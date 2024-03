Russland: Wahlbeteiligung bereits bei mehr als 50 Prozent

Moskau - Überschattet vom Krieg und unter Ausschluss der Opposition hat Russland am Samstag seine Präsidentenwahl zum Machterhalt von Kremlchef Wladimir Putin fortgesetzt. Bereits am Nachmittag des zweiten von drei Abstimmungstagen gab Russlands zentrale Wahlkommission die Wahlbeteiligung mit mehr als 50 Prozent an. Beobachter verwiesen jedoch auf Betrug und Manipulation. Insbesondere Staatsbedienstete wurden Berichten zufolge bereits massenhaft zur Abstimmung gedrängt.

Ukrainische Angriffe auf Russland - Belgorod macht dicht

Samara - Wegen vermehrter ukrainischer Angriffe hat die russische Grenzstadt Belgorod Schulen und Einkaufszentren vorerst geschlossen. "Auf Grundlage der gegenwärtigen Lage haben wir beschlossen, dass die Einkaufszentren in Belgorod und der Region Belgorod am Sonntag und Montag nicht öffnen", erklärte Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Samstag in Online-Netzwerken. Zuvor hatte Gladkow von zwei Toten durch Raketenbeschuss berichtet. In der Region Samara brannte eine Raffinerie.

Ärztekammer ruft zur Masern-Impfung auf

Wien - Die Österreichische Ärztekammer ruft angesichts der sich häufenden Fälle zur Masern-Impfung auf. "Durch die Impfungen können viele ernstzunehmende Erkrankungen vermieden und viel Leid erspart werden", forderte der Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte Edgar Wutscher in einer Aussendung mehr Aufmerksamkeit für den österreichischen Impfplan. Die Kammer will zudem PCR-Tests und Titer-Bestimmungen als Kassenleistungen. Knapp 270 Masernerkrankungen wurden heuer erfasst.

Drei Tote bei Schüssen in Vorort von Philadelphia

Philadelphia - In einem Vorort der US-Metropole Philadelphia sind am Samstag drei Menschen durch Schüsse getötet worden. Medienberichten und Polizeiangaben zufolge floh der mutmaßliche Schütze anschließend in einem gestohlenen Auto. Die Polizei erklärte im Onlinedienst Facebook, nach Schüssen im Bezirk Falls Township gebe es "mehrere Schusswaffenopfer". Die Polizei und der Gouverneur des US-Bundesstaates Pennsylvania, Josh Shapiro, riefen die Bewohner auf, zuhause zu bleiben.

Mängel bei Böhler-Spital offenbar größer als bekannt

Wien - Die Baumängel beim vor der Schließung stehenden AUVA-Traumazentrum in Wien-Brigittenau sind laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" in Berufung auf das dafür maßgebliche Gutachten größer als bekannt. Demnach hätten die Stahlträger des Gebäudes im Fall eines Brandes für nur 15 Minuten gehalten. Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) wollte den Bericht gegenüber der APA "mangels Kenntnis der vorliegenden Auszüge" lediglich "dem Grunde nach bestätigen".

Aktivisten: 16 Tote nach Landminen-Explosion in Syrien

Damaskus - Bei der Explosion einer Landmine im Norden Syriens sind nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten mindestens 16 Menschen getötet worden. Es handle sich um Trüffelsucher, die im Umland der Stadt Raqqa unterwegs gewesen seien, teilte die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mit. Neun der Todesopfer sind demnach Frauen. Sechs weitere Menschen seien verletzt worden. Einige befanden sich den Angaben zufolge in kritischem Zustand.

Nach Landung in Tirol entwickelte Flugzeug Rauch im Fahrwerk

Innsbruck - Nach einer sicheren Landung am Flughafen Innsbruck am Samstagvormittag hat ein aus England kommendes Flugzeug im Bereich des rechten Hauptfahrwerks Rauch entwickelt. Es erfolgte eine Alarmierung der Betriebsfeuerwehr des Flughafen Innsbruck, die das Fahrwerk kühlte. Ursache für die Rauchentwicklung dürfte ein technischer Defekt am Fahrwerk gewesen sein, informierte die Polizei. Verletzt wurde niemand, auch habe es keine Gefährdung von Personen gegeben, hieß es.

Feuer zerstört eines der ältesten Filmstudios in Ägypten

Kairo - In einem der ältesten Filmstudios in Ägypten und der arabischen Welt ist in der Nacht zu Samstag ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen zerstörten das 1944 erbaute Studio al-Ahram in der Region Gizeh westlich der Hauptstadt Kairo und griffen anschließend auf drei benachbarte Gebäude über, wie aus Sicherheitskreisen verlautete. Demnach gab es keine Opfer, die betroffenen Gebäude waren rechtzeitig evakuiert worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red