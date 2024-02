Berlinale: Silberner Bär für Wiener Kameramann Gschlacht

Berlin/Wien - Die Dokumentation "Dahomey" von der in Frankreich geborenen Regisseurin Mati Diop hat den Goldenen Bären der 74. Berlinale gewonnen. Die Filmemacherin mit senegalesischen Wurzeln setzt sich mit der Rückgabe von aus Afrika geraubten Kunstschätzen auseinander. Einen Silbernen Bären in der Kategorie "herausragende künstlerische Leistung" erhielt am Samstag der Wiener Martin Gschlacht für seine Kameraarbeit für den österreichischen Film "Des Teufels Bad".

Westen stellt sich zum Kriegs-Jahrestag hinter die Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Westliche Regierungschefs haben anlässlich des zweiten Jahrestages der russischen Invasion demonstrativ der Ukraine ihre Unterstützung versichert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Premiers aus Italien, Kanada und Belgien - Giorgia Meloni, Justin Trudeau und Alexander De Croo - reisten gemeinsam nach Kiew. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock besuchte die Hafenstadt Odessa. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj zeigte sich siegessicher.

Ukrainische und russische Anti-Kriegs-Demos in Wien

Wien - Ukrainerinnen und Ukrainer in Österreich haben am Samstagabend mit einer Großkundgebung in Wien des zweiten Jahrestags der russischen Aggression gegen ihr Land gedacht. Nach Kundgebungen am Heldenplatz und vor dem Parlament mit laut Polizei 2.000 Teilnehmern zog ein Teil in einem "Marsch des Lichts" zum Karlsplatz. Zuvor hatten auch Russen eine Anti-Kriegs-Demonstration in Wien abgehalten. Etwa 250 Menschen folgten laut Veranstaltern einem Aufruf russischer Kriegsgegner.

Nawalnys Mutter erhielt Leichnam ihres Sohnes

Moskau - Die Mutter des in Haft gestorbenen Kremlgegners Alexej Nawalny hat dessen Leiche von den Behörden erhalten. Das teilte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Samstag bei X (vormals Twitter) mit. Angehörige und Unterstützer des Oppositionellen hatten die russische Führung seit Tagen zur Herausgabe des Toten aufgefordert, um ihn menschenwürdig beerdigen zu können. Nawalny war am Freitag vergangener Woche in einem sibirischen Gefangenenlager gestorben.

Kundgebungen gegen Rechtsextremismus in ganz Österreich

Wien - Unter dem Motto "Demokratie verteidigen" finden am Sonntag in ganz Österreich erneut Kundgebungen und Lichteraktionen gegen Rechtsextremismus statt. Nachdem Ende Jänner Zehntausende Menschen in Wien gegen Rechtsextremismus und Rassismus auf die Straße gegangen sind, finden die Veranstaltungen diesmal auf Initiative von Fridays for Future "dezentral" statt. An mehr als 30 Orten im ganzen Land sollen Lichter vor Gemeindeämtern, Rathäusern und Wahrzeichen entzündet werden.

Israelis demonstrieren für Geisel-Deal und gegen Netanyahu

Tel Aviv - Tausende Menschen haben am Samstagabend in mehreren israelischen Städten für die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der Hamas und gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu demonstriert. "Ich fordere die am meisten gescheiterte Regierung in der Geschichte (Israels) auf: Tretet ab!", rief ein Reserve-Offizier, der im Gaza-Krieg verwundet wurde, in seiner Rede auf der größten Kundgebung in der Küstenmetropole Tel Aviv.

Vorwahlen der US-Republikaner in South Carolina begonnen

Columbia (South Carolina)/Washington - Die Republikaner im US-Bundesstaat South Carolina haben am Samstag darüber abgestimmt, wer im November für sie als Präsidentschaftskandidat antreten soll. Es ist die erste Vorwahl in einem Bundesstaat im Süden der USA. Umfragen sagen einen haushohen Sieg von Ex-Präsident Donald Trump voraus. Für seine verbliebene Gegenkandidatin Nikki Haley wäre dies besonders bitter, ist South Carolina doch ihr Heimatstaat. Von 2011 bis 2017 war sie Gouverneurin des Staates.

Ex-KPÖ-Chef Baier Spitzenkandidat der Linken für EU-Wahl

Ljubljana/Wien - Die Europäische Linke geht mit dem früheren KPÖ-Chef Walter Baier als Spitzenkandidat in den Europawahlkampf. Der 70-jährige Österreicher ist seit 2022 auch Chef der Partei der Europäischen Linken. Er wurde am Samstag von einer Generalversammlung der Partei in Ljubljana zum Spitzenkandidaten gewählt, wie die Partei mitteilte. Mit 37 Abgeordneten ist die Linke aktuell die kleinste Fraktion im Europäischen Parlament, die KPÖ ist nicht im EU-Parlament vertreten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red