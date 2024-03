Für Selenskyj ist russischer Vormarsch in Ukraine "gestoppt"

Paris/Vatikanstadt - Der Ukraine ist es nach eigenen Angaben gelungen, den Vormarsch der russischen Armee im Land zu stoppen. "Unser Kommando, unser Militär hat den russischen Vormarsch in der Ostukraine gestoppt", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender BMF TV und der Tageszeitung "Le Monde". Die Lage an der Front habe sich verbessert. In den vergangenen Monaten war sein Land zunehmend unter Druck geraten.

Biden empfängt Präsident und Regierungschef aus Polen

Washington/Brüssel - US-Präsident Joe Biden empfängt am Dienstag Polens Präsidenten Andrzej Duda und den polnischen Regierungschef Donald Tusk im Weißen Haus in Washington. Offizieller Anlass der Visite der beiden Politiker ist der 25. Jahrestag von Polens Beitritt zur NATO. Die Gespräche werden sich nach Angaben der US-Regierung vor allem um die Vorbereitung des NATO-Jubiläumsgipfels im Juli in Washington drehen sowie um die Unterstützung von Polens Nachbarland Ukraine.

Verkauf von Signa-Assets an Schoeller liegt vorerst auf Eis

Wien - Die Gläubigerversammlung der Signa Prime hat dem kolportierten Verkauf von Luxusimmobilien an die deutsche Industriellenfamilie Schoeller nicht zugestimmt. Ein entsprechender Bericht der ORF-"ZiB1" wurde der APA am Montagabend aus informierten Kreisen bestätigt. Spießen soll es sich am Verkaufspreis, nach APA-Informationen wird demnächst weiterverhandelt. Zu den Assets gehören das Goldene Quartier, das Hotel Park Hyatt in Wien und das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck.

Tursky trommelte bei Auftakt: "Willi oder ich"

Innsbruck - Das bürgerliche Bündnis "das Neue Innsbruck" mit Bürgermeisterkandidat und nunmehr scheidendem ÖVP-Staatssekretär Florian Tursky ist Montagabend mit einer großen Auftaktveranstaltung vor mehr als 800 Sympathisanten im Innsbrucker Congress in die Intensivphase des Wahlkampfes für die Gemeinderatswahl am 14. April gestartet. Tursky beschwor dabei den direkten Zweikampf mit Grünen-Bürgermeister Georg Willi: "Willi oder ich. "'Weiter so' oder der "Neuanfang'".

Deutscher Bahnstreik stört auch Austro-Verkehr wieder massiv

Berlin/Wien - Der Zugverkehr wird ab den frühen Dienstagmorgenstunden von und nach Deutschland neuerlich massiv beeinträchtigt sein. Grund dafür ist ein weiterer Streik im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn, der sich auch auf den ÖBB-Verkehr auswirkt. Die ÖBB empfehlen Reisen von, nach und über Deutschland zu verschieben. Informationen sind über die Fahrplanauskunft "Scotty" abrufbar. Der Versuch der Deutschen Bahn, den Streik mit einem Eilantrag vor Gericht abzuwenden, scheiterte.

AUA muss am Donnerstag 110 Flüge streichen

Wien/Schwechat - Bei den Austrian Airlines fallen am kommenden Donnerstag wegen der für diesen Tag anberaumten Betriebsversammlungen des fliegenden Personals 110 Flüge aus. 9.000 Passagiere sind betroffen, sie werden informiert und gegebenenfalls umgebucht, wie die AUA am Montagabend der APA mitteilte. Aufgrund der für letzten Freitag angekündigten und dann verschobenen Betriebsversammlung sei dem Unternehmen ein Schaden von rund 4 Mio. Euro entstanden, so die Airline weiter.

Große Cyberattacke trifft französische Ministerien

Paris - Mehrere Ministerien und staatliche Einrichtungen in Frankreich sind von einer groß angelegten Cyberattacke getroffen worden. Seit Sonntagabend seien mehrere staatliche Stellen von Computerangriffen mit "beispielloser Intensität" heimgesucht worden, teilte die Regierung am Montag mit, wie französische Medien berichteten. Bereits Montagabend sei ein Krisenstab aktiviert worden, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Laut Medienberichten bekannten sich russische Hacker zu der Attacke.

Klubtagung der Wiener SPÖ im Burgenland

Wien - Die Wiener SPÖ startet am Dienstag in ihre zweitägige Klubtagung. Sie findet wieder in der St. Martins Therme und Lodge im burgenländischen Frauenkirchen statt. Zum Auftakt wird erstmals der SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler dort das Wort ergreifen. Auch Reden von Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl und des Wiener Parteivorsitzenden, Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), stehen am Programm.

