Mehr als 100 Festnahmen bei Nawalny-Begräbnis in Russland

Moskau - Trotz massivem Polizeiaufgebot und Repressionen sind Tausende Menschen in Moskau zur Beerdigung von Kremlgegner Alexej Nawalny gekommen. Die Trauerbekundungen schlugen zwischenzeitlich in offene Anti-Kreml-Proteste und Anti-Kriegs-Proteste um - der ersten derartigen Kundgebung seit langer Zeit in diesem Ausmaß. Mehr als 100 Menschen wurden in Russland nach Angaben von Bürgerrechtlern bei den Trauerveranstaltungen für Nawalny festgenommen.

USA planen Hilfslieferungen aus der Luft für Gazastreifen

Washington - Nach der tödlichen Katastrophe rund um einen Hilfskonvoi wollen die USA die Zivilbevölkerung im umkämpften Gazastreifen mit Hilfsgütern aus der Luft versorgen. Man werde sich in den kommenden Tagen mit Jordanien und anderen zusammentun und weitere Lebensmittel und Hilfsgüter aus der Luft abwerfen, kündigte US-Präsident Joe Biden am Freitag im Weißen Haus an. Bei der großen Zahl Not leidender Menschen dürfte die Wirkung laut UN-Organisationen jedoch schnell verpuffen.

WTO-Ministerkonferenz blieb ohne große Resultate

Abu Dhabi/Wien - Die 13. WTO-Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation in Abu Dhabi ist ohne große Durchbrüche bei wesentlichen Verhandlungsthemen zu Ende gegangen. Allen voran fand sich kein Konsens in Bezug auf ein geplantes Fischerei-Abkommen, das den Abbau von schädlichen Subventionen und den besseren Schutz von Fischbeständen vorantreiben hätte sollen. Immerhin wurde das Moratorium für die Anwendung von Zöllen auf den digitalen Handel für weitere zwei Jahre verlängert.

Russisches Militär macht Druck auf neue Frontlinie

Kiew (Kyjiw) - Russland hält nach Angaben des ukrainischen Militärs den Druck vor allem westlich und südwestlich der Industriestadt Donezk hoch. Im Raum Awdijiwka seien 20 Attacken abgewehrt worden, im Raum Nowopawliwka habe das russische Militär 25 Mal versucht, die Verteidigungslinien zu durchbrechen, teilte der ukrainische Generalstab am Freitagabend in seinem Lagebericht mit.

Wahllokale im Iran geschlossen

Teheran - Nach einer vierstündigen Verlängerung sind die Wahlen im Iran am Freitag ohne große Zwischenfälle beendet worden. Die landesweit fast 60.000 Wahllokale waren von 8.00 bis Mitternacht Ortszeit (5.30 bis 21.30 Uhr MEZ) geöffnet. Mit ersten Ergebnissen wird am Wochenende gerechnet. Die Beteiligung dürfte aber extrem niedrig gewesen sein.

Vierjähriger erstickte auf Mallorca in Wäschetrockner

Palma de Mallorca - Ein Vierjähriger ist beim Versteckspielen auf Mallorca in einen Wäschetrockner geklettert, hat die Tür zugezogen und ist dann erstickt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Das Unglück habe sich am Donnerstag in der Wohnung der Eltern in dem beliebten Ferienort Magaluf im Südwesten der Ferieninsel ereignet, berichteten die "Mallorca Zeitung" und das "Mallorcamagazin".

