Schallenberg beginnt Nahost-Reise in Israel

Tel Aviv/Jerusalem - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) bricht am Dienstag zu einer viertägigen Nahost-Reise auf, die ihn nach Israel, Palästina, Jordanien und in den Libanon führen wird. Erster Programmpunkt ist am Dienstagnachmittag ein Treffen mit dem israelischen Außenminister Israel Katz in Tel Aviv. Dort wird Schallenberg am Abend auch mit Gilad Korngold sprechen, dem Vater der israelisch-österreichischen Geisel Tal Shoham.

Israel tötet Hisbollah-Brigadekommandant im Südlibanon

Beirut/Tel Aviv - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff einen höheren Offizier der schiitischen Hisbollah-Miliz im Südlibanon getötet. Brigadekommandant Hussein Salami sei am Montag gezielt getötet worden, weil er Raketenangriffe auf die nordisraelische Stadt Kiryat Shmona und ein örtliches israelisches Militärkommando befehligt habe, teilte die israelische Armee mit.

Ungarns Parlament ratifizierte NATO-Mitgliedschaft Schwedens

Budapest - Das ungarische Parlament hat am Montag mit der Zwei-Drittel-Mehrheit der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz und den Stimmen der liberalen Oppositionsparteien der Ratifizierung der NATO-Mitgliedschaft Schwedens zugestimmt. Dabei wurden 188 Ja- und sechs Nein-Stimmen abgegeben. Diese kamen von der rechtsextremen Partei "Mi Haz�nk" (Unsere Heimat). Die Ratifizierung erfolgte 21 Monate nach dem Antrag Schwedens auf Aufnahme in das Verteidigungsbündnis.

6.000 Euro Disziplinarstrafe für Cobra-Beamten

Wien - In der Cobra-Affäre um zwei Personenschützer von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) waren im Vorjahr die Amtsmissbrauch-Ermittlungen gegen diesen - es ging um Interventionsvorwürfe - eingestellt worden. Einer der beiden involvierten Beamten ist nun aber im Disziplinarverfahren zu einer Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro verurteilt worden, berichtete die "Presse" in ihrer Dienstag-Ausgabe.

Vorwahlen für US-Präsidentschaftswahl im US-Staat Michigan

Washington/Lansing (Michigan) - Die Präsidentschaftsvorwahlen in den USA werden am Dienstag mit Abstimmungen der Republikaner und Demokraten im Bundesstaat Michigan fortgesetzt. Bei den oppositionellen Republikanern ist Ex-Präsident Donald Trump auf dem Weg zur erneuten Präsidentschaftskandidatur kaum noch aufzuhalten, nachdem er seine stärkste parteiinterne Rivalin Nikki Haley sogar in deren Heimatstaat South Carolina am Samstag klar besiegt hatte.

Deutscher Verteidigungsminister Pistorius besucht Tanner

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) empfängt am Dienstag ihren deutschen Ressortkollegen Boris Pistorius in Wien. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren werden die beiden Minister eine Reihe von Themen besprechen, das europäische Luftverteidigungssystem Sky Shield, die EU-Militärmission Aspides im Roten Meer gegen Angriffe der Houthi-Rebellen und die schnelle EU-Eingreiftruppe (Rapid Deployment Capacity), hieß es am Montag aus dem Verteidigungsministerium.

Nehammer bei Ukraine-Unterstützungsgipfel in Paris

Paris/Wien - Anlässlich des zweiten Jahrestages des russischen Angriffskriegs hat der französische Präsident Emmanuel Macron bei einem Sondergipfel in Paris zu einem gemeinsamen "Sprung" bei der Ukraine-Hilfe aufgerufen. 21 Staats- und Regierungschefs nahmen an dem Treffen teil. Bundeskanzler Karl Nehammer sprach sich dabei für Verhandlungen mit Russland aus. Es gehe darum, "volle Solidarität" mit Kiew zu zeigen und sich gleichzeitig dafür "einzusetzen, dass das Sterben ein Ende" hat.

Mordversuch-Prozess gegen jugendliche Zechpreller aus Linz

Graz/Linz - Zwei Jugendliche müssen sich am Dienstag im Grazer Straflandesgericht wegen versuchten Mordes verantworten. Eine 17-Jährige und ihr 18-jähriger Freund sollen im August des Vorjahres die Lokalbesitzerin eines Asia-Restaurants in Linz überfahren haben. Die Frau erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Die Jugendlichen rasten davon und flüchteten nach Kroatien, wo sie wenige Tage später festgenommen wurden. Beide besitzen keinen Führerschein.

