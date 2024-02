Regierung investiert eine Milliarde Euro in Wohnbau

Wien - Die Regierung hat sich auf ein Wohnbaupaket verständigt. Wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Dienstag bekannt gaben, soll eine Milliarde Euro in die Errichtung bzw. Sanierung von Wohnhäusern fließen. Für Häuselbauer werden beim ersten Eigenheim die Nebengebühren entfallen, außerdem sollen die Länder dabei unterstützt werden, günstige Wohnbaudarlehen zu vergeben. Details sollen morgen nach dem Ministerrat folgen.

NATO: Keine Entsendung von Truppen in Ukraine geplant

Paris - Nach der von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron losgetretenen Debatte über eine mögliche Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg versichert, dass die NATO keine derartigen Pläne habe. Frankreichs Außenminister St�phane S�journ� relativierte Macrons Vorstoß am Dienstag und sprach von "neuen Unterstützungswegen" für die Ukraine.

EU-Parlament stimmt für Renaturierungsgesetz

Straßburg - Das EU-Parlament hat am Dienstag das EU-Renaturierungsgesetz mit knapper Mehrheit angenommen. Das umstrittene Gesetz zur Wiederherstellung der Natur hat damit eine der letzten Hürden vor seinem Inkrafttreten genommen. Österreichs Abgeordnete waren wieder nicht einig: Während SPÖ, Grüne und NEOS mit Ja votierten, stimmten die Mehrheit der ÖVP und die FPÖ dagegen. Nun muss noch der Rat (der Mitgliedstaaten) dem Kompromiss zustimmen. Dies wird für März erwartet.

Schallenberg: Israel nicht gegen Zwei-Staaten-Lösung

Tel Aviv/Jerusalem - Der israelische Außenminister Israel Katz ist bei einem Treffen mit seinem österreichischen Amtskollegen Alexander Schallenberg (ÖVP) dem Eindruck entgegen, dass sein Land gegen eine Zwei-Staaten-Lösung mit Palästina ist. "Er ist überhaupt nicht gegen eine Zwei-Staaten-Lösung", sagte Schallenberg am Dienstagabend nach einem Treffen mit Katz in Tel Aviv vor österreichischen Journalisten.

Nach Klette-Festnahme weitere Person gefasst

Berlin - Nach der Festnahme der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette haben die Fahnder wenig später eine weitere Person festgenommen. Es handle sich um einen Mann im "gesuchten Alterssegment", sagte der Präsident des Landeskriminalamts Niedersachsen, Friedo de Vries, am Dienstag in Hannover. Die Identität des Festgenommenen werde noch geklärt, es sei nicht sicher, ob sein Ausweisdokument echt sei.

Tötung von Mutter und Tochter in Wien - Verdächtiger tot

Wien - Der Familienvater, der in der Vorwoche in der Erdbergstraße in Wien-Landstraße seine 51 Jahre alte Ehefrau und die gemeinsame 13 Jahre alte Tochter erwürgt haben soll, ist tot. Die Leiche des Mannes wurde in einem Waldstück auf slowenischem Staatsgebiet aufgefunden. Das teilte Polizeisprecherin Barbara Gass der APA mit. Demnach wurde der Leichnam bereits am vergangenen Samstag, also einen Tag nach der Bluttat in Wien, entdeckt. Die Polizei geht von Suizid aus.

Vorwahlen für US-Präsidentschaftswahl im US-Staat Michigan

Washington/Lansing (Michigan) - Im US-Bundesstaat Michigan stimmen sowohl die Demokraten als auch die Republikaner darüber ab, wen sie im November als Präsidentschaftskandidaten ins Rennen schicken wollen. Die Wahllokale sind noch bis 3.00 Uhr MEZ (Dienstag 20.00 Uhr Ortszeit) geöffnet. Das Ergebnis wird am frühen Mittwochmorgen deutscher Zeit erwartet.

SPÖ bringt Pflegepaket in den Nationalrat

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler hat am Dienstag gemeinsam mit Gewerkschaftsvertretern das Pflegepaket seiner Partei präsentiert, das bereits am Mittwoch im Nationalrat als "Dringlicher Antrag" eingebracht wird. Zu den Forderungen zählen eine Arbeitszeitverkürzung und höhere Löhne. Die NEOS plädierten indes dafür, die Abgabenquote von gut 43 auf unter 40 Prozent zu senken.

Wiener Börse schließt am Dienstag höher

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit Zuwächsen beendet. Der ATX steigerte sich um 0,61 Prozent auf 3.396,57 Einheiten. Konjunkturdatenveröffentlichungen sorgten am Berichtstag für keine größeren Bewegungen. Unter den Einzelwerten verzeichneten die Aktien von RHI Magnesita, die um 3,46 Prozent klar zulegten, starke Gewinne. Lenzing steigerten sich um 3,21 Prozent. Mit klaren Abgaben von 5,17 Prozent präsentierten sich Warimpex.

