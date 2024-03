Babler: Keine Asyl-Obergrenze mit SPÖ, Dornauer-Aussprache

Innsbruck/Wien - SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler hat die vom Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer zur Diskussion gestellte "Asylobergrenze bei Null" am Samstag klar zurückgewiesen. Eine solche Position sei für ihn "überhaupt nicht denkbar" und "politisch schwachsinnig", betonte Babler bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Dornauer habe die Aussage aus seiner Sicht zurückgenommen. Er habe in Gesprächen mit diesem auch klargestellt, dass dies nicht Position der SPÖ sei, so Babler.

Erzkonservative bei Iran-Wahl in Führung

Teheran - Bei der Parlamentswahl im Iran führt in der Hauptstadt wie erwartet ein Bündnis erzkonservativer Kandidaten. Ersten Ergebnissen zufolge konnte die Liste der "Treuhänder" mit dem Hardliner Hamid Rassai an der Spitze in Teheran 17 von 30 Sitzen gewinnen. Auch der amtierende Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf, der für eine andere konservative Gruppe angetreten war, sicherte sich laut staatlichem Rundfunk das Mandat.

USA planen Hilfslieferungen aus der Luft für Gazastreifen

Washington - Nach der tödlichen Katastrophe rund um einen Hilfskonvoi wollen die USA die Zivilbevölkerung im umkämpften Gazastreifen mit Hilfsgütern aus der Luft versorgen. Man werde sich in den kommenden Tagen mit Jordanien und anderen zusammentun und weitere Lebensmittel und Hilfsgüter aus der Luft abwerfen, kündigte US-Präsident Joe Biden am Freitag im Weißen Haus an. Bei der großen Zahl Not leidender Menschen dürfte die Wirkung laut UN-Organisationen jedoch schnell verpuffen.

PES-Kongress in Rom - S�nchez: "Europas Seele ist in Gefahr"

Rom - Beim zweitägigen Kongress der europäischen Sozialisten und Demokraten (PES) in Rom hat der spanische Premierminister Pedro S�nchez davor gewarnt, dass "die Seele Europas in Gefahr ist". "Der Sozialstaat und die Solidarität zwischen den Bürgern haben es uns ermöglicht, so schwerwiegende Ereignisse wie die Pandemie zu überwinden. Aber all unsere Fortschritte sind in Gefahr: Es liegt an uns, unsere Feinde zu besiegen", so S�nchez in seiner Rede.

SPÖ will Mieten bis 2026 einfrieren

Wien - Der geschäftsführende SPÖ-Klubchef Philip Kucher will, dass die Mieten sogar bis 2026 eingefroren und danach mit maximal zwei Prozent gedeckelt werden. Weiters sprach er sich in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" am Samstag dafür aus, dass es in Zukunft bei "Häuslbauer"-Krediten eine Kreditrate von drei Prozent geben darf.

Russische Angriffe auf Odessa - Explosion in St. Petersburg

Odessa - Bei einem neuen russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Schwarzmeer-Stadt Odessa sind nach Angaben von Behörden mindestens vier Menschen ums Leben gekommen und acht weitere verletzt worden. Bei einer Explosion an einem Wohnhaus in der russischen Millionenmetropole St. Petersburg sind am Samstag mehrere Menschen verletzt worden. Örtliche Medien berichteten, dass eine Drohne detoniert sei.

Probebohrung auch nahe dem Attersee

St. Georgen im Attergau/Straßwalchen - Vor einer Woche sind Samstagfrüh in Molln (Bezirk Kirchdorf) im Nahbereich des Nationalparks Kalkalpen die von Umweltschützern bekämpften Probebohrungen nach fossilem Gas angelaufen. Es könnte nicht die einzige Suche nach Erdgas von ADX Vie GmbH - eine Tochterfirma des in Australien gelisteten Explorationsunternehmens ADX Energy - heuer in Oberösterreich sein. Im vierten Quartal ist der Start einer Probebohrung auf dem Gemeindegebiet von St. Georgen im Attergau möglich.

Ermittlungen zu Pilnacek-Tape eingeleitet

Wien - Im Zusammenhang mit einer geheimen Tonband-Aufnahme von privaten Aussagen des früheren Sektionschefs Christian Pilnacek ermittelt nun laut einem "profil"-Bericht die Staatsanwaltschaft Wien. Vermutet wird, dass jener Mann, der die Aufnahmen mit ÖVP-kritischen Inhalten angefertigt hatte, das Ziel der Erhebungen ist. Eine Bestätigung dafür gibt es nicht.

