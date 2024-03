Großer Andrang bei Nawalny-Begräbnis in Moskau

Moskau - Kreml-Gegner Alexej Nawalny ist am Freitag in Moskau beerdigt worden. Tausende Menschen hatten sich am Freitag trotz Warnungen des Kremls zur Trauerfeier für den in einem Straflager verstorbenen Oppositionellen versammelt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, auf dem Platz vor der Kirche waren Absperrungen aus Metall aufgebaut. Angehörige nahmen am offenen Sarg in der Kirche zu Ehren der Gottesmutterikone "Lindere mein Leid" im südöstlichen Bezirk Marjino Abschied.

17 Beschuldigte im Fall einer missbrauchten Zwölfjährigen

Wien - Die Wiener Polizei hat am Freitag im Fall des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs einer Zwölfjährigen im Rahmen einer Pressekonferenz weitere Details bekanntgegeben. Demnach gelten 17 Personen als tatverdächtig, darunter zwölf minderjährige Burschen im Alter zwischen 14 und 18 und ein junger Erwachsener im Alter von 19. Zwei Verdächtige sind noch keine 14 Jahre alt, somit nicht strafmündig und können daher nicht strafrechtlich belangt werden. Zwei Täter sind noch unbekannt.

Februar-Arbeitslosigkeit stieg um 8,8 % auf 402.297 Personen

Wien - Die Arbeitslosigkeit steigt seit April 2023 an, im heurigen Februar kamen noch einmal 8,8 Prozent oder weitere 32.528 Jobsuchende dazu. Mit Ende Februar 2024 waren 402.297 Personen ohne Arbeit, davon 321.655 arbeitslos und 80.642 in Schulungsmaßnahmen des AMS. Die Arbeitslosenquote betrug 7,6 Prozent, ein Jahr zuvor lag sie bei 7,0 Prozent. Bei Männern gab es ein Plus von 9,9 Prozent, bei Frauen von 7,3 Prozent. Besonders hoch war der Anstieg im Februar in Oberösterreich.

AUA-Betriebsversammlung beschloss Warnstreik bis 17 Uhr

Wien/Schwechat - Die Betriebsversammlung des fliegenden Personals der Austrian Airlines (AUA) hat überraschend einen Warnstreik bis heute, 17.00 Uhr, beschlossen. Grund für den Streik seien die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen und die "sehr schlechte Bezahlung" innerhalb der Lufthansa-Gruppe, so der Vorsitzender des vida-Fachbereichs Luftfahrt, Daniel Liebhart, zur APA. Aufgrund der Betriebsversammlung am Freitagvormittag musste die AUA bereits über 100 Flüge streichen.

VfGH weist rot-blauen Antrag zu U-Ausschuss-Akten ab

Wien - SPÖ und FPÖ sind mit ihrem Wunsch nach Akten aus dem Justizministerium im von der ÖVP initiierten Untersuchungsausschuss zum "Rot-Blauen Machtmissbrauch" vorm Höchstgericht abgeblitzt. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat einen entsprechenden Antrag als unbegründet abgewiesen, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Ob der Untersuchungsgegenstand des Ausschusses an sich der Verfassung entspricht, prüfte der VfGH nicht.

EU fordert Aufklärung nach Schüssen auf Palästinenser

Brüssel/New York - Nach Berichten über den Tod von über 100 Palästinensern bei der Ankunft von Hilfsgütern im Gazastreifen am Donnerstag haben Politiker weltweit tief betroffen reagiert. "Die Bilder aus dem Gazastreifen beunruhigen mich zutiefst", schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag auf der Plattform X (vormals Twitter). Mehrere Länder, darunter Österreich und Frankreich, forderten Aufklärung über die Rolle israelischer Soldaten bei dem Vorfall.

Gewaltschutzzentren legten Reformvorschläge auf Tisch

Wien - Angesichts der jüngsten Tötungen von Frauen in den vergangenen Tagen hat der Bundesverband der Gewaltschutzzentren am Freitag auf einer Pressekonferenz in Wien rechtliche Reformvorschläge auf den Tisch gelegt. So fordert der Verband unter anderem, dass bei Gefährdern, gegen die eine einstweilige Verfügung ausgesprochen wird, auch bei Vorliegen eines vorangegangenen Betretungsverbotes eine weitere Gewaltpräventionsberatung angeordnet werden könne.

Mutter seilte Vierjährige ab und muss deswegen vor Gericht

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat gegen eine 38-jährige Frau Anklage erhoben, die am 15. Februar ihre vierjährige Tochter mit zusammengeknoteten Leintüchern aus ihrer im zweiten Stock gelegenen Wohnung in Wien-Döbling abgeseilt haben soll, um das Mädchen der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien (MA 11) zu entziehen. Der Frau wird Gefährdung der körperlichen Sicherheit (? 89 StGB) und Kindesentziehung (? 195 StGB) vorgeworfen. Es gibt auch schon einen Prozesstermin.

Wiener Börse schließt schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiterhin sehr fest gezeigt. Der ATX baute seine Kursgewinne aus und stieg 1,07 Prozent auf 3.384,00 Einheiten. Datenseitig standen am Vormittag Verbraucherpreise aus der Eurozone im Fokus. In den USA liegt das Hauptinteresse auf dem ISM-Index des Verarbeitendes Gewerbes, der im weiteren Handelsverlauf veröffentlicht wird. Andritz (plus 1,9 Prozent) und Erste Group (plus 1,4 Prozent) erholten sich etwas von den Vortagesverlusten.

