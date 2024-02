Verdächtiger in Dreifachmord "grundsätzlich geständig"

Wien - Ein nach der Tötung von drei Frauen in einem Wiener Bordell festgenommener Verdächtiger ist nach Angaben der Ermittler "grundsätzlich geständig". Um ein Tatmotiv und Hintergründe der verheerende Messerattacke zu klären, die Freitagabend in einem Etablissement im Bezirk Brigittenau verübt worden war, werde der Asylwerber aus Afghanistan (27) weiter einvernommen, so Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Sonntag. Die Opfer seien höchstwahrscheinlich chinesische Staatsbürgerinnen.

Kundgebungen gegen Rechtsextremismus in ganz Österreich

Wien - Unter dem Motto "Demokratie verteidigen" finden am Sonntag in ganz Österreich erneut Kundgebungen und Lichteraktionen gegen Rechtsextremismus statt. Nachdem Ende Jänner Zehntausende Menschen in Wien gegen Rechtsextremismus und Rassismus auf die Straße gegangen sind, finden die Veranstaltungen diesmal auf Initiative von Fridays for Future "dezentral" statt. An mehr als 30 Orten im ganzen Land sollen Lichter vor Gemeindeämtern, Rathäusern und Wahrzeichen entzündet werden.

Israels Armee setzt Angriffe in Gaza fort

Gaza/Tel Aviv - Israels Armee ist in der Nacht auf Sonntag und am Sonntag in der Früh mit weiteren Angriffen gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen vorgegangen. In der südlichen Stadt Khan Younis habe das Militär mehrere Kämpfer der Terrormiliz gefangen genommen, teilte die Armeeführung am Sonntag mit. Sie sollen sich unter Zivilisten versteckt haben, die sich anschickten, das Kampfgebiet zu verlassen. Weitere bewaffnete Männer seien in dem Gebiet getötet und Waffen gefunden worden.

Trump gewinnt in South Carolina - Haley kämpft weiter

Columbia (South Carolina)/Washington - Ex-US-Präsident Donald Trump hat die Vorwahl zur Präsidentschaftskandidatur der Republikaner auch im Bundesstaat South Carolina gewonnen. Bereits bei den bisherigen Vorwahlen in Iowa, New Hampshire und Nevada ging der 77-Jährige als Sieger hervor. Trumps Konkurrentin Nikki Haley, die einst Gouverneurin des konservativen Bundesstaats im Südosten der USA war, fuhr in South Carolina wie erwartet eine Niederlage ein, dennoch will die 52-Jährige nicht aus dem Rennen aussteigen.

Houthi beschossen US-Öltanker mit Raketen

Washington/Sanaa - Die Houthi-Milizen im Jemen haben nach eigenen Angaben Raketen auf einen unter US-Flagge fahrenden Öltanker abgefeuert. Ein Sprecher der Miliz teilte am Sonntag mit, es seien mehrere Raketen auf die "Torm Thor" im Golf von Aden geschossen worden. Zudem seien amerikanische Kriegsschiffe im Roten Meer mit Drohnen attackiert worden. Das US-Regionalkommando Centcom teilte mit, die "USS Mason" habe eine Rakete abgefangen, die mutmaßlich auf die "Torm Thor" abgefeuert worden sei.

2023 beseitigte Entminungsdienst 51 Tonnen Kriegsmaterial

Wien - 2023 ist der Entminungsdienst (EMD) des Bundesheeres 1.075 Mal im Einsatz gewesen, um Kriegsrelikte zu bergen und zu vernichten. Dabei handelte es sich um insgesamt 51.292 Kilogramm Kriegsmaterial verschiedenster Art: Die Spezialisten machten u.a. 27,2 Tonnen Infanteriemunition, 275 Handgranaten, 17 Panzerfäuste und 45 Fliegerbombenblindgänger unschädlich und tragen so "täglich dazu bei, Österreich ein Stück sicherer zu machen", so Verteidigungsminister Klaudia Tanner (ÖVP).

Virologe Florian Krammer kommt in Teilzeit nach Wien zurück

Wien/New York - Der österreichische Virologe Florian Krammer wird neben seiner Professur an der Icahn School of Medicine in New York auch in Wien eine Teilzeit-Professur übernehmen, wie er der APA bestätigte. Ab März ist er an der Medizinischen Universität Wien tätig. Darüber hinaus startet der renommierte Forscher, der im Zuge der Covid-19-Pandemie zu einem prominenten Kommunikator wurde, ein neues Institut zur "Wissenschaftsvermittlung und Pandemievorsorge".

Autoritär geführtes Belarus hält Parlamentswahl ab

Minsk - Erstmals seit der gefälschten Präsidentenwahl im Sommer 2020 und den darauffolgenden Massenprotesten hält das autoritär geführte Belarus am Sonntag landesweite Wahlen ab. Die von Machthaber Alexander Lukaschenko ins Exil getriebene Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja rief erneut zum Boykott der Parlaments- und Kommunalwahlen im Land auf.

