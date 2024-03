Erdogan will Gastgeber für Ukraine-Friedensgipfel sein

Istanbul/Brüssel - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich als Gastgeber für Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine angeboten. "Wir sind bereit, einen Friedensgipfel auszurichten, bei dem auch Russland vertreten ist", sagte Erdogan am Freitag nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Istanbul. Die Türkei unterstütze die Souveränität und territoriale Integrität ihres "strategischen Partners, der Ukraine", so Erdogan weiter.

Erdogan will im März letztes Mal bei Wahl antreten

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Kommunalwahlen am 31. März in der Türkei als seine letzten Wahlen bezeichnet und damit erstmals ein bevorstehendes Ende seiner Regierungszeit thematisiert. "Mit der Autorität, die mir das Gesetz verleiht, werden diese Wahlen meine letzten Wahlen sein", erklärte Erdogan, der die Türkei seit 20 Jahren regiert - erst als Ministerpräsident und seit 2014 als Präsident. Seine jetzige Amtszeit endet im Jahr 2028.

Drogenprozess: Ex-Präsident von Honduras schuldig gesprochen

New York/Tegucigalpa - Der frühere Staatschef von Honduras, Juan Orlando Hern�ndez, ist in den USA wegen Drogenhandels schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen an einem New Yorker Gericht hielten es am Freitag für erwiesen, dass der Ex-Präsident für den Schmuggel von hunderten Tonnen Kokain in die USA verantwortlich war. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, während seiner Amtszeit Honduras in einen "Drogenstaat" verwandelt zu haben.

Apple lässt Entwickler-Account von Epic wieder zu

Cupertino /EU-weit/Brüssel - Die Macher des Online-Spiels "Fortnite" können nun doch weiter daran arbeiten, in der EU auf das iPhone zurückzukehren. Apple ließ den wenige Tage zuvor ausgesperrten Entwickler-Account am Freitag wieder zu. Epic habe in Gesprächen zugesagt, die Regeln der Plattform samt der Umsetzung des Digitalgesetzes DMA zu befolgen, hieß es seitens des iPhone-Konzerns. Konkret geht es darum, dass Apple auch Anwendungen aus anderen Quellen als dem hauseigenen App Store zulassen muss.

Verglühendes ISS-Batteriepaket im Atlantik abgestürzt

Klagenfurt/Innsbruck/Bregenz - Das ausrangierte Batteriepaket der Raumstation ISS ist am Freitagabend über dem Atlantik abgestürzt. Das teilte die Sprecherin des Weltraumlagezentrums der deutschen Bundeswehr, Simone Meyer, laut dpa mit. Wo das Paket auftraf, konnte sie zunächst nicht sagen. Es sei "wahrscheinlich zu großen Teilen verglüht". Für Mitteleuropa bedeutet das Entwarnung. Zuvor hatte es Warnungen gegeben, Trümmerteile könnten auch den Luftraum über Tirol, Vorarlberg und Kärnten streifen.

Überparteiliche Mahnwache nach Femiziden in Wien-Landstraße

Wien - In Reaktion auf die Femizide in Wien-Landstraße haben am Freitag am Weltfrauentag die Bezirksorganisationen der SPÖ, der Grünen, Links/KPÖ und NEOS eine Mahnwache abgehalten, um dem Tod einer 51-Jährigen und ihrer 13 Jahre alten Tochter am 23. Februar zu gedenken. "Diese grausamen Morde sind Teil einer alarmierenden Serie von sieben Femiziden, die im Jahr 2024 bereits verzeichnet wurden", hieß es in dem Aufruf.

Sportflugzeug legte auf Innsbrucker Airport Bruchlandung hin

Innsbruck - Ein zweimotoriges Sportflugzeug aus der Schweiz hat Freitagnachmittag am Innsbrucker Flughafen beim Aufsetzen auf die Landebahn eine Bruchlandung hingelegt. Offenbar gab es Probleme mit dem Fahrwerk, das nicht richtig ausgefahren werden konnte, bestätigte ein Polizeisprecher der APA entsprechende Medienberichte. Sowohl der Pilot als auch sein Co-Pilot blieben unverletzt. Am Flugzeug entstand Sachschaden in vorerst unbekannter Höhe.

82-Jähriger in Tirol von Baum tödlich getroffen

Ebbs - Ein 82-jähriger Österreicher ist Freitagvormittag bei Forstarbeiten im Kaiserwald in Ebbs in Tirol (Bezirk Kufstein) von einem Baum getroffen und tödlich verletzt worden. Der Baum war zuvor gefällt worden und brach in der Mitte auseinander, teilte die Polizei mit. Sein 49-jähriger Sohn, der den Vater bei den Arbeiten unterstützte, setzte sofort die Rettungskette in Gang. Als der Notarzthubschrauber eintraf, konnte jedoch nur mehr der Tod des 82-Jährigen festgestellt werden.

