Erdrutschsiege für Trump am Super Tuesday

Washington - Ex-Präsident Donald Trump hat am Super Tuesday bei den Vorwahlen zur Kür der US-Präsidentschaftskandidaten triumphiert. Er setzte sich bei den Republikanern in 14 der 15 am Dienstag abstimmenden Staaten klar gegen seine verbliebene Rivalin Nikki Haley durch, darunter in Texas, Kalifornien und Virginia. In Vermont siegte die Ex-UNO-Botschafterin knapp; so konnte sie ein komplettes Wahldesaster verhindern. Bei den Demokraten gewann Amtsinhaber Joe Biden alle 15 Staaten.

Warmer Februar erhöht Frostgefahr im Obstbau

Wien - Im Jänner 2024 dominierten milde Wetterlagen und es gab nur wenige winterliche, kalte Phasen. Der heurige Februar war - bedingt durch den Klimawandel - überhaupt der wärmste in der mehr als 250-jährigen Messgeschichte. Der daraus resultierende Frühstart der Vegetation könnte Gemüsebauern einen Wettbewerbsvorteil bringen, doch Obstbauern seien in Sorge, dass eine zu frühe Blüte durch mögliche Frostnächte zu Ernteeinbußen führen könnte, warnte die Hagelversicherung am Mittwoch.

Apotheken wollen Beitrag zur Patientensteuerung leisten

Schladming/Wien - Die Apotheken wollen bei der geplanten Neuordnung der Lenkung von Patientenströmen einen Beitrag leisten. In der mit der Gesundheitsreform ausgegebenen Devise "digital vor ambulant, vor stationär" seien die nicht-medizinischen Gesundheitsberufe vergessen worden, sagte Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer im Gespräch mit der APA. Apothekerinnen und Apotheker könnten an Ärzte, Spitäler oder neue telemedizinische Angebote weiterverweisen.

Ukraine meldet Abschuss von 38 russischen Drohnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch 38 russische Drohnen abgefangen und zerstört. Insgesamt hätten die russischen Streitkräfte 42 Drohnen auf Ziele in der Ukraine angefeuert, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Es gab Verletzte. In der russischen Oblast Kursk ist nach Angaben des dortigen Gouverneurs indes ein Lager für Treib- und Schmierstoffe von einer ukrainischen Drohne getroffen worden.

Temperaturen der Weltmeere seit einem Jahr auf Höchstwerten

Berlin - Die Weltmeere verzeichnen außergewöhnliche Wärmerekorde. Nun schon seit etwa einem Jahr liegt die mittlere Oberflächentemperatur im Nordatlantik an jedem einzelnen Tag auf dem höchsten Tagesstand seit Messbeginn vor rund 40 Jahren - meist sogar mit großem Abstand zum bisherigen Tagesrekord. Das geht aus Daten der Plattform "Climate Reanalyzer" der University of Maine hervor, die sich unter anderem auf Satellitenmessungen stützt.

ÖVP will EVP-Wahlprogramm nicht zustimmen

Bukarest - Die Europäische Volkspartei (EVP), der auch die ÖVP angehört, kommt am Mittwoch und Donnerstag im rumänischen Bukarest zusammen, um ihre Spitzenkandidatin für die EU-Kommissionspräsidentschaft zu wählen und ihr Wahlprogramm zu beschließen. Die Delegierten der ÖVP werden laut Generalsekretär Christian Stocker dem EVP-Manifesto nicht zustimmen. Grund dafür seien mehrere rote Linien, wie die geforderten Zustimmungen zur Kernenergie oder der Schengen-Erweiterung.

Protestkundgebung vor dem Lorenz-Böhler-Spital

Wien - In Wien hat am Mittwoch die Belegschaft gegen die vorübergehende Schließung des Traumazentrums Wien-Brigittenau - besser bekannt als Lorenz-Böhler-Spital - protestiert. Bei einer vom Betriebsrat organisierten Kundgebung vor dem Krankenhaus wurden die Pläne harsch kritisiert. Gedroht wurde auch mit Streik. Ein entsprechender Grundsatzbeschluss dazu sei bereits gefallen, wurde mitgeteilt.

