Ungarns Parlament ratifizierte NATO-Mitgliedschaft Schwedens

Budapest - Das ungarische Parlament hat am Montag mit der Zwei-Drittel-Mehrheit der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz und den Stimmen der liberalen Oppositionsparteien der Ratifizierung der NATO-Mitgliedschaft Schwedens zugestimmt. Dabei wurden 188 Ja- und sechs Nein-Stimmen abgegeben. Diese kamen von der rechtsextremen Partei "Mi Haz�nk" (Unsere Heimat). Die Ratifizierung erfolgte 21 Monate nach dem Antrag Schwedens auf Aufnahme in das Verteidigungsbündnis.

Milliardenforderungen gegen Signa Prime und Development

Wien - Die Gläubiger der Signa Prime haben Forderungen von rund 6,3 Mrd. Euro angemeldet, teilte Sanierungsverwalter Norbert Abel am Montag mit. Bei der Signa Development belaufen sich die Forderungen bisher auf etwa 2,2 Mrd. Euro, gab Sanierungsverwalterin Andrea Fruhstorfer bekannt. Die Passiva dürften sich bei den beiden Unternehmen um noch nicht angemeldete Intercompany-Forderungen erhöhen, während geplante Immobilienverkäufe den Passivastand reduzieren dürften.

Ungarns Parlament wählte Tam�s Sulyok zum Staatsoberhaupt

Budapest - Das ungarische Parlament hat am Montag mit der Zwei-Drittel-Mehrheit der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz Tam�s Sulyok zum neuen Staatsoberhaupt gewählt. Der durch die Fidesz-Fraktion nominierte 67-jährige Präsident des Verfassungsgerichtes erhielt 134 Ja- und fünf Nein-Stimmen und wird am 5. März sein Amt antreten. Oppositionsparteien verließen vor der Abstimmung den Saal, sie hatten eine Direktwahl gefordert. Sulyok tritt die Nachfolge von Katalin Nov�k an.

Prozess um Kind in Hundebox in Niederösterreich gestartet

Krems - Unter regem Medieninteresse ist am Montag in Krems ein dreitägiger Prozess um einen nunmehr 13-Jährigen gestartet, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gepeinigt worden sein soll. Der 33-jährigen Hauptangeklagten wird u.a. versuchter Mord vorgeworfen. Sie bekannte sich teilschuldig. Einer möglichen Komplizin wird Bestimmung zur fortgesetzten Gewaltausübung angelastet, was von der 40-Jährigen zum Teil bestritten wurde.

Iran vervielfacht Produktion von hoch angereichertem Uran

Teheran - Der Iran hat seine Produktion von hoch angereichertem Uran laut einem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in den vergangenen drei Monaten stark erhöht. Zwischen Ende Oktober und Anfang Februar wurden 25 Kilogramm an fast waffenfähigem Uran mit einem Reinheitsgrad von 60 Prozent hergestellt, wie die IAEA am Montag in einem Bericht feststellte, der der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Im Quartal davor waren es weniger als 7 Kilogramm gewesen.

Pressl neuer Gemeindebund-Präsident

Wien - Der Bürgermeister von Ardagger in Niederösterreich, Johannes Pressl, ist am Montag zum Präsidenten des Gemeindebunds gewählt worden. Beim Bundesvorstand erhielt der 53-Jährige 94,4 Prozent der Stimmen, teilte der Gemeindebund in einer Aussendung mit. Wahlberechtigt waren insgesamt 54 anwesende Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die über die jeweiligen Landesverbände parteiübergreifend nominiert wurden.

Tausende Bauern legten Prachtstraße in Madrid lahm

Madrid - Die in Spanien bereits seit drei Wochen anhaltenden Bauernproteste, die viele Länder Europas derzeit treffen, haben mit einer großen Kundgebung in Madrid ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Tausende Demonstranten aus vielen Teilen des Landes versammelten sich am Montag vor der Vertretung der Europäischen Kommission in der Hauptstadt und forderten unter anderem faire Preise. Mit zahlreichen Traktoren legten sie die Prachtstraße Paseo de la Castellana lahm.

Entwarnung nach Cholera-Tests auf Kreuzfahrtschiff

Port Louis - Nach dem Cholera-Verdacht bei Passagieren des Kreuzfahrtschiffes "Norwegian Dawn" vor der ostafrikanischen Insel Mauritius hat es Entwarnung gegeben. Die Proben, die am Sonntag bei etwa 15 Menschen an Bord entnommen worden waren, hätten keine Anzeichen auf Cholera enthalten, hieß es vom Gesundheitsministerium des Inselstaats am Montagnachmittag.

Wiener Börse schließt etwas schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am Montag leicht um 0,26 Prozent und schloss bei 3.375,95 Zählern. Marktteilnehmer berichteten von einem verhaltenen Geschäft zu Wochenbeginn. Auch an den europäischen Leitbörsen hielten sich die Kursveränderungen in Grenzen. Laut Marktbeobachtern agieren die Investoren im Vorfeld der in dieser Woche noch anstehenden wichtigen Inflationsdaten aus Europa und den USA vorsichtig und zurückhaltend.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red