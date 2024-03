Konkursverfahren über Benko wurde eröffnet

Wien/Innsbruck - Das Landesgericht Innsbruck hat am Freitag ein Konkursverfahren über das Vermögen des Signa-Gründers Ren� Benko eröffnet. Der Insolvenzeröffnung war am Donnerstag ein Insolvenz-Eigenantrag von Benko als Unternehmer vorausgegangen. Damit habe der Tiroler Immobilieninvestor seine Zahlungsunfähigkeit eingeräumt, hieß es. Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten sei noch nicht geklärt, so der Kreditschutzverband KSV1870.

Selenskyj zu Besuch bei Erdogan - "Friedensformel" Thema

Istanbul/Brüssel - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trifft Freitagabend in Istanbul seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan. Dabei soll es nach Angaben beider Seiten um den Kriegsverlauf, das geplatzte Getreideabkommen und eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung gehen. Selenskyjs Büro erklärte, auch eine Friedensformel zur Beendigung des Krieges und die Freilassung ukrainischer Kriegsgefangener, die von Russland festgehalten werden, sollten Thema sein.

Maritimer Korridor für Gazastreifen soll am Sonntag öffnen

Larnaka - Der geplante maritime Hilfskorridor von Zypern zum Gazastreifen soll nach den Worten von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möglichst schon am Sonntag öffnen. "Wir stehen kurz davor, diesen Korridor zu öffnen, hoffentlich schon diesen Sonntag", sagte von der Leyen am Freitag im Hafen von Larnaka in Zypern. Schon am Freitag soll ein Pilotprojekt testweise starten, so die Kommissionspräsidentin.

5 Menschen von Fallschirm mit Hilfslieferungen erschlagen

Gaza - Bei Hilfslieferungen aus der Luft für die hungernden Menschen im Gazastreifen hat es am Freitag einen tragischen Unglücksfall gegeben. Fünf Menschen wurden von einer vom Himmel stürzenden Ladung erschlagen, weil sich der Fallschirm nicht richtig geöffnet hatte, wie das von der islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium auf Anfrage eines dpa-Mitarbeiters vor Ort bestätigte.

Kogler bestreitet Cofag-Interventionen

Wien - Grünen-Chef Vizekanzler Werner Kogler weist angebliche Interventionen bei der COFAG-Geschäftsführung empört zurück. Die NEOS hatten den Grünen im Rahmen des U-Ausschusses Freunderlwirtschaft vorgeworfen. Es habe "null Interventionen" gegeben, betonte Kogler am Freitag vor Journalisten. Die Vorwürfe seien "unterste Schublade", er wolle sich das "nicht gefallen lassen".

Überparteiliche Mahnwache nach Femiziden in Wien-Landstraße

Wien - In Reaktion auf die Femizide in Wien-Landstraße haben am Freitag am Weltfrauentag die Bezirksorganisationen der SPÖ, der Grünen, Links/KPÖ und NEOS eine Mahnwache abgehalten, um dem Tod einer 51-Jährigen und ihrer 13 Jahre alten Tochter am 23. Februar zu gedenken. "Diese grausamen Morde sind Teil einer alarmierenden Serie von sieben Femiziden, die im Jahr 2024 bereits verzeichnet wurden", hieß es in dem Aufruf.

Sportflugzeug legte auf Innsbrucker Airport Bruchlandung hin

Innsbruck - Ein zweimotoriges Sportflugzeug aus der Schweiz hat Freitagnachmittag am Innsbrucker Flughafen beim Aufsetzen auf die Landebahn eine Bruchlandung hingelegt. Offenbar gab es Probleme mit dem Fahrwerk, das nicht richtig ausgefahren werden konnte, bestätigte ein Polizeisprecher der APA entsprechende Medienberichte. Sowohl der Pilot als auch sein Co-Pilot blieben unverletzt. Am Flugzeug entstand Sachschaden in vorerst unbekannter Höhe.

82-Jähriger in Tirol von Baum tödlich getroffen

Ebbs - Ein 82-jähriger Österreicher ist Freitagvormittag bei Forstarbeiten im Kaiserwald in Ebbs in Tirol (Bezirk Kufstein) von einem Baum getroffen und tödlich verletzt worden. Der Baum war zuvor gefällt worden und brach in der Mitte auseinander, teilte die Polizei mit. Sein 49-jähriger Sohn, der den Vater bei den Arbeiten unterstützte, setzte sofort die Rettungskette in Gang. Als der Notarzthubschrauber eintraf, konnte jedoch nur mehr der Tod des 82-Jährigen festgestellt werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red