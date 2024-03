USA planen Hilfslieferungen aus der Luft für Gazastreifen

Washington - Nach der tödlichen Katastrophe rund um einen Hilfskonvoi wollen die USA die Zivilbevölkerung im umkämpften Gazastreifen mit Hilfsgütern aus der Luft versorgen. Man werde sich in den kommenden Tagen mit Jordanien und anderen zusammentun und weitere Lebensmittel und Hilfsgüter aus der Luft abwerfen, kündigte US-Präsident Joe Biden am Freitag im Weißen Haus an. Bei der großen Zahl Not leidender Menschen dürfte die Wirkung laut UN-Organisationen jedoch schnell verpuffen.

Ermittlungen zu Pilnacek-Tape eingeleitet

Wien - Im Zusammenhang mit einer geheimen Tonband-Aufnahme von privaten Aussagen des früheren Sektionschefs Christian Pilnacek ermittelt nun laut einem "profil"-Bericht die Staatsanwaltschaft Wien. Vermutet wird, dass jener Mann, der die Aufnahmen mit ÖVP-kritischen Inhalten angefertigt hatte, das Ziel der Erhebungen ist. Eine Bestätigung dafür gibt es nicht.

Tötete ein Soldat in Deutschland vier Menschen?

Verden/Rotenburg an der Wümme - Nach den tödlichen Schüssen auf vier Menschen in zwei Gemeinden zwischen den norddeutschen Städten Hamburg und Bremen dauern die Ermittlungen weiter an. Am Freitag hatte ein Richter gegen den Beschuldigten einen Haftbefehl erlassen, der 32 Jahre alte Bundeswehrsoldat wurde in ein Gefängnis gebracht. Ob er sich geäußert hat, war Samstag früh zunächst nicht bekannt. Ihm wird vorgeworfen, zwei Frauen (33 und 55 Jahre alt), einen Mann (30) und ein Kind (3) erschossen zu haben.

Probebohrung auch nahe dem Attersee

St. Georgen im Attergau/Straßwalchen - Vor einer Woche sind Samstagfrüh in Molln (Bezirk Kirchdorf) im Nahbereich des Nationalparks Kalkalpen die von Umweltschützern bekämpften Probebohrungen nach fossilem Gas angelaufen. Es könnte nicht die einzige Suche nach Erdgas von ADX Vie GmbH - eine Tochterfirma des in Australien gelisteten Explorationsunternehmens ADX Energy - heuer in Oberösterreich sein. Im vierten Quartal ist der Start einer Probebohrung auf dem Gemeindegebiet von St. Georgen im Attergau möglich.

Tote bei russischen Drohnenangriffen auf Odessa

Odessa - Bei einem neuen russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Schwarzmeer-Stadt Odessa sind nach Angaben von Behörden mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und acht weitere verletzt worden. Bei dem Angriff am Samstag wurde ein Teil eines neunstöckigen Wohnhauses zerstört - laut Behörden insgesamt 18 Wohnungen. Unter den Verletzten seien auch ein drei Jahre altes Kind und eine schwangere Frau, teilte der Gouverneur des Gebiets Odessa, Oleh Kiper, in der Früh mit.

Im Iran zeichnet sich niedrige Wahlbeteiligung ab

Teheran - Im Iran zeichnet sich ungeachtet der Appelle des geistlichen Oberhaupts Ayatollah Ali Khamenei eine geringe Beteiligung an der Parlamentswahl ab. Die Zeitung "Hamshahri" berichtete am Samstag, über 25 Millionen Wähler hätten am Freitag ihre Stimme abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von rund 40 Prozent. Offizielle Umfragen gehen davon aus, dass sich rund 41 Prozent an dem Votum beteiligt haben. Khamenei hatte die Stimmabgabe zur "religiösen Pflicht" erklärt.

Mädchen und Frauen in Wien besonders erschöpft

Wien - Mädchen und Frauen bis 29 Jahre sind in Wien laut einer neuen Befragung besonders stark von Erschöpfungszuständen, Ängsten und unkontrollierten Sorgen betroffen. Bei weiblichen Personen sind die Symptome deutlich stärker ausgeprägt als bei Burschen und Männern in der gleichen Altersgruppe, wie aus einer repräsentativen Befragung im Auftrag der Psychosozialen Dienste in Wien (PSD-Wien) am Samstag hervorging.

Verletzte bei Brand auf Vorarlberger Berghütte

Bregenz - Wegen massiver Rauchentwicklung durch einen defekten Kühlschrank sind am Freitagabend im Skigebiet Golm im Montafon mehrere Menschen verletzt worden. Als der Brand kurz nach 21.30 Uhr ausbrach, befanden sich laut Polizei 55 Personen in der Gästeunterkunft auf Matschwitz. Drei von ihnen mussten an Ort und Stelle durch die Rettung mit Sauerstoff versorgt werden, nachdem sie versucht hatten, die Rauchentwicklung zu stoppen.

