Erste Schiffs-Hilfslieferung wird in Gaza verteilt

Gaza/Tel Aviv - Nach der Ankunft einer ersten Hilfslieferung auf dem Seeweg stehen Unterstützer der notleidenden Bevölkerung im Gazastreifen vor der Aufgabe, die bitter benötigten Essensrationen an die verzweifelten Menschen zu verteilen. Währenddessen erhöhen die USA als wichtigster Verbündeter den Druck auf die Regierung Israels, im Falle einer Militäroffensive in der Grenzstadt Rafah eine "Katastrophe" zu verhindern und den Schutz der Zivilisten dort zu gewährleisten.

Spar nicht an Lamarr-Rohbau interessiert

Wien/Salzburg - Der Handelskonzern Spar ist nicht am geplanten Lamarr-Luxuskaufhaus der insolventen Signa Prime in der Wiener Mariahilfer Straße interessiert. "Aus dem Rohbau ein Einkaufszentrum zu machen ist nicht möglich", sagte Spar-Chef Hans K. Reisch zur APA. "Der Wert dieser Immobilie ist Grundstückspreis minus Abbruch." Grundsätzlich interessiert zeigt sich Spar am Signa-Projekt Waltherpark in Bozen, kein Interesse besteht am Kaufhaus Tyrol und am Goldenen Quartier in Wien.

Boeing-Maschine in den USA verlor Rumpfteil im Flug

Chicago - Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) will den jüngsten Vorfall um ein gelöstes Teil an der Außenverkleidung einer Boeing 737-800 der Fluggesellschaft United Airlines untersuchen. Eine 25 Jahre alte Maschine hat am Freitag im Flug eine Abdeckung am Rumpf verloren. Festgestellt wurde dies erst nach der sicheren Landung in Oregon, teilte die FAA mit. Die 139 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder hatten von dem Vorfalls nichts mitbekommen.

Russische Raffinerie nach Drohnenangriff in Brand

Samara - Nach ukrainischen Drohnenangriffen auf zwei Ölraffinerien in der russischen Region Samara steht eine der Anlagen in Flammen. Dies meldete Regionalgouverneur Dmitri Asarow am Samstag. Niemand sei verletzt worden, schreibt er im Kurznachrichtendienst Telegram. Die Arbeiter beider Raffinerien seien evakuiert worden. Die Ukraine hat in den vergangenen Wochen vermehrt Erdölverarbeitungsanlagen im Nachbarland angegriffen, um die Kriegsmaschinerie des Aggressorstaates zu treffen.

Russische Präsidentenwahl geht weiter

Moskau - Russland geht am Samstag in den zweiten Tag seiner Präsidentenwahl. Nach fast einem Vierteljahrhundert an der Macht will sich Kremlchef Wladimir Putin (71) mit der Abstimmung eine fünfte Amtszeit für die nächsten sechs Jahre sichern. Nach Angaben der Wahlleitung sind mehr als 100 Millionen Menschen im größten Flächenland der Erde aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Verteilt über elf Zeitzonen läuft die Abstimmung bis Sonntagabend um 19.00 Uhr MEZ.

NR-Wahl am 9. Juni gemäß Fristenlauf nicht mehr möglich

Wien - Wiederholt ist spekuliert worden, dass die regulär Ende September stattfindende Nationalratswahl auf den 9. Juni, dem Tag der EU-Wahl, vorverlegt werden könnte. Das entsprechende Zeitfenster, das gemäß Fristenlauf ein Vorziehen erlaubt hätte, hat sich mit dieser Woche nun endgültig geschlossen. Schließlich fiele der "Stichtag" auf den 19. März - und für das Prozedere bis zur Ausschreibung des Wahltages im Bundesgesetzblatt spätestens einen Tag davor ist die Zeit nun zu knapp.

"EU-Ägypten-Deal" soll am Sonntag in Kairo fixiert werden

Kairo/Wien/Brüssel - Am Sonntag soll in Kairo ein seit längerer Zeit ausgehandeltes Migrationsabkommen zwischen der EU und Ägypten unter Dach und Fach gebracht werden. Dazu reisen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und die Regierungschefin Italiens, Giorgia Meloni, sowie ihre Amtskollegen Kyriakos Mitsotakis (Griechenland) und Alexander De Croo (Belgien) zu einem Treffen mit Präsident Fattah Al-Sisi in die ägyptische Hauptstadt.

Luftverkehr an deutschen Flughäfen wieder angelaufen

Berlin - Nach dem Warnstreik der deutschen Luftsicherheitskräfte am Freitag ist der Luftverkehr an den betroffenen Flughäfen wieder angelaufen. In Dortmund und Weeze, wo am Freitag ganztägig gestreikt wurde, lief der Verkehr am Samstag wieder im Normalbetrieb. Auf den Websites wurden keine Verspätungen oder Annullierungen angezeigt. Andere Airports hatten den Flugbetrieb teilweise bereits am Freitag wieder aufgenommen.

