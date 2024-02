Ukraine schickt Verstärkung ins umkämpfte Awdijiwka

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat Verstärkung in die seit Monaten umkämpfte Kleinstadt Awdijiwka im Osten des Landes entsandt. Angesichts eines Teilrückzugs in der Stadt wurde die 3. Sturmbrigade, eine der wichtigsten ukrainischen Kampfeinheiten, nach eigenen Angaben eilig dorthin verlegt. Die Brigade bezeichnet auf dem Kurznachrichtendienst Telegram die Lage in Awdijiwka als "die Hölle" sowie "bedrohlich und instabil". Moskau meldete einen Angriff auf das südrussische Belgorod.

13 Monate Haft in Listerien-Prozess in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt - Im Wiener Neustädter Prozess um Listerien-Todesfälle und -Erkrankungen ist der Ex-Chef der inzwischen geschlossenen Käserei Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) am Donnerstag zu 13 Monaten Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch ist nicht rechtskräftig. Die vom Urteil umfassten Vorwürfe - grob fahrlässige Tötung in fünf Fällen und grob fahrlässige schwere Körperverletzung bzw. grob fahrlässige Körperverletzung in je zwei Fällen - hatte der 39-Jährige stets bestritten.

Akademikerball: Platzverbot bei Hofburg am Freitag ab 17 Uhr

Wien - Anlässlich des am Freitag in der Wiener Hofburg stattfindenden freiheitlichen "Akademikerballs" und der zu erwartenden Proteste wird rund um den Heldenplatz wieder ein Platzverbot verhängt. Die Sperrzone tritt um 17.00 Uhr in Kraft. Die Ringstraße wird für den Verkehr ab 16 Uhr abschnittsweise gesperrt. Die Polizei empfiehlt, den innerstädtischen Bereich großräumig zu umfahren. Insgesamt werden rund 900 Polizisten und Polizistinnen im Einsatz stehen.

Zahl der getöteten Journalisten stark angestiegen

New York/Gaza - Infolge des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas hat die Zahl der getöteten Journalisten laut dem Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) im vergangenen Jahr den höchsten Stand seit Jahren erreicht. Insgesamt seien 2023 weltweit 99 Medienschaffende getötet worden, mehr als drei Viertel von ihnen im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten CPJ-Bericht.

Babler will Arbeitsplatzgarantie für Langzeitarbeitslose

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler hat am Donnerstag seine Vorstellung zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit vorgestellt. Er fordert eine Arbeitsplatzgarantie für Langzeitarbeitslose. Gelingen soll dies durch einen Mix bekannter Forderungen und der Ausweitung bestehender Projekte. Ein konkretes von Experten ausgearbeitetes Modell soll in den nächsten Wochen vorgestellt werden.

Unbedingte Haft für 16 und 20 Jahre alte Sittenwächter

Wien - Zu unbedingten Haftstrafen von sechs bzw. zehn Monaten sind Donnerstagmittag am Landesgericht zwei junge Burschen im Alter von 16 und 20 Jahren verurteilt worden. Die ungeachtet ihres jugendlichen bzw. fast noch jugendlichen Alters bereits zwei Mal wegen Raubes Vorbestraften hatten sich am 29. Mai 2023 in Wien-Leopoldstadt als Sittenwächter aufgespielt, indem sie einen damals 16-Jährigen von einer Bank im Max-Winter-Park zerrten, zum Mitkommen zwangen und zusammenschlugen.

Weg frei für Schweigegeldprozess gegen Trump

Washington/New York - Im Prozess um eine mutmaßliche Schweigegeldzahlung an eine ehemalige Porno-Darstellerin hat ein New Yorker Richter einen Antrag von Ex-US-Präsident Donald Trump auf Abweisung des Verfahrens abgelehnt. Richter Juan Merchan ebnete damit am Donnerstag den Weg für die Eröffnung des Prozesses, der am 25. März beginnen soll. Trump hat den Fall als politisch motiviert bezeichnet, weil er bei der Präsidentschaftswahl im November erneut als Kandidat antreten will.

ÖVP wirft Zadić Behinderung von U-Ausschuss vor

Wien - Die ÖVP wirft Justizministerin Alma Zadić (Grüne) vor, die Aufklärungsarbeit des Parlaments im Untersuchungsausschuss zum "Rot-Blauen Machtmissbrauch" zu behindern. Mit dem Wunsch nach Aktenlieferung zur steirischen FPÖ-Finanzaffäre war die ÖVP beim Justizministerium vorerst abgeblitzt. Das Ministerium warte Verfahren beim VfGH ab, damit solle sichergestellt werden, "dass alle verfassungsrechtlichen Vorgaben erfüllt werden", so die Grüne Fraktionsführerin Meri Disoski.

