ihrer Waffenlieferungen an Israel aufgefordert. Er verwies am Montag in Brüssel auf die Aussage von US-Präsident Joe Biden vergangene Woche, die israelische Reaktion auf den Angriff der Hamas sei überzogen. "Wenn man der Meinung ist, dass zu viele Menschen getötet werden, sollte man vielleicht weniger Waffen liefern, um zu verhindern, dass so viele Menschen getötet werden", sagte Borrell.

Februargedenken mit Warnung vor FPÖ

Wien - Die SPÖ hat am Montag der Opfer der "Februarkämpfe" gedacht und Attacken vor allem gegen die FPÖ geritten, aber auch die ÖVP nicht geschont. Bei der größten Veranstaltung im Goethehof in Wien-Donaustadt warf Parteichef Andreas Babler den Freiheitlichen vor, die demokratischen Grundpfeiler der Republik anzugreifen. Ebenso wie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) schloss er einmal mehr eine Koalition mit der FPÖ aus und forderte die Volkspartei auf, es ebenso zu halten.

Selenskyj hielt erste Sitzung mit neuer Militärführung ab

Kiew (Kyjiw) - Nach dem Umbau der Militärführung hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erstmals eine Sitzung des Oberkommandos mit den neuen Mitgliedern abgehalten. Anwesend bei der Besprechung war unter anderem der in der vergangenen Woche zum Oberbefehlshaber ernannte Generaloberst Olexander Syrskyj, wie Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Montag sagte. Es sei um die Lage an der Front im Osten und im Süden des Landes gegangen, fügte er hinzu.

Scholz bekräftigt NATO-Beistandsgarantie

Washington - Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Äußerungen von Ex-US-Präsident Donald Trump scharf zurückgewiesen, im Falle einer Wiederwahl säumige NATO-Bündnispartner nicht verteidigen zu wollen. "Jegliche Relativierung der Beistandsgarantie der NATO ist unverantwortlich und gefährlich", sagte Scholz Montagabend bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk in Berlin.

25-Jährige in OÖ unabsichtlich von Stiefvater angeschossen

Linz - Eine 25-Jährige ist Montagnachmittag im Bezirk Linz-Land unabsichtlich von ihrem Stiefvater angeschossen worden. Die Frau hatte vermutet, dass ein Einbrecher ins Haus gekommen ist und deshalb den 62-Jährigen um Hilfe gerufen. Dieser holte ein Gewehr aus der Garage, ging ins Haus und als seine Stieftochter bei ihm vorbeiging, löste sich aus unbekannter Ursache ein Schuss und traf die Frau am linken Arm und am Bauch. Lebensgefahr bestand nicht, teilte die Polizei mit.

IEA berät in Paris über Energiesicherheit und Klima

Paris - Die Internationale Energieagentur (IEA) berät bei ihrem Ministertreffen ab Dienstag (8.30 Uhr) in Paris über Energiesicherheit und Klimaziele. Neben Ministern der 31 IEA-Staaten sowie aus weiteren Ländern werden Führungskräfte aus Industrie, der Finanzwelt und Zivilgesellschaft bei dem zweitägigen Treffen erwartet. Zu den wichtigsten Themen gehören die Risiken für die Energiesicherheit im Zusammenhang dem Ukraine-Krieg und der Nahost-Krise.

