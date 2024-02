Fünf Frauen in Wien an einem Tag tot aufgefunden

Wien - Insgesamt fünf gewaltsam ums Leben gebrachte Frauen sind am Freitag in Wien von der Polizei aufgefunden worden. In der Früh stieß die Exekutive in einer Wohnung in der Erdbergstraße in Wien-Landstraße auf eine tote 51-Jährige und ihre ebenfalls getötete 13 Jahre alte Tochter. Am späten Abend wurden in einem Rotlicht-Lokal in der Engerthstraße in Wien-Brigittenau drei erstochene junge Frauen vorgefunden. In diesem Fall wurde ein dringend Tatverdächtiger gefasst.

Bedingte Freiheitsstrafen für Ex-Kanzler Kurz und Bonelli

Wien - Der ehemalige Kanzler und Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz ist am Freitag wegen Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss zu acht Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt worden. Sein ehemaliger Kabinettschef Bernhard Bonelli erhielt wegen desselben Delikts eine bedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Das Urteil für Kurz betraf Aussagen zur Aufsichtsratsbestellung in der ÖBAG. Einen Freispruch gab es zur Vorstandsbesetzung mit Thomas Schmid. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

US-Mondsonde Odysseus offenbar auf der Seite gelandet

Washington - Das kommerzielle US-Mondlandegerät Odysseus ist nach ersten Erkenntnissen bei seiner Landung offenbar umgekippt und auf der Seite liegen geblieben. Sein Unternehmen gehe davon aus, dass Odysseus bei der Landung an einem Felsen hängengeblieben und auf die Seite gekippt sei, sagte Steve Altemus, der Chef des privaten Raumfahrtunternehmens Intuitive Machines, bei einer Pressekonferenz am Freitag (Ortszeit).

Ukraine meldet Abschuss von russischem Aufklärungsflugzeug

Kiew (Kyjiw) - Ukrainische Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge ein russisches Aufklärungsflugzeug über dem Asowschen Meer getroffen. "Die A-50 mit dem Rufzeichen Bajan hat ihren letzten Flug absolviert", schrieb der ukrainische Luftwaffenkommandant Mykola Oleschtschuk am Freitag auf Telegram. Der ukrainische Militärgeheimdienst veröffentlichte eine Karte mit der mutmaßlichen Absturzstelle im Süden Russlands.

UNO-Chef: Höchste Zeit für Frieden in der Ukraine

New York - Zwei Jahre nach Kriegsbeginn in der Ukraine hat UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres ein Ende der Kämpfe verlangt. "Es ist höchste Zeit für Frieden - einen gerechten Frieden, der auf der Charta der Vereinten Nationen, dem Völkerrecht und den Resolutionen der Vollversammlung basiert", sagte Guterres am Freitag vor dem Weltsicherheitsrat in New York. Zudem warnte der 74-jährige Portugiese vor einer Ausweitung des Konfliktes in Osteuropa.

C�sar-Filmpreise: Sandra Hüller wird beste Schauspielerin

Paris - Das Justizdrama "Anatomie eines Falls" hat bei der Vergabe der französischen C�sar-Filmpreise am Freitagabend triumphiert. Der Film der französischen Regisseurin Justine Triet ging mit insgesamt sechs Preisen nach Hause, darunter auch der für die beste Regie. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller gewann für ihre Leistung in dem Film über eine deutschen Schriftstellerin, die verdächtigt wird, ihren Mann ermordet zu haben, die Auszeichnung als beste Schauspielerin.

Brennerautobahn nach stundenlanger Sperre wieder frei

Innsbruck/Brenner - Die Brennerautobahn (A13) in Tirol ist seit Freitagabend um kurz nach 22.00 Uhr nach vorheriger stundenlanger Sperre wegen starker Schneefälle und in Folge hängen gebliebener Lkw in Fahrtrichtung Süden wieder frei befahrbar. Dies teilte die Asfinag der APA mit. Die Sperre hatte seit den Mittagstunden angedauert, mehr als 150 Lkw mussten unter schwierigsten Bedingungen abgeschleppt werden. Es waren an die 70 Zentimeter Neuschnee gefallen.

Trump muss im Betrugsfall 454 Millionen Dollar Strafe zahlen

Washington - Ein New Yorker Gericht hat Donald Trump wegen Betrugs zu einer Strafzahlung von 454 Millionen Dollar (418,67 Mio. Euro) aufgefordert. Damit konterten die Richter am Freitag einen geplanten einmonatigen Aufschub der Anwälte des führenden republikanischen US-Präsidentschaftsbewerbers. "Sie haben den Aufschub versäumt zu erklären, geschweige denn zu rechtfertigen", schrieb Richter Arthur Engoron am Vortag als Begründung in einer E-Mail an Trumps Anwalt Clifford Robert.

