Ukraine schickt Verstärkung ins umkämpfte Awdijiwka

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat Verstärkung in die seit Monaten umkämpfte Kleinstadt Awdijiwka im Osten des Landes entsandt. Angesichts eines Teilrückzugs in der Stadt wurde die 3. Sturmbrigade, eine der wichtigsten ukrainischen Kampfeinheiten, nach eigenen Angaben eilig dorthin verlegt. Die Brigade bezeichnet auf dem Kurznachrichtendienst Telegram die Lage in Awdijiwka als "die Hölle" sowie "bedrohlich und instabil". Moskau meldete einen Angriff auf das südrussische Belgorod.

Akademikerball: Platzverbot bei Hofburg am Freitag ab 17 Uhr

Wien - Anlässlich des am Freitag in der Wiener Hofburg stattfindenden freiheitlichen "Akademikerballs" und der zu erwartenden Proteste wird rund um den Heldenplatz wieder ein Platzverbot verhängt. Die Sperrzone tritt um 17.00 Uhr in Kraft. Die Ringstraße wird für den Verkehr ab 16 Uhr abschnittsweise gesperrt. Die Polizei empfiehlt, den innerstädtischen Bereich großräumig zu umfahren. Insgesamt werden rund 900 Polizisten und Polizistinnen im Einsatz stehen.

Hamas "keine Terrororganisation" - Israel empört über UNO

Rafah/Genf - Israelische Politiker haben sich über Äußerungen des UN-Nothilfekoordinators Martin Griffiths zur Palästinenserorganisation Hamas empört. Griffith hatte in einem Interview gesagt, die islamistische Hamas sei keine Terrororganisation, sondern eine politische Bewegung. Der israelische Außenminister Israel Katz schrieb daraufhin am Donnerstag auf dem Online-Portal X (früher Twitter), Griffiths habe geleugnet, dass die Hamas eine Terrororganisation sei. "Schande über ihn!"

Zahl der getöteten Journalisten stark angestiegen

New York/Gaza - Infolge des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas hat die Zahl der getöteten Journalisten laut dem Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) im vergangenen Jahr den höchsten Stand seit Jahren erreicht. Insgesamt seien 2023 weltweit 99 Medienschaffende getötet worden, mehr als drei Viertel von ihnen im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten CPJ-Bericht.

ÖVP wirft Zadić Behinderung von U-Ausschuss vor

Wien - Die ÖVP wirft Justizministerin Alma Zadić (Grüne) vor, die Aufklärungsarbeit des Parlaments im Untersuchungsausschuss zum "Rot-Blauen Machtmissbrauch" zu behindern. Mit dem Wunsch nach Aktenlieferung zur steirischen FPÖ-Finanzaffäre war die ÖVP beim Justizministerium vorerst abgeblitzt. Die Freiheitlichen zeigten sich erfreut und sprachen von einer "schallenden Ohrfeige für die Volkspartei vom grünen Koalitionspartner".

Weg frei für Schweigegeldprozess gegen Trump

Washington/New York - Als erster früherer Präsident der US-Geschichte soll sich Donald Trump ab dem 25. März einem Strafprozess stellen müssen. Ein Richter in New York setzte am Donnerstag diesen Termin für den Beginn des Prozesses gegen den Rechtspopulisten wegen der Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels fest. Ab dem 25. März soll zunächst die Jury ausgewählt werden.

Wiener Börse schließt etwas höher

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag etwas höher aus dem Handel verabschiedet. Der ATX verbesserte sich um 0,17 Prozent auf 3.372 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen zum Sitzungsende klarer nach oben. Am heimischen Markt rückten mit Zahlenvorlagen AMAG, DO&CO und Strabag ins Blickfeld der Akteure. Hier reagierte vor allem die DO&CO-Aktie mit einem satten Plus von 6,5 Prozent sehr deutlich positiv.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red