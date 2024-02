Bedingte Freiheitsstrafen für Ex-Kanzler Kurz und Bonelli

Wien - Der ehemalige Kanzler und Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz ist am Freitag wegen Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss zu acht Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt worden. Sein ehemaliger Kabinettschef Bernhard Bonelli erhielt wegen desselben Delikts eine bedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Das Urteil für Kurz betraf Aussagen zur Aufsichtsratsbestellung in der ÖBAG. Einen Freispruch gab es zur Vorstandsbesetzung mit Thomas Schmid. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Ukraine meldet Abschuss von russischem Aufklärungsflugzeug

Kiew (Kyjiw) - Ukrainische Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge ein russisches Aufklärungsflugzeug über dem Asowschen Meer getroffen. "Die A-50 mit dem Rufzeichen Bajan hat ihren letzten Flug absolviert", schrieb der ukrainische Luftwaffenkommandant Mykola Oleschtschuk am Freitag auf Telegram. Der ukrainische Militärgeheimdienst veröffentlichte eine Karte mit der mutmaßlichen Absturzstelle im Süden Russlands.

Zweiter Jahrestag des russischen Kriegs gegen die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Der Beginn des brutalen Angriffskriegs Russlands gegen das Nachbarland Ukraine jährt sich am Samstag zum zweiten Mal. In Kiew werden aus diesem Anlass mehrere hochrangige westliche Politiker erwartet, darunter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Außerdem gibt es zahlreiche Gedenkveranstaltungen - auch weit über das angegriffene Land hinaus. Auch in Wien sind mehrere Kundgebungen, darunter von "Russians against War", sowie ein Gottesdienst im Stephansdom geplant.

Schlagabtausch von Moskau und Kiew bei UNO-Sitzung

New York - Zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben sich Vertreter beider Länder einen Schlagabtausch bei der UNO geliefert. "Russlands Ziel ist es, die Ukraine zu zerstören, und sie reden ziemlich offen darüber", sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in der UNO-Vollversammlung am Freitag in New York. "Die Wahrheit ist, dass es keine vorläufig besetzten Gebiete der Ukraine gibt", entgegnete der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensja.

Grüne wählen Schilling zur EU-Wahl-Spitzenkandidatin

Graz/Wien - Erstmals seit fast zwei Jahren treffen sich Österreichs Grüne am Samstag in Graz zu einem Bundeskongress. Hauptaufgabe des obersten Parteigremiums ist diesmal die Kandidatenkür für die Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni. Die 23-jährige Umweltaktivistin Lena Schilling ist für Listenplatz eins gesetzt, den Platz dahinter strebt EU-Routinier Thomas Waitz an. Abgestimmt wird über sechs Plätze, und auch um zwei Leitanträge geht es.

Paraguay: EU-Mercosur-Gespräche bis Juni auf Eis

Mexiko-Stadt - Die Gespräche über ein Handelsabkommen zwischen der südamerikanischen Staatengruppe Mercosur und der Europäischen Union werden bis zum Abschluss der Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni ausgesetzt. Das teilte das paraguayische Außenministerium am Freitag mit. Die Europäische Union und der Mercosur-Block verhandeln seit Jahren über das Abkommen, wobei die EU in den jüngsten Verhandlungen unter anderem auf stärkere Zusicherungen zum Umweltschutz drängte.

Brennerautobahn in Tirol Richtung Süden weiter gesperrt

Innsbruck/Brenner - Die Brennerautobahn (A13) in Tirol ist seit Freitagmittag wegen starker Schneefälle und in Folge hängen gebliebener Lkw in Fahrtrichtung Süden komplett gesperrt. Die Sperre werde nach Einschätzung von Asfinag und Polizei noch weitere "zwei bis drei Stunden" andauern, teilte das Land gegen 19.00 Uhr mit. Die Situation an Ort und Stelle verbesserte sich im Verlauf des frühen Abends jedoch Schritt für Schritt. Es wurden bereits insgesamt 80 bis 100 Lkw abgeschleppt.

Bereits zehn Tote bei Brandkatastrophe in Valencia

Valencia - Die Zahl der Toten bei der Brandkatastrophe in Valencia ist auf zehn gestiegen. "Wir können bestätigen, dass die Polizei nach einer ersten Durchsuchung zehn Todesopfer festgestellt hat", teilte die Vertreterin der Zentralregierung in der autonomen Gemeinschaft von Valencia, Pilar Bernab�, am Freitag vor Journalisten mit. Bisher war von fünf Toten bei dem Großbrand am Donnerstag berichtet worden. Vier Leichen waren bereits in der vergangenen Nacht geborgen worden.

