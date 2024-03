Finanzprüfer: Benkos Jet kostete Steuerzahler 9 Mio. Euro

Wien - Im parlamentarischen COFAG-Untersuchungsausschuss ging es am Donnerstag bei der Befragung eines Finanzbeamten um das von Ren� Benko genutzte Flugzeug, das dieser steuermindernd nutzen konnte. "Der Steuerzahler hat diesen Flieger bisher mit in Summe neun Mio. Euro mitfinanziert", sagte der Finanzprüfer. Auch berichtete er von einer "Eingreiftruppe" im Finanzministerium. Anschließend wird COFAG-Geschäftsführer Marc Schimpel befragt.

Signa - Benko stellte Insolvenz-Eigenantrag als Unternehmer

Innsbruck - Der Tiroler Immobilieninvestor Ren� Benko ist als Einzelunternehmer in finanzieller Schieflage. Benko habe "als Unternehmer" einen Eigenantrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt, sagte die Sprecherin des Landesgerichts Innsbruck, Birgit Fink, zur APA. Laut Anwalt Norbert Wess wurde der Antrag gestern am Abend eingebracht. Zuvor hatten "Kronen Zeitung" und "Standard" online über die Stellung eines Antrages seitens Benkos berichtet.

Teilbedingte Haft für Züchterin nach tödlichen Hundebissen

Linz - Eine 38-Jährige ist am Donnerstag in Linz rechtskräftig zu 15 Monaten Haft, fünf davon unbedingt verurteilt worden, weil drei ihrer Hunde im Oktober 2023 während eines Spaziergangs eine Joggerin in Naarn (Bezirk Perg) totgebissen haben. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen die Züchterin Strafantrag wegen grob fahrlässiger Tötung eingebracht. Die Angeklagte legte ein umfassendes Geständnis ab: "Ich übernehme die volle Verantwortung."

NATO-Partner beginnen Manöver "Nordic Response 2024"

Oslo/Brüssel - Rund 20.000 Soldaten mehrerer NATO-Staaten trainieren seit Mitternacht mit einer Großübung im Norden Europas die Abwehr eines Angriffs auf das Bündnisgebiet. Russland wirft der NATO eine "Destabilisierung" der Weltlage vor und bereitet sich nach litauischen Geheimdienstinformationen auf eine Konfrontation mit der NATO vor.

Keine Zinssenkung: EZB hält an Leitzins von 4,5 Prozent fest

Frankfurt - Die von der Wirtschaft ersehnte Zinssenkung im Euroraum lässt weiter auf sich warten. Vorerst bleibt der Leitzins, zu dem sich Banken im Euroraum frisches Geld bei der Europäischen Zentralbank (EZB) besorgen können, unverändert bei 4,5 Prozent. Das entschied der Rat der Notenbank am Donnerstag in Frankfurt. Der Einlagenzins, den Banken für geparkte Gelder erhalten, beträgt weiterhin 4,0 Prozent.

Streiks bei Bahn und Lufthansa legen deutschen Verkehr lahm

Berlin/Frankfurt - Tausende Zugausfälle, hunderte abgesagte Lufthansa-Flüge, Millionen betroffene Fahrgäste und Passagiere: Sowohl im Luft- als auch im Bahnverkehr führen seit Donnerstagmorgen die Arbeitskämpfe zweier Gewerkschaften zu erheblichen Einschränkungen in Deutschland. Wer innerhalb Deutschlands reisen wollte, musste auf das eigene Auto, auf Fernbusse, Leihwagen oder Mitfahrzentralen ausweichen. Auch Verbindungen zwischen Deutschland und Österreich sind betroffen.

AUA landete 2023 wieder in der Gewinnzone

Schwechat - Nach einem nur leicht positiven Jahresergebnis 2022 ist Austrian Airlines (AUA) im vergangenen Jahr wieder deutlich in die Gewinnzone zurückgekehrt. 2023 lag das bereinigte Betriebsergebnis (Adjusted EBIT) der Fluglinie bei 127 Mio. Euro nach 3 Mio. Euro im Jahr davor, wie die Tochter der deutschen Lufthansa am Donnerstag mitteilte. Der Jahresumsatz kletterte von 1,87 Mrd. auf 2,34 Mrd. Euro.

Sechs Tote in kanadischem Wohnhaus

Ottawa - In Kanada sind in einem Wohnhaus sechs tote Menschen gefunden worden. Darunter sind vier Kinder, wie die kanadische Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Person sei festgenommen worden. Die Polizei war am Mittwochabend (Ortszeit) zu dem Gebäude in einer Vorstadtsiedlung südlich der Hauptstadt Ottawa gerufen worden. Die Hintergründe der offensichtlichen Gewalttat blieben zunächst unklar. Die Polizei sprach lediglich von einer "tragischen und komplexen Untersuchung".

