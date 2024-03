Tursky geht nach Innsbruck, Plakolm übernimmt Digitalagenden

Innsbruck/Wien - Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) verlässt die Regierung und konzentriert sich ganz auf seine Kandidatur als Bürgermeisterkandidat der Liste "das Neue Innsbruck". Das gaben Bundeskanzler Karl Nehammer, Tursky selbst und seine designierte Nachfolgerin Claudia Plakolm (alle ÖVP) am Freitag in einer Pressekonferenz bekannt, nachdem die APA dies zuvor bereits aus sicherer Quelle erfahren hatte. Offiziell soll der Rückzug im Ministerrat am Mittwoch erfolgen.

Containerspital als Ersatz für Lorenz-Böhler-Spital ab 2025

Wien - Für das wegen Brandschutzmängel vor der Schließung stehende AUVA-Traumazentrum Wien-Brigittenau - besser bekannt als Lorenz-Böhler-Spital - wird es einen Ersatz geben. Geplant ist die Errichtung eines Containerspitals in der Nähe. Konkret soll ab 2025 ein derartiger Komplex am Nordwestbahngelände, bei dem es sich um ein künftiges Stadtentwicklungsgebiet handelt, in Betrieb gehen.

Konkursverfahren über Benko wurde eröffnet

Wien/Innsbruck - Das Landesgericht Innsbruck hat am Freitag ein Konkursverfahren über das Vermögen des Signa-Gründers Ren� Benko eröffnet. Der Insolvenzeröffnung war am Donnerstag ein Insolvenz-Eigenantrag von Benko als Unternehmer vorausgegangen. Damit habe der Tiroler Immobilieninvestor seine Zahlungsunfähigkeit eingeräumt, hieß es. Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten sei noch nicht geklärt, so der Kreditschutzverband KSV1870.

Maritimer Korridor für Gazastreifen soll am Sonntag öffnen

Larnaka - Der geplante maritime Hilfskorridor von Zypern zum Gazastreifen soll nach den Worten von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möglichst schon am Sonntag öffnen. "Wir stehen kurz davor, diesen Korridor zu öffnen, hoffentlich schon diesen Sonntag", sagte von der Leyen am Freitag im Hafen von Larnaka in Zypern. Schon am Freitag soll ein Pilotprojekt testweise starten, so die Kommissionspräsidentin.

Günstigere Gasimporte drückten Handelsdefizit 2023 deutlich

Wien - Vor allem deutlich günstigere Gasimporte haben das Außenhandelsdefizit Österreichs 2023 gegenüber dem Jahr davor von 20,59 auf 1,09 Mrd. Euro massiv nach unten gedrückt. Im abgelaufenen Jahr wurden laut vorläufigen Zahlen Waren im Wert von 201,64 Mrd. Euro importiert (minus 6,3 Prozent) und Waren im Wert von 200,55 Mrd. Euro exportiert (plus 3,0 Prozent), wie die Statistik Austria am Freitag bekannt gab. Wichtigster Handelspartner bleibt Deutschland.

Grüne verteilen am Frauentag Schokolade, NEOS frühstücken

Wien - Bei einer Verteilaktion in Wien Mitte mit Gebäck und Schokolade haben die Grünen am Freitag zum Frauentag auf Verbesserungen, aber auch Forderungen hingewiesen. Grünen-Chef Vizekanzler Werner Kogler betonte, dass die Regierung sehr viele Maßnahmen gesetzt habe, so sei etwa das Frauenbudget deutlich erhöht worden. Zudem hob er die Implementierung von Gewaltambulanzen hervor. Die NEOS machten bei einem "Frauenfrühstück" auf die geringeren Lebenseinkommen von Frauen aufmerksam.

Vor Frühjahrslohnrunde 6,8 Prozent rollierende Inflation

Wien - Kommenden Dienstag startet die Frühjahrslohnrunde für 130.000 Industriebeschäftigte, heute haben die Gewerkschaften PRO-GE und GPA schon einmal die Pflöcke dafür eingeschlagen. Für sie zählt weiterhin die Jahresinflation von 6,8 Prozent als Verhandlungsbasis, angestrebt wird eine prozentuelle Erhöhung der Löhne und Gehälter anstatt Einmalzahlungen, weil diese nur kurzfristig wirken. Arbeitgeber und Ökonomen hatten zuletzt Änderungen bei den KV-Verhandlungen gefordert.

Polizei findet Waffen und Gold bei RAF-Mitglied Klette

Hamburg - Die mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette soll einem Medienbericht zufolge 1,2 Kilogramm Gold in ihrer Berliner Wohnung gehortet haben. Die Polizei habe dort außerdem 40.000 Euro Bargeld und eine Pistole mit zwei gefüllten Magazinen gefunden, berichtete das Magazin "Der Spiegel" am Freitag. Gegen die 65-jährige Klette wird wegen der Beteiligung an Anschlägen der Rote Armee Fraktion (RAF) und wegen Raubüberfällen ermittelt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red