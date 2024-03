Banden greifen massiv Regierungsgebäude in Haiti an

Port-au-Prince - Nach Tagen heftiger Bandengewalt in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince sind nach Medienberichten mehrere Gebäude im Regierungsviertel angegriffen worden. Zu den Zielen der mutmaßlichen Banditen gehörten am Freitagabend (Ortszeit) der Nationalpalast, das Innenministerium und ein regionales Hauptquartier der Polizei, wie haitianische und US-Medien meldeten. Nutzer sozialer Medien berichteten von heftigen Schusswechseln.

US-Militär und Verbündete wehren Houthi-Drohnenangriff ab

Sanaa - Das US-Militär hat zusammen mit seinen Verbündeten im Nahen Osten einen groß angelegten Drohnenangriff der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz im Roten Meer und im Golf von Aden abgewehrt. Der Angriff am frühen Samstagmorgen Ortszeit habe eine unmittelbare Bedrohung für Handelsschiffe sowie Schiffe der US-Marine und anderer Mitglieder der Koalition dargestellt, teilte das zuständige Regionalkommando CENTCOM auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit.

Ukrainischer Drohnenangriff über Rostow abgewehrt

Taganrog - Die Luftabwehr in der südrussischen Stadt Taganrog am Asowschen Meer hat offiziellen Angaben zufolge in der Nacht auf Samstag einen massiven Drohnenangriff abgewehrt. Die Folgen des Angriffs am Boden würden noch erfasst, teilte der Gouverneur der Region Rostow, Wassili Golubew, in seinem Telegram-Kanal mit. Vorläufigen Angaben zufolge habe es aber keine Todesopfer gegeben, schrieb Golubew weiter.

Großeinsatz gegen illegales Glücksspiel in Ostösterreich

Wien/Linz - Das Bundeskriminalamt und das Amt für Betrugsbekämpfung im Finanzministerium ermitteln seit Monaten gegen eine Tätergruppe im Bereich des illegalen Glücksspiels. Es geht um Abgabenbetrug in zweistelliger Millionenhöhe, organisierte Schwarzarbeit und Sozialleistungsbetrug. Am vergangenen Mittwoch erfolgten im Rahmen der auch in Griechenland laufenden Ermittlungen unter dem Codenamen "Operation Ikarus" 19 Hausdurchsuchungen in Ostösterreich sowie im Ausland.

Warnstreik bei der Lufthansa beendet

Frankfurt - Flugpassagiere können aufatmen: Das Bodenpersonal der deutschen AUA-Mutter Lufthansa hat seinen Warnstreik am Samstag mit Schichtbeginn um 7.10 Uhr beendet, wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage mitteilte. Die Gewerkschaft hatte die rund 25.000 Beschäftigten seit Mittwochabend zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Auch Verbindungen zwischen Deutschland und Österreich waren betroffen.

Pro-palästinensische Aktivisten beschädigen Gemälde

Cambridge - Pro-palästinensische Aktivisten haben in Großbritannien ein Gemälde des früheren Politikers Arthur James Balfour beschädigt, der mit der Gründung des Staates Israel in Verbindung gebracht wird. Die Gruppe Palestine Action veröffentlichte ein Video, auf dem zu sehen war, wie ein Bild mit roter Farbe besprüht und in Teilen zerschnitten wurde. Es handelt sich demnach um ein Gemälde in der Universitätsstadt Cambridge.

