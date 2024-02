Bundesheer orderte 225 Radpanzer "Pandur Evolution"

Wien - Das österreichische Bundesheer kauft weitere 225 Stück des Radpanzers "Pandur Evolution". Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 1,8 Mrd. Euro, erklärte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz anlässlich der Vertragsunterzeichnung mit General Dynamics European Land Systems in Wien Simmering, wo der Schützenpanzer zum Teil gefertigt wird. Einen "besonderen Tag" für das heimische Heer sah Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Start von EU-Mission gegen Houthi-Angriffe beschlossen

Brüssel/Sanaa - Die EU-Außenministerinnen und -minister haben am Montag in Brüssel den Start der EU-Militärmission Aspides im Roten Meer gegen Angriffe der vom Iran unterstützten, jemenitischen Houthi-Rebellen auf Schiffe formell beschlossen. Laut Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wird sich Österreich daran beteiligen: "Wir arbeiten gerade daran, dass wir mit einigen Offizieren präsent sind. Es ist sehr wichtig, dass es diese Mission gibt", erklärte er vor dem Beginn der Ratstagung.

CDU schlägt von der Leyen als EU-Kommissionschefin vor

Berlin/Brüssel - Die deutsche CDU schlägt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei (EVP) für die Europawahl im Juni vor. Dies habe der CDU-Vorstand einstimmig beschlossen, sagte Parteichef Friedrich Merz am Montag in Berlin. Die CDU unterstütze damit eine zweite Amtszeit von der Leyens als Präsidentin der EU-Kommission, die sie seit 2019 führt.

Verbrannte Leiche einer Frau in Waldstück in Wien entdeckt

Wien - Die völlig verbrannte Leiche einer Frau ist Sonntagmittag von dem Hund eines Wanderers in einem Waldstück in Wien-Hernals entdeckt worden. Die Polizei geht von einem bedenklichen Todesfall aus und hat eine Obduktion angeordnet. Die Identität der Frau ist unklar. Sie hatte einen Koffer mit einem Schlüssel und Weinflaschen bei sich, sagte die Polizei. Der Leichnam lag im Dickicht nahe der Amundsenstraße.

Bierabsatz 2023 in etwa auf Vorkrisenniveau

Wien - Die Bierbranche blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. 2023 belief sich der Bierausstoß auf 9,98 Mio. Hektoliter, das entspricht in etwa dem Niveau von 2019 und liegt nur leicht unter dem Ausnahmejahr 2022. Grund zur überschäumenden Freude ist das für die Brauereien dennoch nicht: Denn die Inflation treibt die Kosten und diese können nur bedingt an die Kunden weitergereicht werden, wie der Obmann des Verbandes der Brauereien Österreichs, Karl Schwarz, am Montag berichtete.

Freispruch im Zweifel für angeblichen IS-Kämpfer

Wien - Ein 27-Jähriger ist am Montag am Wiener Landesgericht im Zweifel vom Vorwurf freigesprochen worden, im Juni 2014 nach Syrien gereist zu sein, sich dort dem "Islamischen Staat" (IS) angeschlossen und auf Seite der radikalislamistischen Terror-Miliz gekämpft zu haben. Einem Schöffensenat fehlten am Ende eindeutige Beweise für den Aufenthalt des Angeklagten auf dem Kampfgebiet des IS. Der Freispruch ist nicht rechtskräftig, die Staatsanwältin gab vorerst keine Erklärung ab.

Lebenslang für Steirer wegen Tötung des Freundes der Mutter

Leoben - Ein 24-Jähriger ist am Montag im obersteirischen Leoben wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Dem Mann wurde vorgeworfen, im Juni vorigen Jahres den Freund seiner Mutter getötet zu haben. Das Opfer starb an den Folgen zahlreicher Messerstiche. Der Verdächtige flüchtete zunächst, konnte aber bald aufgegriffen werden. Zusätzlich zur Strafe wurde eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum verfügt.

Keine Spur zu in Wien geflüchteten Kindern

Wien - Keine Spur gibt es weiterhin von den drei Kindern, die nach einem Polizeieinsatz wegen des Verdachts der Kindesentziehung in Wien-Döbling geflüchtet sind. Die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien (MA 11) appellierte an jene Menschen, die dem Buben und den beiden Mädchen Unterschlupf gewährt haben, mit den Behörden in Kontakt zu treten. Grund für den Einsatz war, dass die Mutter trotz vorläufigem Entzug des Sorgerechts seit sieben Monaten die Kinder in ihrer Obhut hatte.

