ÖVP, SPÖ und Grüne warnen nach Attacken bei FPÖ-Demo

Wien - Nachdem es bei einer FPÖ-Kundgebung am Donnerstag in Wien-Favoriten zu gewalttätigen Handlungen gegenüber einem Team des TV-Senders Puls24 gekommen war, reagierten ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos am Freitag alarmiert. Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer ortete in einer Pressekonferenz einen Angriff auf die Medienfreiheit und betonte: "Diese Gewalt trägt Herbert Kickls Handschrift." Sie rief "alle konstruktiven Kräfte" im Lande dazu auf, dagegen aufzustehen.

Blinken traf Nehammer und Schallenberg

Wien - US-Außenminister Antony Blinken hat im Rahmen seines Wien-Besuchs am Freitag Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) getroffen. Die beiden Außenamtschefs forderten von der israelischen Regierung angesichts der geplanten Offensive auf Rafah im Gazastreifen einen Plan zum Schutz der Zivilbevölkerung. "Ein derartiger Plan ist uns noch nicht vorgelegt worden", betonte Blinken vor Journalisten.

Erstes Hilfsgüter-Schiff erreichte Küste vor Gazastreifen

Gaza/Berlin - Die Hilfsgüter des ersten über den neuen Seekorridor an die Küste des Gazastreifen gereisten Schiffs werden nach Angaben einer beteiligten Hilfsorganisation derzeit ausgeladen. "World Central Kitchen entlädt den Lastkahn, der nun mit dem Anlegesteg verbunden ist", erklärte die Sprecherin der US-Organisation am Freitag. Das Schiff "Open Arms" hatte den Lastkahn mit einer Fracht von 200 Tonnen aus Zypern an die Anlegestelle im Südwesten der Stadt Gaza geschleppt.

Russische Präsidentenwahl geht weiter

Moskau - Russland geht am Samstag in den zweiten Tag seiner Präsidentenwahl. Nach fast einem Vierteljahrhundert an der Macht will sich Kremlchef Wladimir Putin (71) mit der Abstimmung eine fünfte Amtszeit für die nächsten sechs Jahre sichern. Nach Angaben der Wahlleitung sind mehr als 100 Millionen Menschen im größten Flächenland der Erde aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Verteilt über elf Zeitzonen läuft die Abstimmung bis Sonntagabend um 19.00 Uhr MEZ.

Scholz, Macron und Tusk beschwören Zusammenhalt bei Ukraine

Berlin - Trotz Differenzen haben Deutschland, Frankreich und Polen bei einem Dreier-Gipfel in Berlin ihren Zusammenhalt bei der Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland beschworen. "Wir alle drei meinen es ernst mit unserer Unterstützung der Ukraine", sagte Deutschlands Kanzler Olaf Scholz am Freitag nach Beratungen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk in Berlin.

Pürstl zu Waffenverbot-Vorstoß: "Absolut zu befürworten"

Wien - Der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl hat am Freitagabend den Vorschlag von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) für ein österreichweites Waffenverbot im öffentlichen Raum begrüßt. "Das ist absolut zu befürworten", sagte Pürstl im ORF-Gespräch bei "Wien heute". Das Verbot ermögliche "klare Regeln für alle", so Pürstl. "Für Polizisten wird es wesentlich leichter". Kontrollen von Spaziergängerinnen und Spaziergängern seien möglich, wenn eine "Verdachtslage vorliegt".

Eineinhalb Jahre für vier Schüsse auf engen Freund

Wien - Weil er mit einer im Internet gekauften Pistole der Marke Browning, Kaliber 6,35 Millimeter vier Schüsse auf einen langjährigen engen Freund abgegeben hatte, ist ein 24-Jähriger am Freitagabend am Wiener Landesgericht zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Anklage wegen versuchten Mordes verwarfen die Geschworenen einstimmig. Sie gingen von Putativnotwehr aus und sprachen den Angeklagten wegen grob fahrlässiger Körperverletzung schuldig.

Bauernproteste: EU-Kommission will Umweltregeln lockern

Warschau - Nach heftigen Bauernprotesten will die EU-Kommission gelockerte Umweltauflagen für Landwirte erlauben. Dabei geht es unter anderem um die Regeln für Brachflächen, wie die Brüsseler Behörde am Freitagabend mitteilte. Gemeint sind etwa Standards, die für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand von Flächen sorgen sollen. Grundsätzlich müssen sich Landwirte an diese halten, um von den milliardenschweren EU-Agrarsubventionen zu profitieren.

