Akademikerball am Freitag von Demo und Platzverbot begleitet

Wien - Am Freitagabend findet wieder der freiheitliche "Akademikerball" in der Wiener Hofburg statt. Die Veranstaltung - von Kritikern als internationales Vernetzungstreffen Rechtsextremer bezeichnet - wird neuerlich von Demonstrationen begleitet werden. Die Polizei steht mit zahlreichen Beamten im Einsatz, rund um die Hofburg gilt ab 17.00 Uhr eine Platzsperre. Die FPÖ wird wieder prominent vertreten sein: Die Eröffnungsrede hält wie 2023 Volksanwalt Walter Rosenkranz.

Sturm hat nach 4:1 gegen Slovan Aufstieg vor Augen

Graz - Sturm Graz darf im ersten Europacup-Frühling nach 23 Jahren Pause auf mehr hoffen. Die Grazer siegten am Donnerstagabend im Hinspiel der Zwischenrunde der Conference League gegen Slovan Bratislava verdient mit 4:1 (2:1) und schufen sich damit eine hervorragende Ausgangslage um den Aufstieg ins Achtelfinale. Die Retourpartie gegen den slowakischen Meister in Bratislava ist am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr) angesetzt.

Semesterferien beginnen in der Steiermark und Oberösterreich

Wien/Linz/Graz - In der Steiermark und Oberösterreich beginnt am Freitag die letzte der drei Semesterferien-Staffeln: Mehr als 350.000 Schülerinnen und Schüler erhalten dort ihre Schulnachrichten und starten in die einwöchigen Ferien. Gleichzeitig endet für die etwa 290.000 Schüler in Tirol, Salzburg, Kärnten und im Burgenland die Semesterferienwoche.

"Streit" wohl Auslöser für Schüsse bei Super-Bowl-Parade

Kansas City (Missouri) - Der Schusswaffenangriff während der Feier zum Super-Bowl-Sieg der Kansas City Chiefs mit einer Toten ist nach Erkenntnissen der Ermittler auf einen eskalierten persönlichen "Streit zwischen mehreren Leuten" zurückzuführen. Die Polizeichefin von Kansas City im Bundesstaat Missouri, Stacey Graves, sagte am Donnerstag, der Angriff habe keinen Bezug zum "Terrorismus" oder zum inländischen "gewaltsamen Extremismus". Zwei der drei festgenommenen Verdächtigen seien Jugendliche.

Hamas "keine Terrororganisation" - Israel empört über UNO

Rafah/Genf - Israelische Politiker haben sich über Äußerungen des UN-Nothilfekoordinators Martin Griffiths zur Palästinenserorganisation Hamas empört. Griffith hatte in einem Interview gesagt, die islamistische Hamas sei keine Terrororganisation, sondern eine politische Bewegung. Der israelische Außenminister Israel Katz schrieb daraufhin am Donnerstag auf dem Online-Portal X (früher Twitter), Griffiths habe geleugnet, dass die Hamas eine Terrororganisation sei. "Schande über ihn!"

Guterres eröffnet 60. Münchner Sicherheitskonferenz

Berlin/München - UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres wird am Freitag die 60. Münchner Sicherheitskonferenz eröffnen, zu der rund 50 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet werden. Am ersten Tag des wichtigsten Politiker- und Expertentreffens zur Sicherheitspolitik weltweit wird auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris reden. Am Samstag nimmt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teil.

