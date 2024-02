Milliardenforderungen gegen Signa Prime und Development

Wien - Die Gläubiger der Signa Prime haben Forderungen von rund 6,3 Mrd. Euro angemeldet, teilte Sanierungsverwalter Norbert Abel am Montag mit. Bei der Signa Development belaufen sich die Forderungen bisher auf etwa 2,2 Mrd. Euro, gab Sanierungsverwalterin Andrea Fruhstorfer bekannt. Die Passiva dürften sich bei den beiden Unternehmen um noch nicht angemeldete Intercompany-Forderungen erhöhen, während geplante Immobilienverkäufe den Passivastand reduzieren dürften.

Team: Nawalny hätte durch Austausch freikommen sollen

Moskau - Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny hätte im Rahmen eines Gefangenenaustauschs westlicher Staaten mit Russland freikommen sollen. Kreml-Chef Wladimir Putin sei ein entsprechendes Angebot gemacht worden, sagte die Nawalny-Unterstützerin Maria Pewtschich am Montag in Moskau. Im Gegenzug hätte der in Deutschland inhaftierte "Tiergarten-Mörder" Wadim Krasikow nach Russland zurückkehren sollen. Putin hatte jüngst Tauschbereitschaft für Krasikow angedeutet.

Prozess um Kind in Hundebox in Niederösterreich gestartet

Krems - Unter regem Medieninteresse ist am Montag in Krems ein dreitägiger Prozess um einen nunmehr 13-Jährigen gestartet, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gepeinigt worden sein soll. Der 33-jährigen Hauptangeklagten wird u.a. versuchter Mord vorgeworfen. Sie bekannte sich teilschuldig. Einer möglichen Komplizin wird Bestimmung zur fortgesetzten Gewaltausübung angelastet, was von der 40-Jährigen zum Teil bestritten wurde.

38 Festnahmen bei Blockaden von Klimaaktivisten in Wien

Wien - Die Südosttangente (A23) bei der Hanssonkurve Richtung Norden und die Kreuzung der Laxenburger Straße mit der Raxstraße in Wien-Favoriten sind am Montag um 8.30 Uhr von Klimaaktivistinnen und -aktivisten blockiert worden. Die Regierung habe auf die Forderung nach einem Grundrecht auf Klimaschutz nicht reagiert, "darum protestieren wir heute", schreib die "Letzte Generation" auf X (vormals Twitter). Es kam zu kilometerlangen Staus und laut Polizei zu insgesamt 38 Festnahmen.

Pressl neuer Gemeindebund-Präsident

Wien - Der Bürgermeister von Ardagger in Niederösterreich, Johannes Pressl, ist am Montag zum Präsidenten des Gemeindebunds gewählt worden. Beim Bundesvorstand erhielt der 53-Jährige 94,4 Prozent der Stimmen, teilte der Gemeindebund in einer Aussendung mit. Wahlberechtigt waren insgesamt 54 anwesende Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die über die jeweiligen Landesverbände parteiübergreifend nominiert wurden.

Tausende Bauern legten Prachtstraße in Madrid lahm

Madrid - Die in Spanien bereits seit drei Wochen anhaltenden Bauernproteste, die viele Länder Europas derzeit treffen, haben mit einer großen Kundgebung in Madrid ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Tausende Demonstranten aus vielen Teilen des Landes versammelten sich am Montag vor der Vertretung der Europäischen Kommission in der Hauptstadt und forderten unter anderem faire Preise. Mit zahlreichen Traktoren legten sie die Prachtstraße Paseo de la Castellana lahm.

Entwarnung nach Cholera-Tests auf Kreuzfahrtschiff

Port Louis - Nach dem Cholera-Verdacht bei Passagieren des Kreuzfahrtschiffes "Norwegian Dawn" vor der ostafrikanischen Insel Mauritius hat es Entwarnung gegeben. Die Proben, die am Sonntag bei etwa 15 Menschen an Bord entnommen worden waren, hätten keine Anzeichen auf Cholera enthalten, hieß es vom Gesundheitsministerium des Inselstaats am Montagnachmittag.

Auslandsreisen weltweit heuer auf Vor-Corona-Niveau

Berlin - Reiseforscher erwarten auf Basis von Umfragen bei Auslandsreisen weltweit heuer eine vollständige Erholung vom dämpfenden Corona-Effekt. Die ermittelten Reiseabsichten ließen eine vollständige Erholung in nahezu allen Bereichen bis Ende 2024 erwarten, erklärte der Veranstalter der Reisemesse ITB mit Verweis auf Umfragen des Marktforschers IPK International am Montag.

