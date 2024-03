Kreise: Schoeller Group Bestbieter für Signa Prime Asset

Wien - Die deutsche Industriellenfamilie Schoeller soll Marktgerüchten zufolge die Signa Prime Asset GmbH übernehmen, zu der unter anderem das Goldene Quartier, das Hotel Park Hyatt in Wien und das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck gehören. Dem Vernehmen nach könnte der Gläubigerausschuss der Signa Prime Selection dem Deal schon heute, Montag, zustimmen.

Maßnahmenvollzug-Entlassung für Josef F. aufgehoben

Krems/Wien - In der Causa um den im Inzestfall von Amstetten zu lebenslang verurteilten und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher - nunmehr forensisch-therapeutisches Zentrum - eingewiesenen Josef F. ist die Einholung ergänzender medizinischer Unterlagen notwendig. Das Oberlandesgericht (OLG) Wien hat deshalb die in Krems ausgesprochene bedingte Entlassung aus dem Maßnahmen- in den Normalvollzug aufgehoben, teilte Ferdinand Schuster, Sprecher des Kremser Landesgerichts, mit.

Suche nach Auswegen aus Haiti-Krise

Port-au-Prince/Brüssel/Wien - Die Regierungschefs karibischer Staaten und US-Außenminister Antony Blinken suchen einen Ausweg aus der Haiti-Krise. Dabei soll in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston am Montag ein Vorschlag diskutiert werden, wie ein politischer Übergang beschleunigt werden kann, wie ein Sprecher des US-Außenministeriums mitteilte. Auch soll über die Entsendung einer multinationalen Sicherheitsmission gesprochen werden. Diese hatte der UNO-Sicherheitsrat bereits im Oktober genehmigt.

Deutscher Bahnstreik stört auch Austro-Verkehr wieder massiv

Berlin/Wien - Der Zugverkehr wird ab den frühen Dienstagmorgenstunden von und nach Deutschland neuerlich massiv beeinträchtigt sein. Grund dafür ist ein weiterer Streik im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn, der sich auch auf den ÖBB-Verkehr auswirkt. Die ÖBB empfehlen Reisen von, nach und über Deutschland zu verschieben. Informationen sind über die Fahrplanauskunft "Scotty" abrufbar. Die Railjet-Verbindungen Wien-München fallen alle aus. Züge der mehrheitlich privaten Westbahn fahren.

Mutter verurteilt, die Vierjährige vor Jugendamt versteckte

Wien - Zu 18 Monaten Haft, davon zwei Monate unbedingt, ist eine 38-Jährige am Landesgericht verurteilt worden, weil sie seit Ende September ihre vierjährige Tochter der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien (MA 11) entzogen hatte und in diesem Zusammenhang am 15. Februar ihre vierjährige Tochter mit zusammengeknoteten Leintüchern aus ihrer im dritten Stock gelegenen Wohnung in Döbling abgeseilt haben soll. Letzteres bestreitet die Mutter. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Minister einigen sich auf EU-Regelung zur Plattformarbeit

Brüssel - Die Ministerinnen und Minister für Beschäftigung und Soziales haben sich am Montag in Brüssel auf neue EU-Vorschriften zur Plattformarbeit geeinigt. Die Richtlinie soll die Rechte und Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmenden auf Onlineportalen verbessern. Unfassbar viele Menschen seien betroffen, erklärte Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) vor dem Treffen. Trotz Gegenstimmen sei ein Kompromiss zustande gekommen, teilte die Ratspräsidentschaft mit.

Skigebiet Heiligenblut droht Schließung mit Saisonende

Klagenfurt/Heiligenblut - Dem Skigebiet Heiligenblut am Großglockner droht mit Ende der laufenden Saison die Schließung. Die aktuellen Betreiber, die Familien Schmidl und Schröcksnadel, haben den Betrieb wegen geringer Auslastung bereits eingeschränkt und verlangen nun, dass die öffentliche Hand den Abgang abdeckt. Die Politik lehnt das ab und fordert, dass das Skigebiet um einen Euro an eine regionale Unternehmensgruppe verkauft werden soll. Diese würde auch die Schulden übernehmen.

Nahost-Krieg geht zu Beginn des Ramadan weiter

Riad/Gaza - Ohne Aussicht auf eine rasche Feuerpause im Krieg zwischen Israel und der militanten Palästinenser-Organisation Hamas hat am Montag im Gazastreifen der muslimische Fastenmonat Ramadan begonnen. Saudi-Arabiens König Salman rief die internationale Gemeinschaft auf, den "abscheulichen Verbrechen" im Gazastreifen ein Ende zu setzen. Beide Kriegsparteien meldeten unterdessen neue Gefechte.

