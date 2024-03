Kiew: Cyberangriff auf elektronisches Wahlsystem in Russland

Moskau - Am zweiten Tag der russischen Präsidentenwahl hat die Ukraine einen erfolgreichen Cyberangriff auf das elektronische Wahlsystem des Kriegsgegners vermeldet. "Die Website der russischen Behörden ist abgestürzt. Das Wahlsystem ist abgestürzt", verlautete am Samstag aus Geheimdienstkreisen in Kiew gegenüber der Nachrichtenagentur Ukrinform. Hacker des Geheimdienstes hätten alle Sicherheitssysteme umgehen können. "Das wird jetzt bis zum Ende der Abstimmung weitergehen."

Ukrainische Angriffe auf Russland - Belgorod macht dicht

Samara - Wegen vermehrter ukrainischer Angriffe hat die russische Grenzstadt Belgorod Schulen und Einkaufszentren vorerst geschlossen. "Auf Grundlage der gegenwärtigen Lage haben wir beschlossen, dass die Einkaufszentren in Belgorod und der Region Belgorod am Sonntag und Montag nicht öffnen", erklärte Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Samstag in Online-Netzwerken. Zuvor hatte Gladkow von zwei Toten durch Raketenbeschuss berichtet. In der Region Samara brannte eine Raffinerie.

Spar nicht an Lamarr-Rohbau interessiert

Wien/Salzburg - Der Handelskonzern Spar ist nicht am geplanten Lamarr-Luxuskaufhaus der insolventen Signa Prime in der Wiener Mariahilfer Straße interessiert. "Aus dem Rohbau ein Einkaufszentrum zu machen ist nicht möglich", sagte Spar-Chef Hans K. Reisch zur APA. "Der Wert dieser Immobilie ist Grundstückspreis minus Abbruch." Grundsätzlich interessiert zeigt sich Spar am Signa-Projekt Waltherpark in Bozen, kein Interesse besteht am Kaufhaus Tyrol und am Goldenen Quartier in Wien.

Ex-ORF-Generalintendant Teddy Podgorski gestorben

Wien - Chefreporter, Sportchef und schließlich Generalintendant: Der Wiener Thaddäus "Teddy" Podgorski lernte den ORF aus vielen Positionen kennen. Dabei zeichnete er für zahlreiche Erfolgsformate wie "Universum", "Bundesland heute" und "Seitenblicke" verantwortlich. Abseits des ORF begegnete man dem Fernsehpionier auch als Operetten-"Frosch" und Josefstadt-Regisseur. Heute, Samstag, Nacht ist er im Alter von 88 Jahren gestorben, wie der ORF einen Bericht des "Standard" bestätigte.

Erstes Schiff mit Hilfsgütern für Gaza komplett entladen

Gaza/Tel Aviv - Nach der Ankunft einer ersten Hilfslieferung auf dem Seeweg sind fast 200 Tonnen Lebensmittel für die Not leidende Bevölkerung im Gazastreifen an Land gebracht worden. "Die gesamte Lieferung wurde entladen und wird an der Küste von Gaza zur Verteilung bereit gemacht", teilte die an der Mission beteiligte Organisation "World Central Kitchen" (WCK) am Samstag auf Anfrage mit.

Boeing-Maschine in den USA verlor Rumpfteil im Flug

Chicago - Eine Passagiermaschine von United Airlines hat im Flug eine Abdeckung an ihrem Rumpf verloren. Der Schaden an der Boeing 737-800 sei erst am Boden festgestellt worden, nachdem das Flugzeug am Freitag (Ortszeit) in der Stadt Medford im Bundesstaat Oregon problemlos gelandet sei, teilte United mit. Zuvor hatte die Lokalzeitung "Rogue Valley Times" ein Augenzeugen-Foto veröffentlicht, auf dem freiliegende Mechanik zu sehen war.

Deutsche Bahn und Gewerkschaft verhandeln - kein Streik

Berlin - Im Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL sind weitere Streiks vorerst abgewendet. Beide Seiten verhandelten wieder, teilte die Bahn am Samstag mit. Die Verhandlungen seien intensiv, aber konstruktiv. Konzern und Gewerkschaft seien zuversichtlich, noch in der kommenden Woche eine Einigung zu erzielen. Die GDL sehe bis dahin von weiteren Streiks ab. "Zu vielen Themen wurde eine Verständigung erreicht", hieß es bei der Bahn.

Mädchen nach Fenstersturz in Wien weiter "stabil"

Wien - Eine Zweijährige ist nach einem Fenstersturz aus der Wohnung im dritten Stock eines Hauses in Wien-Floridsdorf weiter in einem "kritischen, aber stabilem" Zustand. Das erklärte der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) auf APA-Anfrage. Das Mädchen war am Donnerstagvormittag - während die Mutter kurz zur Toilette ging - zur Fensterbank geklettert und dann auf den Rasen vor dem Haus in der Jedleseer Straße gefallen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red