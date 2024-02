Drittes Kriegsjahr in der Ukraine beginnt

Kiew (Kyjiw) - In der Ukraine ist das dritte Kriegsjahr angebrochen - mit dem 732. Kriegstag seit dem Beginn der russischen Invasion. Auch in der Nacht auf Sonntag gab es wieder vielerorts Luftalarm. Die ukrainische Luftwaffe warnte zunächst vor allem im Süden und Osten des Landes vor russischen Angriffen mit Raketen und Shahed-Drohnen, am frühen Sonntagmorgen dann auch im Zentrum des Landes und in der Region Kiew.

Kundgebungen gegen Rechtsextremismus in ganz Österreich

Wien - Unter dem Motto "Demokratie verteidigen" finden am Sonntag in ganz Österreich erneut Kundgebungen und Lichteraktionen gegen Rechtsextremismus statt. Nachdem Ende Jänner Zehntausende Menschen in Wien gegen Rechtsextremismus und Rassismus auf die Straße gegangen sind, finden die Veranstaltungen diesmal auf Initiative von Fridays for Future "dezentral" statt. An mehr als 30 Orten im ganzen Land sollen Lichter vor Gemeindeämtern, Rathäusern und Wahrzeichen entzündet werden.

2023 beseitigte Entminungsdienst 51 Tonnen Kriegsmaterial

Wien - 2023 ist der Entminungsdienst (EMD) des Bundesheeres 1.075 Mal im Einsatz gewesen, um Kriegsrelikte zu bergen und zu vernichten. Dabei handelte es sich um insgesamt 51.292 Kilogramm Kriegsmaterial verschiedenster Art: Die Spezialisten machten u.a. 27,2 Tonnen Infanteriemunition, 275 Handgranaten, 17 Panzerfäuste und 45 Fliegerbombenblindgänger unschädlich und tragen so "täglich dazu bei, Österreich ein Stück sicherer zu machen", so Verteidigungsminister Klaudia Tanner (ÖVP).

Trump gewinnt in South Carolina - Haley kämpft weiter

Columbia (South Carolina)/Washington - Ex-US-Präsident Donald Trump hat die Vorwahl zur Präsidentschaftskandidatur der Republikaner auch im Bundesstaat South Carolina gewonnen. Bereits bei den bisherigen Vorwahlen in Iowa, New Hampshire und Nevada ging der 77-Jährige als Sieger hervor. Trumps Konkurrentin Nikki Haley, die einst Gouverneurin des konservativen Bundesstaats im Südosten der USA war, fuhr in South Carolina wie erwartet eine Niederlage ein, dennoch will die 52-Jährige nicht aus dem Rennen aussteigen.

Mann kam bei CO-Unfall in Oberösterreich ums Leben

Wels - Ein 44-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung in Pennewang (Bezirk Wels-Land) ums Leben gekommen. Der Mann hatte in einer Gartenhütte vor dem Haus ein Notstromaggregat mit Propangas betrieben. Die Gattin fand den Mann regungslos vor und setzte die Rettungsketten in Gang, berichtete die Polizei.

Caritas-Präsidentin gegen Verschlechterungen für Arbeitslose

Wien - Verschlechterungen beim Arbeitslosengeld, wie es ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) fordert, kommen für die Caritas nicht infrage. "Bei den Ärmsten zu kürzen, kommt für uns nicht infrage", sagte die neue Präsidentin der katholischen Hilfsorganisation, Nora Tödtling-Musenbichler im APA-Interview. Stattdessen müsste der aktuelle Satz von derzeit 55 Prozent des letzten Nettoeinkommens erhöht werden. Auch mehr Sachleistungen für Asylwerber sind für sie ein Tabu.

Bericht: Israel schickt für Geisel-Deal Delegation nach Doha

Tel Aviv/Doha - Im Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas intensivieren die Vermittler ihre Bemühungen um eine Einigung auf eine Waffenruhe, mit der eine drohende israelische Bodenoffensive in Rafah zumindest vorerst abgewendet werden könnte. Das israelische Kriegskabinett beschloss am Samstagabend, in den kommenden Tagen eine Delegation zu weiteren Gesprächen nach Katar zu entsenden, meldete der gut vernetzte israelische Journalist Barak Ravid vom Nachrichtenportal "Axios".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red