Prozess um "furchtbar blutigen Mord" mit Machete eröffnet

Wien - Am Freitag hat am Wiener Landesgericht der Mordprozess gegen vier Männer begonnen, die in der Nacht auf den 20. April 2023 Djafaar H. (31) bei der U-Bahnstation Jägerstraße mit einer 70 Zentimeter langen Machete und mehreren Messern vorsätzlich getötet haben sollen. "Für das, was ich Ihnen erzählen werde, werden Sie einen starken Magen brauchen", warnte Staatsanwältin Iris Helm die Geschworenen zu Beginn ihres Eröffnungsvortrags. Das Opfer sei "regelrecht zerhackt" worden.

Tursky geht nach Innsbruck, Plakolm übernimmt Digitalagenden

Innsbruck/Wien - Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) verlässt die Regierung und konzentriert sich ganz auf seine Kandidatur als Bürgermeisterkandidat der Liste "das Neue Innsbruck". Das gaben Bundeskanzler Karl Nehammer, Tursky selbst und seine designierte Nachfolgerin Claudia Plakolm (alle ÖVP) am Freitag in einer Pressekonferenz bekannt, nachdem die APA dies zuvor bereits aus sicherer Quelle erfahren hatte. Offiziell soll der Rückzug im Ministerrat am Mittwoch erfolgen.

Biden: Humanitäre Hilfe im Gazastreifen kein "Druckmittel"

Washington - US-Präsident Joe Biden hat Israel davor gewarnt, die humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen als "Druckmittel" zu nutzen. "Humanitäre Hilfe darf keine zweitrangige Überlegung oder ein Druckmittel sein", sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit) in seiner Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress. Der 81-Jährige wiederholte die Forderung nach einer sofortigen sechswöchigen Waffenruhe. Wladimir Putin will er nach Russlands Überfall auf die Ukraine weiter die Stirn bieten.

Günstigere Gasimporte drückten Handelsdefizit 2023 deutlich

Wien - Vor allem deutlich günstigere Gasimporte haben das Außenhandelsdefizit Österreichs 2023 gegenüber dem Jahr davor von 20,59 auf 1,09 Mrd. Euro massiv nach unten gedrückt. Im abgelaufenen Jahr wurden laut vorläufigen Zahlen Waren im Wert von 201,64 Mrd. Euro importiert (minus 6,3 Prozent) und Waren im Wert von 200,55 Mrd. Euro exportiert (plus 3,0 Prozent), wie die Statistik Austria am Freitag bekannt gab. Wichtigster Handelspartner bleibt Deutschland.

Maritimer Korridor für Gazastreifen soll am Sonntag öffnen

Larnaka - Der geplante maritime Hilfskorridor von Zypern zum Gazastreifen soll nach den Worten von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möglichst schon am Sonntag öffnen. "Wir stehen kurz davor, diesen Korridor zu öffnen, hoffentlich schon diesen Sonntag", sagte von der Leyen am Freitag im Hafen von Larnaka in Zypern. Schon am Freitag soll ein Pilotprojekt testweise starten, so die Kommissionspräsidentin.

Vor Frühjahrslohnrunde 6,8 Prozent rollierende Inflation

Wien - Kommenden Dienstag startet die Frühjahrslohnrunde für 130.000 Industriebeschäftigte, heute haben die Gewerkschaften PRO-GE und GPA schon einmal die Pflöcke dafür eingeschlagen. Für sie zählt weiterhin die Jahresinflation von 6,8 Prozent als Verhandlungsbasis, angestrebt wird eine prozentuelle Erhöhung der Löhne und Gehälter anstatt Einmalzahlungen, weil diese nur kurzfristig wirken. Arbeitgeber und Ökonomen hatten zuletzt Änderungen bei den KV-Verhandlungen gefordert.

AUA - Kommende Woche drohen weitere Flugausfälle

Wien/Schwechat - Heute fallen bei den Austrian Airlines (AUA) 150 Flüge aus. Sie wurden wegen einer ursprünglich angekündigten, dann aber verschobenen Betriebsversammlung des fliegenden Personals gestrichen. Die Passagiere wurden, soweit möglich, umgebucht, sagte eine AUA-Sprecherin am Freitag zur APA. Am kommenden Donnerstag findet die Betriebsversammlung nun statt, damit drohen weitere Ausfälle. Indessen ist noch bis morgen ein Streik der AUA-Mutter Lufthansa in Deutschland aufrecht.

Ausstellung ausgeräumt: Millionen-Diebstahl am Gardasee

Rom - Bei einem millionenschwerer Kunstdiebstahl im "Vittoriale degli Italiani", dem Siegesdenkmal der Italiener, in Gardone Riviera am Gardasee, sind alle 49 Kunstwerke entwendet worden. Sie verschwanden aus einer Ausstellung des Bildhauers und Goldschmieds Umberto Mastroianni (1910-1998), die seit dem 30. Dezember zu sehen war und am heutigen Freitag hätte geschlossen werden sollen.

