Kind in Wien bei Straßenbahnunfall lebensgefährlich verletzt

Wien - Ein neunjähriges Mädchen ist Mittwochmittag in Wien-Favoriten von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind wollte die Quellenstraße überqueren und wurde von dem Zug der Linie 6 niedergestoßen, informierte eine Sprecherin der Wiener Linien. Die Neunjährige erlitt ein Polytrauma und wurde laut Wiener Berufsrettung nach der notfallmedizinischen Versorgung mit dem Notarzthubschrauber in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht.

Van der Bellen mahnt vor Aschermittwoch "kurz innezuhalten"

Ried im Innkreis/Klagenfurt/Kobenz - Vor den traditionellen Aschermittwochsreden heute Abend - bei den Veranstaltungen von SPÖ, ÖVP und FPÖ dürfte wohl schon Wahlkampfstimmung aufkommen - mahnt Bundespräsident Alexander Van der Bellen von den Rednern ein, "kurz innezuhalten" und zu überlegen, ob man die Personen, über die man spricht, verletzte. In einem Statement auf Twitter schreibt der Präsident: "Wir alle haben es in der Hand, wie gut die Stimmung zwischen uns ist, wie vertrauensvoll oder wie vergiftet."

Verkauf von Signa-Gebäuden könnte Sanierungserfolg bringen

Wien - Karl-Heinz Götze, Insolvenzleiter des Kreditschutzverbands KSV1870, sieht im geplanten Verkauf von Luxusimmobilien der Signa ein wichtiges "Puzzlestück" für eine geordnete Abwicklung der insolventen Signa Prime Selection AG. Die gestern angekündigte Veräußerung der Assets könne wesentlich dazu beitragen, den Sanierungsplan zu einem Erfolg zu bringen, zeigte er sich am Mittwoch im Gespräch mit der APA überzeugt.

ÖVP will Arbeitslosengeld kürzen

Wien - Die ÖVP hat in ihrem "Österreichplan" im Vorfeld der Nationalratswahl eine Senkung der Lohnnebenkosten um jährlich 0,5 Prozentpunkte bis 2030 versprochen. Bewerkstelligen will sie das unter anderem durch Einsparungen in der Arbeitslosenversicherung. Konkret soll die Nettoersatzrate (aktuell 55 Prozent) zeitabhängig auf unter 50 Prozent sinken. Von welchem Wert die Volkspartei starten will, lässt sie offen. Bei Grünen, SPÖ, FPÖ und Gewerkschaft stößt das auf Widerstand.

Ukraine meldet Zerstörung von russischem Kriegsschiff

Donezk/Kiew (Kyjiw) - Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben ein großes russisches Landungsschiff vor der Halbinsel Krim zerstört und versenkt. Es handle sich um die "Caesar Kunikow", teilte das Militär am Mittwoch mit. Bei russischen Luftangriffen im Osten der Ukraine sind indes nach ukrainischen Angaben in der Nacht auf Mittwoch drei Menschen getötet worden, darunter eine Schwangere und ein neunjähriges Kind.

18 NATO-Staaten erreichen 2024 Zwei-Prozent-Ziel

Brüssel - 18 der 31 Mitgliedstaaten der NATO werden nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg in diesem Jahr das Zwei-Prozent-Ziel bei den Militärausgaben erreichen, also zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung ausgeben. Im vergangenen Jahr seien die Ausgaben der europäischen Verbündeten und Kanadas um elf Prozent erhöht worden, sagte Stoltenberg vor Beginn von Beratungen der NATO-Verteidigungsminister am Mittwoch in Brüssel. Dies sei beispiellos.

Neues Sicherheitszentrum entsteht

Wien - Der Ministerrat hat am Mittwoch den Weg zum neuen Sicherheitszentrum der Exekutive geebnet. Der Beschluss ermöglicht den Bau einer Einrichtung im zwölften Wiener Gemeindebezirk, aktuell genannt "Kaserne Meidling", wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im Pressefoyer nach der Regierungssitzung kundtat. Das Sicherheitszentrum wird große Einheiten wie die Direktion Staatsschutz Nachrichtendienste und das Bundeskriminalamt beheimaten.

Flughafen Wien errichtet Süderweiterung für 420 Mio. Euro

Wien/Schwechat - Der Flughafen Wien errichtet bis 2027 die an den Terminal 3 anschließende Süderweiterung und nimmt dafür 420 Mio. Euro in die Hand. Auf 70.000 Quadratmetern sollen mehr als 30 neue Einkaufs- und Gastronomieangebote, mehr Aufenthaltszonen, Lounges, eine moderne Sicherheitskontrolle sowie 18 Busgates entstehen. Das Projekt laufe seit Juli 2023, nun starte die intensive Bauphase, gab der Airport am Mittwoch bekannt.

