Trump kassierte in Washington D.C. erste Vorwahl-Niederlage

Washington - Zwei Tage vor dem "Super Tuesday" hat Ex-Präsident Donald Trump in den Vorwahlen der oppositionellen Republikaner erstmals den Kürzeren gezogen: Beim Vorentscheid in der Hauptstadt Washington D.C. setzte sich am Sonntag seine Herausforderin Nikki Haley mit 63 Prozent der Stimmen durch, berichteten mehrere US-Medien. Trump kam lediglich auf 33 Prozent. Haley sicherte sich damit alle 19 Delegiertenstimmen im Hauptstadtbezirk.

AK-Präsidentin beklagt Rückschritte in der Frauenpolitik

Wien - Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl beklagt anlässlich des bevorstehenden Frauentags Rückschritte in der Frauenpolitik. Weder bei der Verteilung der unbezahlten Arbeit noch bei der Kinderbetreuung oder der Einkommensverteilung gebe es Fortschritte. "Wir brauchen dringend eine Frauenpolitik, die diesen Namen verdient", so Anderl am Montag bei einer Pressekonferenz und forderte Maßnahmen wie den Ausbau der Kinderbetreuung, Lohntransparenz und eine Qualifizierungsoffensive.

Staatsanwaltschaft: Ex-RAF-Terrorist soll sich stellen

Berlin - Die deutschen Ermittler haben an den gesuchten Ex-RAF-Terroristen Burkhard Garweg appelliert, sich zu stellen. Der 55-Jährige sei nach den Durchsuchungen in Berlin "richtig auf der Flucht", der Druck auf ihn steige, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden am Montag. Das sei ein guter Zeitpunkt, sich zu stellen, um eine mögliche Eskalation zu vermeiden. "An einer Eskalation hat niemand Interesse."

TV: "Bedeutender Fortschritt" bei Gaza-Krieg-Verhandlungen

Tel Aviv/Kairo/Selma (Alabama) - Bei den schwierigen internationalen Verhandlungen über eine Feuerpause im Krieg zwischen Israel und der militanten Palästinenser-Organisation Hamas in Kairo hat es laut dem ägyptischen Staatsfernsehen "bedeutenden Fortschritt" gegeben. Demnach setzen die Vermittler Ägyptens, Katars sowie der USA und Vertreter der Hamas am Montag ihre Gespräche in der ägyptischen Hauptstadt fort. Sie bemühen sich seit Wochen um ein Abkommen u. a. für eine Waffenruhe vor Beginn des Ramadan.

Schallenberg und Tajani vor EU-Gipfel in Bosnien

Sarajevo/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist am Montag gemeinsam mit seinem italienischen Amtskollegen Antonio Tajani nach Bosnien-Herzegowina gereist. Die Reise findet vor dem EU-Gipfel statt, bei dem die EU-Staats- und Regierungschefs über den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit dem Land befinden werden. Schallenberg appellierte an Sarajevo, das "Mondfenster" nicht zu verpassen. Zwei Gesetze müssten vor dem Gipfel noch beschlossen werden.

Lage im Schengen-Raum großes Thema am Montag in Brüssel

Brüssel - Auf der Agenda der Innenministerinnen und -minister der EU stehen am Montag in Brüssel die Lage im Schengen-Raum und die Asyl- und Migrationspolitik. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) forderte vor dem Ratstreffen, auch Rückführungen Richtung Afghanistan und Syrien wieder zu diskutieren: "Diese beiden Länder machen in Österreich drei Viertel aller Anträge aus." Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) betonte sofort, dass dies nicht österreichische Regierungsposition sei.

Drei Sexarbeiterinnen getötet - Anwalt: "Psychisch krank"

Wien - Jener 27-Jährige, der wegen der Tötung von drei Frauen in einem Bordell in Wien-Brigittenau seit knapp einer Woche in Untersuchungshaft sitzt, sei "nicht besonders gläubig", sondern "eher ein psychisch kranker Mensch". Das sagte der Rechtsanwalt des Beschuldigten, Philipp Springer von der Wiener Kanzlei Lessiak & Partner, am Montag der APA. Ergebnisse der ersten psychiatrischen Untersuchung des Mannes lagen aber vorerst nicht vor.

Gestohlener Ferrari Gerhard Bergers sichergestellt

London/Imola - Britische Ermittler haben einen Sportwagen sichergestellt, der dem Tiroler Ex-Formel-1-Rennfahrer Gerhard Berger vor fast 29 Jahren gestohlen worden war. Der Ferrari war im April 1995 in Italien entwendet worden, wo damals der Große Preis von San Marino in Imola stattfand. Nun wurde das Auto im Wert von rund 350.000 Pfund (408 615,96 Euro) sichergestellt, wie die Metropolitan Police in London am Montag mitteilte.

